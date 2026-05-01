El fundador Rob Laybourn sigue siendo director de carrera en un “evento exitoso y bien establecido” en el que los propietarios del Tour de Francia aportan su experiencia para una “oportunidad de crecimiento”

Amaury Sport Organization (ASO), organizadores de eventos deportivos internacionales, incluidos el Tour de Francia y el Tour de France Femmes, firmaron un acuerdo estratégico de varios años con Arlington Sports, con sede en EE. UU., para fortalecer el alcance internacional de las carreras profesionales y amateurs que forman parte del Amazon Armed Forces Cycling Classic.

Arlington Sports ha organizado un fin de semana de eventos ciclistas en la región de Washington DC durante 28 años, conocido hoy como el Clásico Ciclista de las Fuerzas Armadas del Amazonas (AFCC). Las carreras profesionales de este año regresan el fin de semana después del Día de los Caídos: la Copa Capitol el 30 de mayo en Washington, DC y la Copa Clarendon el 31 de mayo en Arlington, Virginia. El Challenge Ride para aficionados se realizará el 30 de mayo.

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“Crear el Clásico de Ciclismo de las Fuerzas Armadas ha sido muy gratificante para mí: me ha permitido contribuir al desarrollo de un deporte que ha significado mucho en mi vida y compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Trabajar con ASO, referencia mundial en ciclismo, es a la vez un motivo de orgullo y una verdadera fuente de entusiasmo para el futuro de este evento”, dijo Laybourn en un comunicado de prensa.

Con sede en Francia, ASO es una filial de la empresa de medios Amaury Group, propietaria del periódico L'Equipe. El grupo deportivo organiza 100 eventos en 36 países, incluidas dos Grandes Vueltas: el Tour de Francia masculino y femenino, La Vuelta a España y la Vuelta Femenina de Carrefour.es. También organizan eventos de deportes de motor, golf, vela y eventos masivos, como el Schneider Electric Marathon de Paris.

“La llegada de ASO al mercado estadounidense es un paso importante para el desarrollo del ciclismo en el país. Este acuerdo marca una nueva etapa prometedora para el deporte estadounidense”, añadió Brian J. Morra, presidente del Consejo Asesor del Armed Forces Cycling Classic.