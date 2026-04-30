Tras las retiradas de João Almeida y Mikel Landa, otro gran favorito de la general se retira

La lista de principales favoritos del Giro de Italia perdió otro nombre clave esta semana cuando se confirmó que el ganador de 2019 y finalista del podio de 2025, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), no tomaría la salida.

Carapaz, de 32 años, se está recuperando de una cirugía para extirpar un quiste perineal, dijo su equipo, y ahora se concentrará en el Tour de Francia. Su ausencia es otra gran pérdida para la alineación general del Giro de Italia, que ya ha visto abandonar algunos nombres clave esta semana.

El lunes, se confirmó que tanto el ex finalista del podio y líder de la carrera João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), aún reconstruyendo su condición después de una primera mitad del año arruinada por una enfermedad, como el eterno favorito del caballo oscuro Mikel Landa (Soudal-QuickStep), lesionado, no participarían.

El artículo continúa a continuación.

“Para mí es una completa decepción, porque el Giro es una carrera a la que siempre he tenido mucho cariño y esperaba con ansias”, dijo Carapaz en su comunicado de prensa.

“Siempre quiero prepararme de la mejor manera. Encontrarme en esta situación es frustrante porque le pones muchas ganas y tiempo, pero al final tengo que priorizar mi salud ahora y seguir adelante”.