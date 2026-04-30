“Me siento más fuerte este año”, dice el campeón de Unbound Gravel 200 que dejó de lado su carrera de ingeniero de software para centrarse en las carreras todoterreno
0
Síganos
Como doble campeona defensora de The Traka 360, Karolina Migoń (PAS Racing) dijo que había grandes expectativas en Girona, ya que un tercer título establecería un nuevo récord para las mujeres de élite. Sin embargo, no sintió un gran peso como ganadora anterior, sino que llega con un nuevo programa de entrenamiento y un profundo respeto por un nivel de competencia más alto.
“Yo diría que hay más presión, no porque haya ganado, sino porque el campo es cada vez más profundo y más fuerte”, dijo el dos veces ganador de Traka 360. ciclismonoticias antes de la defensa de su título.
El artículo continúa a continuación.
Migoń había sido corredor a tiempo parcial e ingeniero de software a tiempo completo con sede en Suiza. Para 2026, dejó el trabajo administrativo y ahora puede concentrarse en las carreras.
Migoń es parte de una afluencia de debutantes en la serie todoterreno Life Time Grand Prix, solo por invitación. Esto significa más viajes a los EE. UU. para las seis carreras repartidas entre abril y agosto, y la oportunidad de compartir un premio de 350.000 dólares entre los 10 primeros. También es la campeona defensora de Unbound Gravel 200, y esta vez lo que está en juego también es mayor.
“Traka está en mi calendario como (una de) un par de carreras importantes. No estoy apuntando a la clasificación general en la Gravel Earth Series este año. Mi objetivo principalmente es el Life Time Grand Prix”, dijo Migoń. ciclismonoticias sobre un cambio para su agenda de 2026.
Esa serie comenzó hace una semana en Monterey, California, en Sea Otter Classic Gravel, donde Migoń terminó cuarto en la general, pero fue tercero entre los contendientes de la serie. Quería un mejor resultado en la apertura del Gran Premio y dijo en sus redes sociales: “Creo que lo quería demasiado y lo hice todo demasiado pronto… no quedó nada para los últimos kilómetros cuando realmente importaba”.
Los dos ciclistas de la serie que la adelantaron hasta la meta no están en The Traka 360, Sofía Gómez Villafañe defendiendo su victoria en Traka 200 y Lauren Stephens compitiendo en el Tour de Gila. Sin embargo, obtendrá una evaluación en tiempo real de otros competidores en la clasificación del Gran Premio que desafiarán en el 360, incluidos Rosa Klöser (Canyon-SRAM zondacrypto), Lauren De Crescenzo (The Feed-Argonaut-Castelli-Maxxis), Maude Farrell (Allied Cycle Works – RCC) y su compañero de equipo PAS Morgan Aguirre. También hay algunos comodines del Gran Premio en la mezcla, incluidos Haley Smith y Danni Shrosbree.
Si bien Migoń ha demostrado que puede competir en cualquier distancia sobre tierra, ¿qué pasa con las pruebas de bicicleta de montaña? Hay tres en el Gran Premio: Leadville Trail 100 MTB a gran altura en Colorado, seguido de Chequamegon MTB y Little Sugar.
“Creo que sólo hay una carrera que es bastante técnica, es la Little Sugar. Luego Chequamegon y Leadville no son tan técnicas, por lo que deberían ser más fáciles. Así que la única carrera que me da miedo es la Little Sugar”, dijo Migoń. “Tal vez me lo salteé (Little Sugar) si siento que es demasiado difícil y puedo lesionarme”.