El ex doble ganador dice que su compatriota Guilio Pellizzari debería aspirar al podio

El doble ganador del Giro de Italia, Vincenzo Nibali, advirtió al contendiente líder de 2026, Jonas Vingegaard, que no puede bajar la guardia ni un segundo cuando se trata de intentar conquistar el primer Gran Vuelta de esta temporada.

El corredor de Visma-Lease a Bike, de 29 años, es ampliamente considerado como el principal candidato para la victoria general en Roma el 31 de mayo. Sin embargo, nunca antes había corrido el Giro de Italia, y Nibali, quien corrió 11 Giros antes de retirarse a fines de 2022, le ha ofrecido al danés algunos sabios consejos sobre qué esperar.

“Nunca nada es sencillo en el Giro”, dijo Nibali La Gazzetta dello Sport Esta semana “siempre hay sorpresas”.

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Nibali mencionó como ejemplo el dramático cambio de suerte del año pasado en el último fin de semana del Giro, donde el ex compañero de equipo de Vingegaard, Simon Yates, logró arrebatarle la maglia rosa a Isaac del Toro en la última etapa de montaña con su ascenso al Colle delle Finestre. La Finestre también fue la misma ascensión, donde Chris Froome sorprendentemente anuló el dominio de Simon Yates sobre la maglia rosa en 2018, nuevamente, muy cerca de la meta.

Con esa imprevisibilidad en mente, así como el compromiso posterior de Vingegaard de participar en el Tour, Nibali dijo que lo lógico que hiciera el danés sería “impactar lo antes posible y luego tratar de controlar la carrera”.

“No en las etapas de media montaña de la primera semana, sino en algún lugar como el Blockhaus (en la etapa 7)”.

“Querrá conseguir una buena diferencia a partir de ese momento, en parte porque siempre existe el riesgo de escapadas peligrosas en el Giro, y en parte para que su equipo pueda controlar las cosas con un buen margen sobre sus rivales”.

“También existe el riesgo de mal tiempo en el Giro, lo que ayuda. Además, también tiene que pensar en el Tour de Francia, por lo que puede tomar las cosas de una manera más mesurada si tiene esa ventaja”.

Dado el esperado énfasis en controlar la carrera, Nibali no predijo que Vingegaard mostraría el mismo tipo de fuegos artificiales que con Tadej Pogačar en 2024, cuando, después de que la carrera general se convirtiera en una mera formalidad, el esloveno se lanzó repetidamente en busca de aún más victorias de etapa, y finalmente acumuló seis.

Advirtió, sin embargo, que incluso con una sólida ventaja, Vingegaard no podía darse el lujo de dormir en los laureles, dado que la tercera semana siempre era la más importante en las Grandes Vueltas.

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“El año pasado, en la última semana de la Vuelta a España”, que también ganó Nibali en 2010, “se podía ver cómo todos sentían el cansancio. Y en el Giro nunca se decide nada hasta el final”.

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Quizás con eso en mente, se le preguntó a Nibali sobre las posibilidades de que su compatriota Guilio Pellizzari, sexto en el Giro de 2025, y el ganador de 2021, Egan Bernal, sean dos posibles principales retadores.

“Si miramos el Tour de los Alpes”, donde Bernal terminó segundo, “está claro que Bernal está progresando bien, y luego está (el ganador del ToTA) Pellizzari”, observó Nibali.

“Finalmente consiguió una victoria para Italia allí. La anterior fue mía (en 2013), así que ha habido una brecha.

“Pero dio un gran paso adelante en la Vuelta el año pasado, con esa victoria de etapa la última semana, y está creciendo lentamente. Creo que tiene que buscar estar entre los tres primeros en el Giro este año”.

A Pellizzari también le puede motivar el hecho de que el Giro es siempre una prueba muy impredecible, subrayó Nibali. Gaceta.

“El Giro también es el lugar donde nacen nuevas estrellas. Lo hemos visto muchas veces en los últimos años. E incluso cuando hay un claro favorito, el Giro es una carrera donde las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos”.