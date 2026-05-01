El campeón del mundo está disputando su primera carrera por etapas después de la primavera exclusiva para las clásicas y tiene que ser más táctico de lo habitual en la etapa 1.

Tadej Pogačar describió una “dura transición” al escalar su primera montaña de 2026 el miércoles, pero el campeón del mundo no mostró ningún signo de sufrimiento en la primera etapa en ruta del Tour de Romandía. De hecho, cabalgó bien dentro de sí mismo, obteniendo una victoria basada tanto en el poder del cerebro como en el de las piernas.

Pogačar había optado por un comienzo de temporada exclusivamente en Clásicos, ganando Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes y Lieja-Bastogne-Lieja, terminando subcampeón en su única otra carrera, París-Roubaix.

El Tour de Romandía marca su primera carrera por etapas de la campaña y, después del prólogo de apertura, la etapa del miércoles marcó la primera subida larga que ha corrido desde Il Lombardia en octubre pasado, con el ascenso a Ovrannax proporcionando un duro despertar con 8,7 km y 9,7%.

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“Hoy fue una transición un poco dura, de subidas cortas a una subida larga y empinada, pero me las arreglé bastante bien”, dijo Pogačar.

La victoria de ese día respaldó eso, y aunque al final fue muy reñido, Pogačar se vio obligado a frenar sus esfuerzos y sus instintos de ataque en la subida misma.

Cuando atacó a 4 km de la cima, parecía la misma vieja historia de un ataque instantáneo y decisivo y un solo de largo alcance, pero la ruta no sólo descendía hacia el valle, sino que había un tramo adicional de 23 km a lo largo de ella, donde soplaba viento en contra.

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) fue el único ciclista que pudo seguir a Pogačar al principio, con Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pronto abriéndose paso y Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) formando un cuarteto en el valle.

“Al final, me alegré de tener compañía después de la subida porque las condiciones eran difíciles para llegar tan lejos de la meta con viento en contra”, dijo Pogačar.

Cuando se le preguntó si le sorprendió que Martínez lo siguiera, dijo: “Un poco. En la primera aceleración, vi que era súper bueno, así que no tenía sentido intentar dejarlo caer porque tal vez yo también explotaría, y para el tramo largo en el valle, todavía necesitaba buenas piernas”.

“Me alegré de haber decidido mantener el ritmo hasta la cima. Todavía iba a toda velocidad, pero no por encima del límite”.

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Acostumbrado a las incursiones en solitario, Pogačar se encontró en una situación táctica complicada, con Lipowitz envuelto en sacos de arena debido a la presencia de su compañero de equipo Primož Roglič en el grupo perseguidor, que llegó al valle un minuto después, pero lo atravesó con fuerza para llegar a 15 segundos a falta de un par de kilómetros para el final.

Cuando los dispuestos aliados de Pogačar, Martínez y Nordhagen, de repente siguieron a Lipowitz al asiento del pasajero en ese mismo momento, parecía que el movimiento sería en vano, pero Pogačar asumió la responsabilidad de mantener el ritmo lo suficientemente alto y aun así salió al sprint de manera convincente.

“Estaba feliz de tener a dos muchachos jóvenes y ansiosos conmigo; hicieron un trabajo súper bueno, fueron súper fuertes”, dijo Pogačar sobre Martínez y Nordhagen. “Conseguimos mantenernos al frente, lo cual es difícil con sólo tres y un piloto sentado al volante, así que podemos estar orgullosos, todos los que estábamos al frente”.

Pogačar se encuentra vestido con el familiar color amarillo como líder del Tour de Romandía, con algunas montañas más por escalar. Expresó su confianza en sus compañeros para controlar la carrera, pero dio una indicación de lo que podemos esperar de él en las últimas etapas: “La mejor defensa es atacar”.