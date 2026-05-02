Menos carreras WorldTour, más oportunidades para la escudería francesa

Después de que el equipo Cofidis descendiera del WorldTour al final del período de clasificación 2023-2025, el equipo francés realizó cambios radicales en su gestión y calendario que cambiaron su suerte.

Bajo el nuevo director general Raphael Jeune, Cofidis ya ha ganado seis veces este año (la más reciente ganó la etapa 4 del Tour Presidencial de Turquía con Stanisław Aniołkowski) y ocupa el puesto 13 en el ranking de equipos UCI más reciente.

“Perder la licencia WorldTour fue un momento difícil para todo el equipo”, dijo Aniołkowski Wielerflits.nl. “Pero nuestro patrocinador todavía tiene fe en nosotros. Tuvimos tres años no tan buenos y finalmente descendimos por un margen de sólo 300 puntos (en realidad, 397 puntos), creo. Seguimos luchando hasta las carreras finales en China y Japón, pero desafortunadamente no funcionó. Fue una lección para nosotros”.

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Durante gran parte de la temporada pasada, Cofidis estuvo en una reñida batalla de ida y vuelta con Uno-X Mobility por la licencia final de WorldTour para 2026 a 2028.

Ahora que compite como ProTeam, el equipo ya no está obligado a competir en un calendario completo de WorldTour, aunque como ProTeam superior, los organizadores de carreras de WorldTour están obligados a extenderles una invitación.

En los últimos tres años, Cofidis corrió más que cualquier otro equipo, con un promedio de 121 carreras cada año en comparación con equipos de mayor presupuesto como Ineos, que corrió solo 59 en promedio, y UAE Team Emirates-XRG, que promedió 95.

Además, su apretado calendario fue corrido por la misma lista máxima de 30 corredores que los otros equipos WorldTour, lo que generó mucho estrés y fatiga adicional en cada corredor.

Este año, han reducido su calendario de alto nivel, saltándose el Giro de Italia y solo disputando 17 carreras WorldTour en comparación con 34 el año pasado, y solo 83 carreras en total.

“Como equipo, también tenemos que participar en todas las carreras francesas”, dijo el escalador Emanuel Buchmann al medio holandés. “El año pasado tuvimos que correr todas las carreras del WorldTour y creo que fue demasiado para nosotros.

“Es bueno que sólo estemos haciendo dos Grandes Vueltas este año. Se puede sentir la diferencia este año, porque todos tienen menos días de carrera y están más frescos al comienzo. Eso hace una gran diferencia. Por supuesto, los puntos son importantes. Queremos volver al WorldTour, ese es el objetivo, así que realmente estamos luchando por esos puntos UCI este año”.

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El equipo empezó el año con fuerza, con una victoria en el GP de Marsella con Bryan Coquard, una etapa de la Ruta del Sol con Milan Fretin, el GP Miguel Indurain con el veterano Ion Izagirre y una etapa en Itzulia con Alex Aranburu.

“Como podéis ver, hemos empezado muy bien esta temporada, porque ahora estamos entre los 10 primeros en la clasificación por equipos de este año (13.º – ed.)”, dijo Aniołkowski. “Hemos cambiado nuestra mentalidad. Tenemos un nuevo plan y lo estamos siguiendo”.

Actualmente, Cofidis está muy por delante del Picnic-PostNL, que sólo logró su primera victoria en Turquía el jueves y está a 2.194 puntos del Lotto-Intermarché, clasificado en el puesto 18. Los ProTeams TotalEnergies, Tudor y Pinarello-Q36.5 también están por delante del equipo alemán WorldTour.

Centrarse en sumar puntos en lugar de victorias va en contra de la filosofía del ex entrenador Cédric Vasseur y parece estar dando sus frutos.

Sylvain Moniquet ve el lado positivo y señala que su programa de carreras ProSeries le da más libertad para luchar por los puntos.

“Estoy muy motivada por esos puntos. Me encantaría ir al Tour (de Francia), pero también tengo un buen programa en este equipo donde a veces tengo un papel libre”, dijo Moniquet a Wielerflits.

Cofidis aún no puede calificar de éxito su proyecto de tres años de reincorporación al WorldTour. Ocupaban el puesto 15 a finales de 2023, pero terminaron los dos años siguientes en el puesto 20 en el ranking por equipos de la UCI. Tendrán que seguir luchando por cada punto.

“Esos puntos son quizás incluso más importantes que una victoria”, dijo Moniquet. “Mire el Tour de Turquía: Stan gana, pero no sé cuántos puntos son, ¿25 tal vez? Turquía no es la carrera más importante del calendario, pero siempre tenemos que lograr una buena clasificación general para los puntos; eso es realmente importante. Incluso en las carreras ProSeries”.