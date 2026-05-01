Los recientes desafíos del corredor británico continúan mientras un virus estomacal lo obliga a retirarse de la carrera por etapas en Suiza

El comienzo de Oscar Onley en Ineos Grenadiers sufrió otro revés cuando el británico se vio obligado a abandonar el Tour de Romandía el miércoles.

El joven de 23 años abandonó la carrera en la etapa 1, ganada por Tadej Pogačar, tras sufrir un virus estomacal. Había terminado en el puesto 79 en el prólogo inicial y recurrió a Instagram para explicar su retirada de la carrera suiza.

El artículo continúa a continuación.

Onley, que terminó cuarto en el Tour de Francia del año pasado, fue un fichaje titular para Ineos durante el invierno cuando se unió a Kévin Vauquelin en la lista entrante.

Onley está listo para competir con el nuevo equipo Netcompany-Ineos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio mientras se prepara para otra candidatura al Tour de Francia en julio.

El Ineos confiará ahora en el español Carlos Rodríguez para conseguir un resultado en Romandía. El piloto de 25 años ocupa la octava posición de la general, a 41 segundos del líder de la carrera, Pogačar, de cara a la segunda etapa del jueves.