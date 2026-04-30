Las tan esperadas medallas olímpicas del australiano en París han demostrado ser el acto final de una carrera de 15 años, y ya ha comenzado una nueva.
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Matthew Glaetzer ha puesto fin a sus 15 años de carrera, y el veterano australiano del ciclismo en pista ha cambiado a una nueva carrera como bombero.
Glaetzer fue uno de los mejores velocistas en pista del mundo durante un período sostenido, representando a Australia en cuatro Juegos Olímpicos y ganando dos medallas de bronce.
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“Después de más de una década en el escenario mundial, es hora de cerrar este capítulo. Desde perseguir un sueño cuando era niño hasta representar a Australia en cuatro Juegos Olímpicos, este deporte me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado”, dijo Glaetzer.
“Hubo altibajos increíbles, reveses difíciles y momentos que pusieron a prueba todo, pero eso es lo que hizo que el viaje fuera tan significativo. Desde los títulos del Campeonato Mundial hasta el oro en los Juegos de la Commonwealth y finalmente subir al podio olímpico no una, sino dos veces en París… ha sido un viaje que nunca olvidaré”, dijo Glaetzer.
“Estoy orgulloso de todo lo que he logrado, pero aún más agradecido por las personas que lo hicieron posible en el camino. A mis entrenadores, compañeros de equipo, personal de apoyo, patrocinadores, familia y todos los que me respaldaron, gracias”.
Luchando contra incendios
Glaetzer ya ha comenzado su segunda vida profesional, empezando a trabajar como bombero en el Servicio Metropolitano de Bomberos del Sur de Australia.
“Como muchos sabrán, he estado trabajando en una nueva carrera como bombero y este año he tenido la suerte de comenzar a trabajar a tiempo completo en ese puesto”, dijo Glaetzer.
“Gracias nuevamente por todo. Estoy emocionado de abrazar este próximo capítulo y continuar sirviendo a la comunidad a través de mi nueva carrera en el Servicio Metropolitano de Bomberos del Sur de Australia”.
Glaetzer no es el primer exciclista profesional que se convierte en bombero, ya que el exprofesional de ruta estadounidense Tyler Farrar ha luchado contra incendios en Washington desde su retiro de las carreras en 2017.
“Hay muchas similitudes culturales. Por eso me gusta”, dijo Farrar. ciclismonoticias en una entrevista de 2020. “Hay una atmósfera de equipo y tienes tu propio equipo y tu estación. Es similar a estar en un autobús del equipo, pero el trabajo es totalmente diferente”.
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