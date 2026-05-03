El entrenamiento concentrado ofrece un 'día increíble' para el ciclista que ahora tiene títulos de 200 y 360 a su nombre.

Fue, simplemente, un día de ensueño sobre la bicicleta para el campeón europeo Mads Würtz Schmidt en The Traka 360 donde, después de hacerse con los 200 el año pasado, decidió ver qué podía hacer en 360 y saltó hasta el escalón más alto allí también.

No había dudas de lo que significó la victoria para el ciclista danés, quien lo celebró con un trago de una botella de champán con la etiqueta The Traka pero, después del júbilo inicial, también parecía muy listo para sentarse en la tumbona del podio mientras esperaba que sus rivales pasaran y procesaran lo que acababa de hacer.

“Seguramente fue un día para recordar. Sin embargo, todo parece una gran confusión. Estoy cansado. ¡Muy, muy cansado!”, fue su valoración en Instagram.

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Sin embargo, hizo que todo pareciera fácil en el campo, y el entrenamiento intenso y concentrado que había estado realizando desde enero le dio una de las mayores recompensas en gravel.

Würtz Schmidt tardó solo nueve horas, 57 minutos y 38 segundos en conseguir la victoria en The Traka 360, que, después de los cambios de recorrido de este año, en realidad tenía 325 km de longitud, y abrió una brecha de más de 11 minutos con el segundo clasificado, Hugo Drechou (Gravel Nation), mientras que su compañero de equipo Specialized Off-Road, Matthew Beers, estaba un poco más atrás en tercer lugar.

No es que nada le saliera mal a Würtz Schmidt (es algo que rara vez sucede en una carrera tan larga), pero incluso cuando un cambio de rueda seguido rápidamente por un giro equivocado lo obligó a volver al frente de la carrera, nunca perdió el ritmo.

“Me sentí increíble”, dijo Würtz Schmidt. ciclismonoticias mientras estaba entre la multitud después del evento. “Le dije a Matt desde el principio que hoy no siento mis piernas. Tuve un día increíble y pude hacer lo que quería, porque realmente tenía piernas”.

Estaba en el grupo delantero con su compañero Beers pero luego lanzó con Drechou.

“Queríamos presionar en las subidas del norte, por eso había que tener paciencia y esperar hasta ese momento”, añadió Würtz Schmidt.

Tener un aliado al frente fue útil al principio, pero a unos 95 km del final, según las cifras de la transmisión en vivo, el campeón europeo de gravel decidió que era hora de hacerlo solo.

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“Pude ver y sentir que estaba empezando a tener problemas, así que esperé durante mucho tiempo y luego seguí mi propio ritmo a partir de ahí”, dijo. “Nunca antes me había sentido así y podría seguir esforzándome todo el día”.

Por muy impresionantes que hayan sido el esfuerzo y la victoria, no es algo que planee repetir en The Traka nuevamente en 2027.

“Volveré a los 200 el año que viene. Estoy feliz de haber ganado esto, porque ahora no tengo que volver a hacerlo”, dijo.

Sin embargo, si bien es posible que no esté pensando en un largo recorrido sobre la bicicleta en The Traka el próximo año, hay otro en el horizonte con el Unbound 200 en solo cuatro semanas.

Würtz Schmidt seguramente espera que las piernas que tenía el viernes vuelvan a aparecer porque “lo que pasa con estas carreras es que son muy largas, por lo que todo se reduce a las piernas, y si todavía tienes turbo en las piernas durante las últimas dos horas, pueden pasar muchas cosas”.