Las tan esperadas medallas olímpicas del australiano en París han demostrado ser el acto final de una carrera de 15 años, y ya ha comenzado una nueva.

Matthew Glaetzer ha puesto fin a sus 15 años de carrera, y el veterano australiano del ciclismo en pista ha cambiado a una nueva carrera como bombero.

Glaetzer fue uno de los mejores velocistas en pista del mundo durante un período sostenido, representando a Australia en cuatro Juegos Olímpicos y ganando dos medallas de bronce.

No fue hasta París 2024, en su cuarta aparición en los Juegos Olímpicos, que Glaetzer consiguió esas medallas, después de una frustrante serie de cuartos y quintos puestos a lo largo de los años.

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Dijo que sus medallas de bronce en el sprint por equipos y luego en el Keirin se sintieron como oro, y resultaron ser el último acto competitivo de su carrera; El miércoles, Glaetzer anunció formalmente su retiro del deporte.

“Después de más de una década en el escenario mundial, es hora de cerrar este capítulo. Desde perseguir un sueño cuando era niño hasta representar a Australia en cuatro Juegos Olímpicos, este deporte me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado”, dijo Glaetzer.

Glaetzer fue descrito el miércoles como un “icono del sprint del ciclismo en pista” por la federación nacional AusCycling. Además de esas dos medallas olímpicas, también obtuvo tres títulos de Campeonato Mundial, como parte de equipos triunfantes de sprint por equipos en 2012 y 2022, y con un éxito en solitario en sprint individual en 2018.

También reclamó cinco títulos de los Juegos de la Commonwealth en medio de un total de 18 medallas internacionales importantes. El camino de Glaetzer se complicó por un diagnóstico de cáncer de tiroides en 2019, pero se recuperó para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y Gracie Elvin de AusCycling rindió homenaje a su “resiliencia, determinación y espíritu generoso”.

“Hubo altibajos increíbles, reveses difíciles y momentos que pusieron a prueba todo, pero eso es lo que hizo que el viaje fuera tan significativo. Desde los títulos del Campeonato Mundial hasta el oro en los Juegos de la Commonwealth y finalmente subir al podio olímpico no una, sino dos veces en París… ha sido un viaje que nunca olvidaré”, dijo Glaetzer.

“Estoy orgulloso de todo lo que he logrado, pero aún más agradecido por las personas que lo hicieron posible en el camino. A mis entrenadores, compañeros de equipo, personal de apoyo, patrocinadores, familia y todos los que me respaldaron, gracias”.

Luchando contra incendios

Glaetzer ya ha comenzado su segunda vida profesional, empezando a trabajar como bombero en el Servicio Metropolitano de Bomberos del Sur de Australia.

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“Como muchos sabrán, he estado trabajando en una nueva carrera como bombero y este año he tenido la suerte de comenzar a trabajar a tiempo completo en ese puesto”, dijo Glaetzer.

“Gracias nuevamente por todo. Estoy emocionado de abrazar este próximo capítulo y continuar sirviendo a la comunidad a través de mi nueva carrera en el Servicio Metropolitano de Bomberos del Sur de Australia”.

Glaetzer no es el primer exciclista profesional que se convierte en bombero, ya que el exprofesional de ruta estadounidense Tyler Farrar ha luchado contra incendios en Washington desde su retiro de las carreras en 2017.

“Hay muchas similitudes culturales. Por eso me gusta”, dijo Farrar. ciclismonoticias en una entrevista de 2020. “Hay una atmósfera de equipo y tienes tu propio equipo y tu estación. Es similar a estar en un autobús del equipo, pero el trabajo es totalmente diferente”.

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