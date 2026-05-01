El fundador Rob Laybourn sigue siendo director de carrera en un “evento exitoso y bien establecido” en el que los propietarios del Tour de Francia aportan su experiencia para una “oportunidad de crecimiento”

Amaury Sport Organization (ASO), organizadores de eventos deportivos internacionales, incluidos el Tour de Francia y el Tour de France Femmes, firmaron un acuerdo estratégico de varios años con Arlington Sports, con sede en EE. UU., para fortalecer el alcance internacional de las carreras profesionales y amateurs que forman parte del Amazon Armed Forces Cycling Classic.

Arlington Sports ha organizado un fin de semana de eventos ciclistas en la región de Washington DC durante 28 años, conocido hoy como el Clásico Ciclista de las Fuerzas Armadas del Amazonas (AFCC). Las carreras profesionales de este año regresan el fin de semana después del Día de los Caídos: la Copa Capitol el 30 de mayo en Washington, DC y la Copa Clarendon el 31 de mayo en Arlington, Virginia. El Challenge Ride para aficionados se realizará el 30 de mayo.

“No nos hemos sentado para analizar lo que hay que hacer, pero juntos vemos muchas ventajas, potencial y oportunidades de crecimiento”, dijo Rob Laybourn, presidente de Arlington Sports. ciclismonoticias.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



George Hincapie regresa a París-Roubaix mientras Modern Adventure obtiene un comodín de temporada de debut 'único y tremendamente emocionante' para el Infierno del Norte



¿Un negocio de mil millones de dólares que pronto será una reliquia? Lo que el ciclismo profesional puede aprender de los modelos de la F1 y el fútbol



'Menos minutos pero más ojos': el director de carrera de la ASO defiende la reducción de la retransmisión femenina de la París-Roubaix y sus comentarios 'imbéciles' sobre el jefe de los Rockets, Bas Tietema

“Creo que la misión general aquí es que reconozcan que hay un evento muy bien establecido y exitoso en el deporte del ciclismo, que ha demostrado su valor a los patrocinadores, a la comunidad, a las jurisdicciones, y encaja dentro de su misión. Quieren ser los guardianes del deporte”.

Laybourn fundó la carrera ciclista de la Copa Clarendon en 1998 y luego agregó un segundo día de carreras, la Copa Crystal (ahora la Copa Capitol) para crear el Clásico ciclista de las Fuerzas Armadas del Amazonas. También hay eventos de participación masiva y de aficionados, así como iniciativas benéficas.

“Crear el Clásico de Ciclismo de las Fuerzas Armadas ha sido muy gratificante para mí: me ha permitido contribuir al desarrollo de un deporte que ha significado mucho en mi vida y compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Trabajar con ASO, referencia mundial en ciclismo, es a la vez un motivo de orgullo y una verdadera fuente de entusiasmo para el futuro de este evento”, dijo Laybourn en un comunicado de prensa.

Laybourn confirmó que permanecería como director de carrera este año y que ASO colaboraría para elevar el evento en años futuros.

“Arlington Sports se acercó a nosotros con un plan bien estructurado y coherente centrado en un evento que ha experimentado un crecimiento constante y controlado. Es un evento con apoyo político clave de los gobiernos locales, patrocinadores comprometidos y leales entre las empresas más grandes de los EE. UU. y una carrera de participación masiva bien establecida”, dijo un representante de ASO ciclismonoticias.

“ASO está evaluando cuidadosamente las oportunidades para promover la expansión global del ciclismo, particularmente en un mercado tan importante que albergará los próximos Juegos Olímpicos. El área de Washington DC es clave, cuenta con lugares emblemáticos y una vibrante comunidad ciclista. Es una de las ciudades deportivas líderes en los EE. UU. en términos de número de equipos profesionales y también está buscando desarrollar eventos más inclusivos que fomenten la participación pública”.

Las dos sedes de este año para todas las carreras profesionales y el Challenge Ride, que ofrece un recorrido cerrado de 12 millas sin automóviles durante hasta tres horas, permanecen sin cambios. Ambas carreras profesionales están autorizadas por USA Cycling y ofrecen un premio de $17,000 cada día, dividido equitativamente entre hombres y mujeres, además de una lista de premios Omnium de $5,000 para los 10 primeros en cada categoría.

La colaboración entre las dos empresas incluiría considerar la televisión abierta para AFCC en el futuro. Tanto ASO como Arlington Sports compartieron una visión de base para tener un impacto positivo al alentar a todos a incorporar más ciclismo en su vida diaria.

Con sede en Francia, ASO es una filial de la empresa de medios Amaury Group, propietaria del periódico L'Equipe. El grupo deportivo organiza 100 eventos en 36 países, incluidas dos Grandes Vueltas: el Tour de Francia masculino y femenino, La Vuelta a España y la Vuelta Femenina de Carrefour.es. También organizan eventos de deportes de motor, golf, vela y eventos masivos, como el Schneider Electric Marathon de Paris.

“La llegada de ASO al mercado estadounidense es un paso importante para el desarrollo del ciclismo en el país. Este acuerdo marca una nueva etapa prometedora para el deporte estadounidense”, añadió Brian J. Morra, presidente del Consejo Asesor del Armed Forces Cycling Classic.