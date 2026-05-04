¿Qué significa esta primera victoria en Traka Adventure para sus planes de Unbound Gravel?

“Creo que podría ser buena en Ultras”, dijo la ganadora de Traka Adventure, Maddy Nutt (Q36.5 Off Road Racing), con una sonrisa fácil que contradice el esfuerzo que acaba de realizar en 560 km y las últimas 24 horas. Sus ojos contaban una historia diferente; enrojecidos, y por momentos la mirada de mil metros se apoderaba de nosotros mientras nos sentábamos a tomar algo en alguno de los muchos cafés de Girona.

Apenas unas horas antes, Nutt me había explicado que su objetivo era batir el récord femenino en su primer intento en una carrera de tierra de ultradistancia, algo que logró por casi dos horas y media.

“¿Adivina cuántas calorías quemé?” me preguntó, genuinamente emocionada por la magnitud del número. Pido dejarlo para más adelante, porque con un recorrido que besa el Pirineo antes de volver a casa quería saber dónde estaban las dificultades del recorrido, y no estaba donde esperabas.

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“Me estaba divirtiendo mucho cuando el recorrido era interesante y estimulante, pero había un tramo de 60 kilómetros que era camino plano, simple grava. (Luego) una curva, plana, y me partió mentalmente. Mis piernas estaban bien, pero llegué a un punto en el que noté que estaba contando cada kilómetro, y eran como muchos kilómetros por recorrer”.

Mucho tiempo para comprender la distancia disponible, agravado por el hecho de que, a diferencia de las salidas masivas de The Traka 360 y The Traka 200, el 560 tenía una ventana de salida sugerida más vaga.

“Fue realmente difícil porque dejaban que la gente comenzara cuando quisieran. Hay un par de mujeres que eran fuertes porque se suponía que debías comenzar entre las 7:20 y las 7:40 (viernes por la mañana -ed.), si pensabas que terminarías en menos de 30 horas, y hubo un par de mujeres rápidas que comenzaron como a las 6:20, para tener más luz del día.

“Había una sección realmente técnica a unos 260 km… La mayoría de la gente pensaría, oh, no van a lograr eso, y tendrán que descender en la oscuridad, lo cual sería horrible”.

Un comienzo caótico





El comienzo, por lo que parece, fue algo estresante, y es un tema al que volvió a menudo durante nuestra charla. Nutt bromeó diciendo que el espíritu de la grava se sentía muy muerto durante los primeros kilómetros, y el ambiente no era en absoluto el que esperaba, agravado en cierto modo por haber sido sorprendida por un gran número de mujeres que salían todas a la vez en masa.

“Así que comenzó sin drafting, es decir, un pelotón durante unas tres horas, ya que aparentemente eso es algo en las carreras de ultra que dicen que no hay drafting y todos siguen drafteando porque es imposible dispersarse si tienes una gran salida y todos salen juntos.

“Así que me esforcé demasiado desde el principio porque pensé que si todas las demás mujeres estaban en este grupo y yo iba a mi propio ritmo, perdería mucho tiempo, así que fui hacia donde quería empujar… Y entonces, de repente, tuve este momento en el que sentí que mi cuerpo se acababa de recuperar de esos esfuerzos y podía empujar con muy buena potencia.

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“Creo que eran unos 210 km, y de repente pensé: 'Dios mío, no me duelen las piernas en absoluto y puedo generar muy buenos vatios… ¡vamos!'”

Teniendo en cuenta que el punto en el que Nutt se dio cuenta de que se sentía bien era mayor que la distancia total en la Traka 200, tenía curiosidad por saber si fue entonces cuando pensó que ganaría.

“A mitad del camino fue cuando decidí buscado para ganar, no es que me diera cuenta de que estaba ir a ganar”, dijo.

“No me di cuenta de que iba a ganar hasta quizás faltando 60 km, porque no tenía ninguna información sobre dónde estaba nadie, y la otra cosa que es rara de los ultras es que porque la gente se desvía del rumbo para llenar agua o orinar o lo que sea, no siempre pasas a la gente. Así que la gente puede desaparecer, pero los has pasado”.

Planificación meticulosa sin parar

Las carreras ultra se ganan con buenas piernas pero también con una cabeza fuerte y un enfoque ligeramente obsesivo en la preparación para la carrera. Nutt me dijo que reconoció varias partes de la ruta con anticipación, examinando las fuentes de agua y asegurándose de que estuvieran operativas. Esto claramente dio sus frutos ya que un bar, anunciado como definitivamente abierto para reabastecimiento por parte de la organización, estuvo cerrado por un feriado nacional.

“Realmente me preparé para esta carrera en el sentido de que reconocí gran parte del recorrido y empaqué en bicicleta parte del recorrido. Cambiaron la mayor parte de todos modos, pero para las grandes subidas principales hice reconocimiento, pero también creo que al reconocer encontré un par de fuentes de agua que estaba seguro funcionaban, porque no todas lo hacen, ¿verdad?

“Cuando tienes que estar constantemente atento a las fuentes de agua, creo que, en realidad, mentalmente, es mucho más fácil saber que lo tienes todo, y había un bar en el medio de la nada que les gustaría anunciar como 'esto estará abierto el viernes por la noche', y estaba en el medio de la nada, y era un día festivo en España, y definitivamente no estaba abierto”.





A pesar de prestar mucha atención a su hidratación, los descansos para ir al baño fueron pocos y espaciados, totalizando solo tres en todo el recorrido, aunque me dijeron en términos muy claros que orinar en su babero no era negociable.

“A diferencia de las carreras de grava más cortas, en las que la gente simplemente orina, yo pensaba… no voy a hacer eso en absoluto.

“Además, cuando entras en el ritmo y la fluidez, no quieres parar. De hecho, descubrí que no quería parar, y cuando tuve que parar para recargar, hubiera querido seguir, pero sabía que si seguía el plan no me quedaría sin agua”.

Los geles formaron la columna vertebral de la estrategia nutricional de Nutt y, a pesar de considerar una pizza rellena en el interior de su camiseta, prevaleció el sentido común y se sustituyeron por dos wraps de pesto, jamón y queso. Hubo un atisbo de preocupación de que el jamón, a temperatura corporal durante la mayor parte del día, pudiera haber representado algún riesgo digestivo. Entonces se reveló con alegría el gasto calórico total.

“Quince mil (calorías). Me desmayé cuando terminé. Me desmayé porque no comí lo suficiente inmediatamente después de la carrera, lo cual no es bueno. Debería haber estado al tanto de eso para ser justo, pero me sentí bien hasta que terminé y luego me senté y de repente me sentí realmente fatal”.

¿Qué significa esto para Unbound?

Naturalmente, la conversación derivó en la posibilidad de cambiar su modelo de carrera del Unbound Gravel 200 estándar al monstruoso Unbound XL, que normalmente tiene 350 millas (563 km).

Sin embargo, hay más que un toque de inquietud allí, no en términos de la distancia, ya que se ha demostrado que es más que alcanzable para el británico, sino en términos de la monotonía del recorrido, especialmente cuando Nutt se refirió a esos infernales 60 km, contando cada kilómetro.

“Unbound es así con esteroides, así que me temo que no obtienes (nada) emocionante, sería justo Estoy contando kilómetros y creo que soy fuerte mentalmente, aunque tal vez no tanto”.