Los recientes desafíos del corredor británico continúan mientras un virus estomacal lo obliga a retirarse de la carrera por etapas en Suiza

El comienzo de Oscar Onley en Ineos Grenadiers sufrió otro revés cuando el británico se vio obligado a abandonar el Tour de Romandía el miércoles.

El joven de 23 años abandonó la carrera en la etapa 1, ganada por Tadej Pogačar, tras sufrir un virus estomacal. Había terminado en el puesto 79 en el prólogo inicial y recurrió a Instagram para explicar su retirada de la carrera suiza.

“Destrozado por tener que abandonar el Tour de Romandía después de algún tipo de malestar estomacal durante los últimos días”, escribió Onley.

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“Para ser honesto, ha sido un comienzo de temporada difícil y es difícil no sentir que he defraudado a mucha gente después de todo el tiempo y la inversión de todos en Ineos Grenadiers.

“Mirando hacia los próximos objetivos y volver a estar pronto”.

Onley, que terminó cuarto en el Tour de Francia del año pasado, fue un fichaje titular para Ineos durante el invierno cuando se unió a Kévin Vauquelin en la lista entrante.

Comenzó brillantemente su temporada 2026 en la Volta ao Algarve, terminando cuarto en la general con un segundo lugar en el último día.

El mes pasado, formó parte del equipo Ineos que logró la victoria en la contrarreloj por equipos en París-Niza, aunque una enfermedad lo obligó a abandonar la carrera cuando ocupaba el décimo lugar en la general después de la etapa 5.

Más recientemente, regresó a la Volta a Catalunya, terminando 12° en Barcelona, ​​antes de viajar a Romandía esta semana.

Onley está listo para competir con el nuevo equipo Netcompany-Ineos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio mientras se prepara para otra candidatura al Tour de Francia en julio.

El Ineos confiará ahora en el español Carlos Rodríguez para conseguir un resultado en Romandía. El piloto de 25 años ocupa la octava posición de la general, a 41 segundos del líder de la carrera, Pogačar, de cara a la segunda etapa del jueves.

A pesar de los recientes problemas de Onley, su equipo Ineos ha disfrutado de un comienzo de temporada positivo, acumulando 17 victorias hasta la fecha con ocho corredores. Otro nuevo fichaje, el campeón francés Dorian Godon, lidera el camino con cuatro victorias, incluida la del prólogo del Tour de Romandía.

El equipo pronto se dirigirá al primer Gran Tour del año, el Giro de Italia, su primera carrera bajo su nueva identidad, con Egan Bernal y Thymen Arensman encabezando la carga en Italia.