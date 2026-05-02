Menos carreras WorldTour, más oportunidades para la escudería francesa

Después de que el equipo Cofidis descendiera del WorldTour al final del período de clasificación 2023-2025, el equipo francés realizó cambios radicales en su gestión y calendario que cambiaron su suerte.

Bajo el nuevo director general Raphael Jeune, Cofidis ya ha ganado seis veces este año (la más reciente ganó la etapa 4 del Tour Presidencial de Turquía con Stanisław Aniołkowski) y ocupa el puesto 13 en el ranking de equipos UCI más reciente.

“Perder la licencia WorldTour fue un momento difícil para todo el equipo”, dijo Aniołkowski Wielerflits.nl. “Pero nuestro patrocinador todavía tiene fe en nosotros. Tuvimos tres años no tan buenos y finalmente descendimos por un margen de sólo 300 puntos (en realidad, 397 puntos), creo. Seguimos luchando hasta las carreras finales en China y Japón, pero desafortunadamente no funcionó. Fue una lección para nosotros”.

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“Como podéis ver, hemos empezado muy bien esta temporada, porque ahora estamos entre los 10 primeros en la clasificación por equipos de este año (13.º – ed.)”, dijo Aniołkowski. “Hemos cambiado nuestra mentalidad. Tenemos un nuevo plan y lo estamos siguiendo”.

Actualmente, Cofidis está muy por delante del Picnic-PostNL, que sólo logró su primera victoria en Turquía el jueves y está a 2.194 puntos del Lotto-Intermarché, clasificado en el puesto 18. Los ProTeams TotalEnergies, Tudor y Pinarello-Q36.5 también están por delante del equipo alemán WorldTour.

Centrarse en sumar puntos en lugar de victorias va en contra de la filosofía del ex entrenador Cédric Vasseur y parece estar dando sus frutos.

Sylvain Moniquet ve el lado positivo y señala que su programa de carreras ProSeries le da más libertad para luchar por los puntos.

“Estoy muy motivada por esos puntos. Me encantaría ir al Tour (de Francia), pero también tengo un buen programa en este equipo donde a veces tengo un papel libre”, dijo Moniquet a Wielerflits.

Cofidis aún no puede calificar de éxito su proyecto de tres años de reincorporación al WorldTour. Ocupaban el puesto 15 a finales de 2023, pero terminaron los dos años siguientes en el puesto 20 en el ranking por equipos de la UCI. Tendrán que seguir luchando por cada punto.

“Esos puntos son quizás incluso más importantes que una victoria”, dijo Moniquet. “Mire el Tour de Turquía: Stan gana, pero no sé cuántos puntos son, ¿25 tal vez? Turquía no es la carrera más importante del calendario, pero siempre tenemos que lograr una buena clasificación general para los puntos; eso es realmente importante. Incluso en las carreras ProSeries”.