Cecily Decker de PAS Racing busca su primera victoria importante en una carrera desde The Rift en 2024

El regreso de Cecily Decker (PAS Racing) a The Traka 200 este sábado estuvo en duda el fin de semana pasado, cuando un accidente en una sección de tierra mojada del circuito The Growler en la carrera de ruta Levi's GranFondo la obligó a buscar atención médica por una lesión en el codo derecho.

La nube de dudas fue reemplazada por decepción cuando, después de un largo retraso para que le limpiaran las heridas en el brazo y el codo, continuó montando, pero perdió la oportunidad de mejorar desde el séptimo lugar de hace un año.

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