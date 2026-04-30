El campeón polaco lidera el Canyon-SRAM zondacrypto en el Gran Tour de España donde el Angliru está en el menú

Canyon-SRAM zondacrypto ha anunciado su alineación para la Vuelta Femenina con Kasia Niewiadoma-Phinney liderando el equipo mientras aspira a un lugar en el podio final en lo alto del Alto de l'Angliru.

Niewiadoma-Phinney ha corrido la Vuelta en su forma actual tres veces antes, pero no ha subido al podio en el Gran Vuelta de España. Su mejor resultado hasta la fecha es el décimo puesto en 2023, aunque también terminó sexta en la general cuando la carrera era la Madrid Challenge de varios días. El año pasado, terminó 11º cuando la carrera concluyó en la cima del Alto do Cotobello.

Se dirigirá a España para la carrera de la próxima semana, que se celebrará del 3 al 9 de mayo, tras una buena actuación en las Ardennes Classics. La semana pasada terminó segunda en Amstel Gold Race, cuarta en La Flèche Wallonne y tercera en Liège-Bastogne-Liège.

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“Después de las Ardenas, parece que no hay suficiente tiempo para volver a concentrarse en las carreras por etapas”, dijo Niewiadoma-Phinney.

“Pero este año tuve una preparación diferente en invierno y para las clásicas, así que creo que el cambio debería ser más fácil que en años anteriores. Sé que el objetivo principal es el Tour de Francia Femmes Avec Zwift y siento que las carreras por etapas ahora me harán más fuerte para agosto.

“No significa que sólo quiera correr y no obtener nada de ello; todavía lucharé por los mejores resultados, siempre teniendo en cuenta que el objetivo más alto es agosto”.

Además de competir por el podio, Niewiadoma-Phinney dijo que buscará su primera victoria en el Women's WorldTour desde su triunfo en el Tour de France Femmes hace dos años.

“Mi objetivo para La Vuelta es terminar en el podio”, dijo.

“Tampoco es un secreto que he estado persiguiendo victorias durante toda mi carrera, así que definitivamente quiero encontrar la oportunidad de levantar la mano en una de las etapas. También quiero ser inteligente, atento y correr bien con el equipo, para sacar lo mejor de ello”.

La campeona polaca estará acompañada en la Vuelta por Wilma Aintila, Neve Bradbury, Tiffany Cromwell, Maria Martins, Agnieszka Skalniak-Sójka y Cecilie Uttrup Ludwig.

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El equipo de siete corredores de Canyon-SRAM zondacrypto estará entre los 18 equipos y 126 corredores que se dirigen a la Vuelta, donde otras contendientes incluirán a Pauline Ferrand-Prévot, Anna van der Breggen, Juliette Berthet y Sarah Gigante.

Los corredores afrontarán 815 km de carrera repartidos en siete días, con 15.000 metros de desnivel positivo durante la semana. Las etapas más destacadas llegan el último fin de semana, donde termina en la cumbre en Les Praeres y el temible Angliru plantea los desafíos más difíciles.

“Me siento bastante cansado, pero supongo que es normal después de una carrera muy intensa el domingo, más los viajes y todo eso. Pero estoy feliz de tener unos días en casa para volver a empacar, recalibrar y recargar energías”, dijo Niewiadoma-Phinney.

“Creo que una vez que estás en el modo carrera, las semanas pasan y no te importa volver a viajar a otro lugar. La Vuelta parece muy dura, especialmente los últimos dos días, así que tengo curiosidad por ver dónde está mi cuerpo, cómo me recupero y cómo supero esta larga carrera por etapas.

“Va a ser la primera carrera por etapas más grande para la mayoría de nosotros, así que tengo mucha curiosidad por ver el resultado final”.