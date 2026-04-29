Cecily Decker de PAS Racing busca su primera victoria importante en una carrera desde The Rift en 2024

El regreso de Cecily Decker (PAS Racing) a The Traka 200 este sábado estuvo en duda el fin de semana pasado, cuando un accidente en una sección de tierra mojada del circuito The Growler en la carrera de ruta Levi's GranFondo la obligó a buscar atención médica por una lesión en el codo derecho.

La nube de dudas fue reemplazada por decepción cuando, después de un largo retraso para que le limpiaran las heridas en el brazo y el codo, continuó montando, pero perdió la oportunidad de mejorar desde el séptimo lugar de hace un año.

“Feliz de informar que no tuve ningún hueso roto y pude tomar mi vuelo a España al día siguiente”, publicó Decker en Instagram el martes.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



'La única carrera que me da miedo es la de Little Sugar' – Karolina Migoń centra la temporada en el Life Time Grand Prix tras defender su título en The Traka 360



¿Podrán defender Karolina Migoń, Tobias Kongstad y Sofia Gomez Villafañe y quién ocupará el vacío en los 200 metros masculinos? – Análisis de los contendientes en The Traka



'El hecho de que Unbound 200 sea mi primera carrera de grava parece un poco desquiciado': el profesor de educación especial Jake Richards en su camino desde Little 500 hasta Life Time Grand Prix

Para un atleta que pasó a las carreras de gravel solo dos años debido a una lesión en la rodilla provocada por las carreras de esquí alpino, y comenzó el año 2025 con muletas la primavera pasada, el dolor y un resultado perdido se pueden superar rápidamente.

“Hace diez años, incluso hace cinco años, ni siquiera sabía qué era Unbound Gravel. No estaba pensando en competir en Leadville. Así que tan pronto como comencé a competir, el Life Time Grand Prix era algo en mi radar. Ahora creo que (Unbound) es la carrera que me resulta más emocionante”, dijo Decker. ciclismonoticias antes del inicio de su temporada 2026, y por tercera vez en el Gran Premio.

“Estoy haciendo la Traka 200 (otra vez). El año pasado lo hice porque era una carrera más competitiva, había muchos participantes. Definitivamente quiero correr una carrera competitiva, si voy hasta Europa. De hecho, disfruto la repetición de volver a los mismos lugares”.

Hace dos años, Decker comenzó su carrera ciclista entre los 10 primeros en una serie de Belgian Waffle Rides en los EE. UU.: Arizona, Utah y California. Hizo la selección en el Life Time Grand Prix, con resultados consistentes que la ubicaron sexta en la general. Pero fue una victoria en The Rift, una antigua parada de las Gravel World Series, donde hizo su primera declaración.

Luego, Decker inició su carrera en gravel la temporada pasada cuando logró varias actuaciones clave: tercera en Sea Otter Gravel, cuarta en The Traka 200 y luego sobrevivió a una escapada para quedar segunda en Unbound Gravel 200. La joven de 27 años añadió tercera en la general en Leadville y terminaría segunda en la general en el Life Time Grand Prix. Aunque los libros de récords no reflejan victorias, estas carreras fueron “victorias” para un ciclista que tuvo que dejar atrás al equipo de esquí estadounidense.

“Siempre he tenido expectativas de mí misma, pero ahora otras personas también tienen esas expectativas de mí”, dijo.

“Estuve en el equipo de esquí de EE. UU. durante algunos años y luego tuve una lesión muy grave en la rodilla, y eso fue lo que me llevó a andar más en bicicleta. Era más bien una cosa crónica, la rodilla. Mi menisco se rompió, pero de tal manera que el líquido del interior de mi rodilla se estaba acumulando. En la bicicleta, en realidad no fue tan malo. Pero apenas podía caminar hacia finales de 2023”.

Qué leer a continuación



Cómo ver carreras de gravel en todo el mundo: una guía de transmisiones en vivo y transmisiones gratuitas de los eventos más importantes, incluidos The Traka, Unbound Gravel y más.



¿Quién puede impedir que Sofía Gómez Villafañe y Cameron Jones repitan victorias en el Life Time Grand Prix en 2026? Una mirada a los principales contendientes



El ex campeón de Valley of Tears, Keegan Swenson, regresa a Texas esta semana como comentarista de la transmisión de Dirt Crit mientras permanece apartado de las carreras – Gravel Bits

Se sometió a una cirugía antes de que comenzara la temporada 2025, dejó de andar en bicicleta y usó muletas durante seis semanas, y luego se sorprendió con una forma sólida para las carreras de primavera.

“Honestamente, al ir a Sea Otter (el año pasado), mi expectativa era tener un comienzo difícil. Me sorprendí. Llegué a eso con expectativas muy por debajo de lo que pude hacer. Y luego Leadville sería mi segundo (mejor recuerdo) porque en realidad no es una carrera que me convenga. Trabajé mucho en ello y quedé súper, súper feliz con el resultado”.

Decker creció en Saranac Lake, Nueva York, fue a la Universidad Estatal de Montana y ahora vive en las alturas de Nuevo México. El viaje por el gravel es similar a su anterior pasión por la nieve polvo. Una vez que evalúe la competencia en The Traka, regresará a los EE. UU. para los eventos del Gran Premio.

“Creo que quiero centrarme un poco más en Leadville este año”, dijo. “Veo la carrera en sí como el máximo desafío: el perfil del recorrido, la elevación y la distancia la convierten en una de las carreras más difíciles que existen”.