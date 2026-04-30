El equipo español se recalibra para perseguir etapas después de perder a su rival en la general

El equipo local, Movistar, esperaba alinearse en la Vuelta Femenina de la próxima semana con el subcampeón del año pasado y un posible ganador en su plantilla, pero en cambio tuvo que reorganizar sus planes y posibles ambiciones.

Segunda el año pasado, Marlen Reusser hizo de la Vuelta el objetivo de su temporada para 2026 y regresó de una lesión en las Clásicas de Primavera para comenzar su preparación. Sin embargo, su regreso a las carreras no duró mucho, ya que después de ganar Dwars puerta Vlaanderen, se cayó de su siguiente carrera en el Tour de Flandes.

El accidente la dejó con una vértebra fracturada en la parte baja de la espalda y otro largo período alejada de las carreras, incluida la pérdida de su gran objetivo de la temporada en la Vuelta.

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Segunda el año pasado tanto en la Vuelta como en el Giro de Italia Femenino, y ganadora de otras dos carreras por etapas en la Vuelta a Burgos y el Tour de Suiza, Reusser es una de las principales contendientes de la general en el pelotón actual, pero aún no está claro cuándo podrá regresar a la acción.

En cambio, Movistar se apoyará en Liane Lippert como líder general en la Vuelta la próxima semana, y anunciará su equipo completo el miércoles.

A Lippert se unirán Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic en lo que el equipo describe como “un equipo bien equilibrado que combina experiencia y juventud, con opciones de brillar en diferentes escenarios de carrera”.

¿Qué puede conseguir Movistar en España?

Movistar, que participa como equipo local y considera esta carrera como un objetivo clave incluso antes de que comience la temporada, querrá intentar que la Vuelta sea un éxito, y confirmó que Lippert, Sierra y Meijer en particular buscarán victorias de etapa en España.

Lippert es una escaladora fuerte y contundente, pero no es conocida por su capacidad general, y está claro que luchar por el podio, como lo habría hecho Reusser, estará más allá de sus límites. El ciclista alemán ha terminado antes entre los 10 primeros en carreras por etapas de escalada, aunque nunca en un Gran Tour, por lo que un final similar es ciertamente posible, pero probablemente solo como subproducto de la búsqueda de etapas.

Para Lippert, el Tour de Flandes y las Ardenas fueron las carreras más importantes de su primavera, pero sus resultados faltaron: top 30 en todas las carreras, pero 14º en la Flecha Valona, ​​su mejor resultado, por lo que no parece estar en plena forma todavía.

Sin embargo, las carreras consecutivas en España deberían darle tiempo para ponerse en buena forma. Dado que la ruta de la Vuelta presenta muy poco plano, las diversas etapas con garra deberían brindarle múltiples oportunidades de buscar una victoria, antes de que los escaladores superligeros tomen el relevo en las dos últimas etapas montañosas.

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En Sierra, Lippert tiene un corredor líder de élite y otra carta para jugar en finales contundentes, con el ciclista cubano más rápido y bien adaptado para finales de grupos más grandes.

Mareille Meijer podría resultar un caballo oscuro para el equipo y ser capaz de sobresalir incluso en las etapas más difíciles. El holandés tardío ha tenido un comienzo de 2026 más tranquilo de lo habitual, pero anteriormente se ha destacado en carreras por etapas de nivel inferior y carreras montañosas de un día, y bien podría aprovechar la oportunidad de conseguir un gran resultado en España.

Hace unas semanas, parecía que Movistar podría salir de la Vuelta con al menos un puesto en el podio y posiblemente incluso con la victoria general.

Si bien esas alturas pueden estar fuera del alcance del equipo sin Reusser, aún pueden comenzar su Gran Vuelta en casa con la ambición de ganar, y ciertamente parecen capaces de salir con al menos una victoria de etapa.