Un ex corredor sostiene que el nuevo patrocinador danés podría ofrecer una gran oportunidad para que Vingegaard siga adelante

No está diciendo que un movimiento sea definitivamente algo bueno, pero el ex ganador del Tour de Francia, Bjarne Riis, ha argumentado que el respaldo recientemente confirmado del patrocinador danés Netcompany para el equipo Ineos Grenadiers podría ofrecer una gran oportunidad para que Jonas Vingegaard se una a un nuevo equipo y que al menos debería pensarlo un poco.

A principios de esta semana, se anunció que la empresa danesa de TI sería un nuevo patrocinador del equipo británico, y el equipo pasará a llamarse oficialmente Netcompany-Ineos tan pronto como se celebre el Giro de Italia en mayo.

Se estima que Netcompany planea gastar alrededor de 100 millones de euros durante un período de cinco años en el equipo para su nuevo proyecto.

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Sin embargo, esa cifra no ha sido confirmada y aún no está del todo claro si, como resultado, también podría haber algún tipo de reducción en la contribución financiera actual de Ineos al equipo. Cuando se le preguntó directamente sobre esto en el lanzamiento del nuevo patrocinador, el Director de Carreras, Geraint Thomas, respondió con respecto a Ineos que: “Siguen siendo los propietarios. Todavía están 100% comprometidos y creo que será una gran asociación entre todos”.

Aun así, el ex ganador del Tour de Francia y propietario del equipo, Riis dijo BT que creía que Vingegaard, un danés como él, podría beneficiarse de la transferencia de su equipo actual, Visma-Lease a Bike, al equipo renombrado.

Cuando se le preguntó si Visma debería estar nerviosa por la llegada de un nuevo y poderoso patrocinador danés al deporte, Riis respondió: “Yo creo que sí.

“Sería poco ambicioso por parte de Jonas si no investigara eso. No estoy diciendo que deba cambiar, pero debería pensar en ello”.

A pesar del argumento de Riis de que el danés de 29 años podría querer considerar dejar su equipo actual, hasta ahora nunca ha habido ningún indicio real de que podría hacerlo o de que Vingegaard esté de alguna manera insatisfecho con su equipo WorldTour de toda la vida.

En 2023, Vingegaard amplió su contrato con Visma-Lease a Bike hasta finales de 2028. Ha sido su único equipo WorldTour desde que se incorporó a la máxima liga ciclista en 2019, tras dos años con el equipo Continental ColoQuick.

Sin embargo, a pesar de que el danés ha ganado dos Tours de Francia y una Vuelta a España, así como una serie de eventos WorldTour de una semana de duración, en el proceso de establecerse como uno de los mejores corredores por etapas de todos los tiempos, Riis parece estar convencido de que al menos reflexionar sobre la posibilidad de un cambio no le haría ningún daño a Vingegaard.

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“En este momento, sería un equipo de ensueño para Jonas. El mejor equipo en el que podría entrar si quisiera amenazar a (Tadej) Pogačar”, dijo. BT.

“Definitivamente veo un partido. Visma probablemente no estará feliz de escuchar eso, pero no hay duda al respecto. Este nuevo equipo tiene la gente, los recursos y la experiencia que necesita”.

Todavía conocido como Ineos Grenadiers, el equipo británico no ha dado ninguna indicación sobre lo que hará en el futuro en cuanto a fichajes, aunque cualquier gran inyección de financiación adicional inevitablemente daría lugar a especulaciones sobre posibles nuevos corredores, junto con muchas otras posibles inversiones.

El director del equipo, Dave Brailsford, ha dicho, sin embargo, sobre la asociación con Netcompany que “en última instancia, se trata de crear las condiciones para ganar el Tour de Francia.

Actualmente, Ineos Grenadiers está planeando construir su principal apuesta general para el Tour 2026 en torno a Oscar Onley, fichado procedente de Picnic PostNL a finales de 2025 después de terminar cuarto en la general el pasado mes de julio, detrás de Pogačar, Vingegaard y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Mientras tanto, Vingegaard se está preparando para su debut en el Giro de Italia, donde Visma-Lease a Bike defiende el título con el corredor ahora retirado Simon Yates. A finales de este verano, la estrella danesa regresará al Tour de Francia para intentar ganarlo por tercera vez en cinco años.