Lotte Kopecky buscará victorias de etapa como parte de un equipo equilibrado en el primer Gran Tour de la temporada

Abril produjo una sequía poco común para SD Worx-Protime, el equipo Women's WorldTour se quedó sin victorias. El director deportivo Danny Stam ve un pronóstico cambiante del 3 al 8 de mayo, cuando el equipo se dirija a La Vuelta Femenina con la líder Anna van der Breggen, tercera en la general el año pasado.

Para ganar etapas, el equipo tiene múltiples opciones, incluida la ganadora de Milán-San Remo, Lotte Kopecky, y Mischa Bredewold, que fue segunda en De Brabantse Pijl.

“Esperamos una buena clasificación general y una o dos victorias de etapa. España nunca es un terreno fácil y este es un circuito muy exigente. El problema está en la cola para los corredores de la general. Estamos alineando con un equipo bien equilibrado”, dijo Stam en un comunicado del equipo.

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La semana completa de carreras en el norte de España es uno de los circuitos más difíciles en los 12 años de historia del evento, con las etapas fundamentales de montaña del último fin de semana que culminan con finales consecutivos en cumbre en Asturias, Les Praeres en la etapa 6 y L'Angliru en la etapa 7.

Van der Breggen tiene la capacidad de asestarle un desagradable golpe al pelotón en estos días decisivos. El año pasado, Van der Breggen regresó a su primer Gran Vuelta en cuatro años y ganó una etapa 4 con mucha escalada en Borja, luego subió al podio en finales de montaña en Lagunas de Nella y Alto de Cotobello para terminar tercera en la general.

“Anna van der Breggen sabe mejor que nadie cómo lograr una clasificación general sólida. El año pasado terminó tercera en la Vuelta y esperamos igualar ese resultado esta temporada”, dijo Stam.

“El Angliru es una subida final extremadamente difícil, pero con Anna nunca se sabe. Tuvo una buena semana en las Ardenas y está claramente en buena forma. Por supuesto, la competencia también estará en plena forma. Esperamos poder competir con los mejores por la clasificación general con Anna”.

Valentina Cavallar, campeona austriaca de escalada, es una de las escaladoras con las que el equipo tendrá que apoyar a Van der Breggen. Stam admite que “ni siquiera sabemos todavía dónde está su límite”. Una joven ciclista probada que hace su debut en un Gran Tour para SD Worx, después de tres años con Picnic PostNL, es Nienke Vinke. Terminó novena en la Vuelta el año pasado con sólo 20 años.

“Nienke Vinke es un gran talento para la escalada. El año pasado fue la mejor corredora joven de la Vuelta Femenina y terminó novena en la clasificación general. Es genial que esté alineándose una vez más para la Vuelta Femenina este año”, dijo Stam.

“Esto le permitirá ver cuánto ha progresado en comparación con la temporada pasada. A la sombra del líder del equipo, puede aspirar a un buen resultado general”.

Femke Markus y Julia Kopecký también formarán parte del equipo de siete ciclistas la próxima semana. Markus es un “pilar fiable” que tiene capacidad de escapar en caso de fuga. Kopecký, seis semanas menor que Vinke, hace su primera aparición en un Gran Tour.