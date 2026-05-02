Lotte Kopecky buscará victorias de etapa como parte de un equipo equilibrado en el primer Gran Tour de la temporada

Abril produjo una sequía poco común para SD Worx-Protime, el equipo Women's WorldTour se quedó sin victorias. El director deportivo Danny Stam ve un pronóstico cambiante del 3 al 8 de mayo, cuando el equipo se dirija a La Vuelta Femenina con la líder Anna van der Breggen, tercera en la general el año pasado.

Para ganar etapas, el equipo tiene múltiples opciones, incluida la ganadora de Milán-San Remo, Lotte Kopecky, y Mischa Bredewold, que fue segunda en De Brabantse Pijl.

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“Esto le permitirá ver cuánto ha progresado en comparación con la temporada pasada. A la sombra del líder del equipo, puede aspirar a un buen resultado general”.

Femke Markus y Julia Kopecký también formarán parte del equipo de siete ciclistas la próxima semana. Markus es un “pilar fiable” que tiene capacidad de escapar en caso de fuga. Kopecký, seis semanas menor que Vinke, hace su primera aparición en un Gran Tour.