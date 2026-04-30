Un ex corredor sostiene que el nuevo patrocinador danés podría ofrecer una gran oportunidad para que Vingegaard siga adelante

No está diciendo que un movimiento sea definitivamente algo bueno, pero el ex ganador del Tour de Francia, Bjarne Riis, ha argumentado que el respaldo recientemente confirmado del patrocinador danés Netcompany para el equipo Ineos Grenadiers podría ofrecer una gran oportunidad para que Jonas Vingegaard se una a un nuevo equipo y que al menos debería pensarlo un poco.

A principios de esta semana, se anunció que la empresa danesa de TI sería un nuevo patrocinador del equipo británico, y el equipo pasará a llamarse oficialmente Netcompany-Ineos tan pronto como se celebre el Giro de Italia en mayo.

Se estima que Netcompany planea gastar alrededor de 100 millones de euros durante un período de cinco años en el equipo para su nuevo proyecto.

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Aun así, el ex ganador del Tour de Francia y propietario del equipo, Riis dijo BT que creía que Vingegaard, un danés como él, podría beneficiarse de la transferencia de su equipo actual, Visma-Lease a Bike, al equipo renombrado.

Sin embargo, a pesar de que el danés ha ganado dos Tours de Francia y una Vuelta a España, así como una serie de eventos WorldTour de una semana de duración, en el proceso de establecerse como uno de los mejores corredores por etapas de todos los tiempos, Riis parece estar convencido de que al menos reflexionar sobre la posibilidad de un cambio no le haría ningún daño a Vingegaard.

“En este momento, sería un equipo de ensueño para Jonas. El mejor equipo en el que podría entrar si quisiera amenazar a (Tadej) Pogačar”, dijo. BT.

El director del equipo, Dave Brailsford, ha dicho, sin embargo, sobre la asociación con Netcompany que “en última instancia, se trata de crear las condiciones para ganar el Tour de Francia.

Actualmente, Ineos Grenadiers está planeando construir su principal apuesta general para el Tour 2026 en torno a Oscar Onley, fichado procedente de Picnic PostNL a finales de 2025 después de terminar cuarto en la general el pasado mes de julio, detrás de Pogačar, Vingegaard y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe).