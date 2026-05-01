El ex doble ganador dice que su compatriota Guilio Pellizzari debería aspirar al podio

El doble ganador del Giro de Italia, Vincenzo Nibali, advirtió al contendiente líder de 2026, Jonas Vingegaard, que no puede bajar la guardia ni un segundo cuando se trata de intentar conquistar el primer Gran Vuelta de esta temporada.

El corredor de Visma-Lease a Bike, de 29 años, es ampliamente considerado como el principal candidato para la victoria general en Roma el 31 de mayo. Sin embargo, nunca antes había corrido el Giro de Italia, y Nibali, quien corrió 11 Giros antes de retirarse a fines de 2022, le ha ofrecido al danés algunos sabios consejos sobre qué esperar.

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Nibali mencionó como ejemplo el dramático cambio de suerte del año pasado en el último fin de semana del Giro, donde el ex compañero de equipo de Vingegaard, Simon Yates, logró arrebatarle la maglia rosa a Isaac del Toro en la última etapa de montaña con su ascenso al Colle delle Finestre. La Finestre también fue la misma ascensión, donde Chris Froome sorprendentemente anuló el dominio de Simon Yates sobre la maglia rosa en 2018, nuevamente, muy cerca de la meta.

Dado el esperado énfasis en controlar la carrera, Nibali no predijo que Vingegaard mostraría el mismo tipo de fuegos artificiales que con Tadej Pogačar en 2024, cuando, después de que la carrera general se convirtiera en una mera formalidad, el esloveno se lanzó repetidamente en busca de aún más victorias de etapa, y finalmente acumuló seis.

“El año pasado, en la última semana de la Vuelta a España”, que también ganó Nibali en 2010, “se podía ver cómo todos sentían el cansancio. Y en el Giro nunca se decide nada hasta el final”.

Potenciales pesos pesados ​​del Giro GC del calibre de João Almeida, Richard Carapaz y Mikel Landa han anunciado esta semana que no tomarán la salida.

“Si miramos el Tour de los Alpes”, donde Bernal terminó segundo, “está claro que Bernal está progresando bien, y luego está (el ganador del ToTA) Pellizzari”, observó Nibali.

“El Giro también es el lugar donde nacen nuevas estrellas. Lo hemos visto muchas veces en los últimos años. E incluso cuando hay un claro favorito, el Giro es una carrera donde las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos”.