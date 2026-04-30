Tras las retiradas de João Almeida y Mikel Landa, otro gran favorito de la general se retira

La lista de principales favoritos del Giro de Italia perdió otro nombre clave esta semana cuando se confirmó que el ganador de 2019 y finalista del podio de 2025, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), no tomaría la salida.

Carapaz, de 32 años, se está recuperando de una cirugía para extirpar un quiste perineal, dijo su equipo, y ahora se concentrará en el Tour de Francia. Su ausencia es otra gran pérdida para la alineación general del Giro de Italia, que ya ha visto abandonar algunos nombres clave esta semana.

El lunes, se confirmó que tanto el ex finalista del podio y líder de la carrera João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), aún reconstruyendo su condición después de una primera mitad del año arruinada por una enfermedad, como el eterno favorito del caballo oscuro Mikel Landa (Soudal-QuickStep), lesionado, no participarían.

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Carapaz, de 32 años, tiene, con diferencia, la mejor serie de resultados del Giro de todos los originalmente previstos para la carrera de 2026. Modelo de regularidad de alto nivel, a su peor actuación en la Gran Vuelta de Italia, cuarta en 2018, le siguió una victoria general en 2019, una segunda en 2022 y una tercera en 2025.

Se ha recuperado totalmente de la cirugía para extirpar un quiste perineal a la que fue sometido en su casa en Ecuador tras la Volta Ciclista a Catalunya, según indica el comunicado del equipo.

Sin embargo, la herida tardó más en sanar de lo previsto, lo que retrasó su regreso a los entrenamientos. La quinta participación de su carrera en el Giro, por tanto, tendrá que esperar.

“Para mí es una completa decepción, porque el Giro es una carrera a la que siempre he tenido mucho cariño y esperaba con ansias”, dijo Carapaz en su comunicado de prensa.

“Siempre quiero prepararme de la mejor manera. Encontrarme en esta situación es frustrante porque le pones muchas ganas y tiempo, pero al final tengo que priorizar mi salud ahora y seguir adelante”.

Tercero en el Giro de 2025, la ausencia forzada de Carapaz significa que ninguno de los finalistas del podio de la general de la carrera del año pasado participará. También realza el ya significativo estatus de Jonas Vingegaard como máximo favorito y, al mismo tiempo, elimina a uno de los corredores más impredecibles y agresivos del pelotón moderno de la ecuación de la general del Giro 2026.

Sin la participación de Carapaz o Almeida, el italiano Giulio Pellizzari y el australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) son ahora cuatro de los rivales más probables de Vingegaard y Visma-Lease a Bike.