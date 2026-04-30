El campeón polaco lidera el Canyon-SRAM zondacrypto en el Gran Tour de España donde el Angliru está en el menú

Canyon-SRAM zondacrypto ha anunciado su alineación para la Vuelta Femenina con Kasia Niewiadoma-Phinney liderando el equipo mientras aspira a un lugar en el podio final en lo alto del Alto de l'Angliru.

Niewiadoma-Phinney ha corrido la Vuelta en su forma actual tres veces antes, pero no ha subido al podio en el Gran Vuelta de España. Su mejor resultado hasta la fecha es el décimo puesto en 2023, aunque también terminó sexta en la general cuando la carrera era la Madrid Challenge de varios días. El año pasado, terminó 11º cuando la carrera concluyó en la cima del Alto do Cotobello.

Se dirigirá a España para la carrera de la próxima semana, que se celebrará del 3 al 9 de mayo, tras una buena actuación en las Ardennes Classics. La semana pasada terminó segunda en Amstel Gold Race, cuarta en La Flèche Wallonne y tercera en Liège-Bastogne-Liège.

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La campeona polaca estará acompañada en la Vuelta por Wilma Aintila, Neve Bradbury, Tiffany Cromwell, Maria Martins, Agnieszka Skalniak-Sójka y Cecilie Uttrup Ludwig.

El equipo de siete corredores de Canyon-SRAM zondacrypto estará entre los 18 equipos y 126 corredores que se dirigen a la Vuelta, donde otras contendientes incluirán a Pauline Ferrand-Prévot, Anna van der Breggen, Juliette Berthet y Sarah Gigante.