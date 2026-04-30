El compositor detrás del himno de Mieke Kröger regresa con un vídeo viral

El vídeo ha obtenido casi medio millón de visitas hasta el momento. El sentimiento es casi universal entre los aficionados al ciclismo profesional: Paul Seixas, por favor no fiches por los Emiratos Árabes Unidos.

El creador Kilian Willems (Killow en Youtube) ha escrito numerosas canciones cortas sobre el ciclismo, incluido un himno de 2023 sobre la alemana Mieke Kröger, pero la canción que publicó el mes pasado ganó suficiente impulso como para volverse viral.

Esto ha dado lugar a una entrevista reciente con L'Equipe sobre la canción y el tema que es especialmente querido por los aficionados al ciclismo francés.

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En marzo, después de que Seixas terminara segundo detrás de Tadej Pogačar en Strade Bianche, ciclismonoticias publicó un artículo sobre los rumores que habían surgido de que el UAE Team Emirates-XRG estaba interesado en fichar a Seixas del equipo Decathlon CMA CGM.

El tema sirvió de inspiración para el vídeo viral de Willems, que es un fanático del ciclismo en general desde hace mucho tiempo, y del equipo y su nueva estrella joven.

“Hice eso durante el último mes, solo estaba revisando ciclismonoticias todas las mañanas y decir: 'Oh, espero que no haya pasado nada nuevo allí'”, dijo Willems L'Equipe. “Ahora estoy muy contento con el resultado.

“Tengo un historial de escribir canciones sobre temas ciclistas”, dijo Willems. “En algún momento se me quedaron algunas líneas de la canción en la cabeza y luego pensé: 'Está bien, bueno, este será un vídeo divertido para Instagram'.

“Estaba visitando a mis padres en ese momento y no tenía ni mi equipo de grabación ni nada de lo que suelo tener”, explicó sobre la sencilla producción de guitarra y voz. “No esperaba que esto sucediera así en absoluto”.

El UAE Team Emirates-XRG, que ya es el equipo número uno durante varios años consecutivos, ha sido tan dominante que no necesita reducir la competencia fichando al único corredor capaz de aguantar el volante de Pogačar en Lieja-Bastoña-Lieja. Desde que surgieron los rumores en marzo, ha habido informes de que el primer ministro francés, Emmanuel Macron, participó personalmente en garantizar que Seixas permaneciera en el equipo francés.

Si bien la canción de Willems puede no influir en las transferencias ciclistas, claramente tocó la fibra sensible con el tema: la publicación de Instagram tiene casi 450.000 me gusta.

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“Es una locura la confianza (que corre Seixas) y el poco tiempo para adaptarse. Él simplemente participa en estas carreras. Tiene 19 años, pero aun así consigue que todo el equipo corra para él. Y no muestra nervios, en realidad. Ahora es el capitán y ya ofrece resultados. Así que eso es bastante impresionante”, dijo Willems.

“Entonces empezaron a surgir estos primeros rumores: el equipo de los Emiratos Árabes Unidos está pensando en fichar a Paul Seixas, o como si su hermano estuviera entrenando con ellos en algún lugar de Mónaco; esto sería terrible, porque lo haría mucho más aburrido.

“Por favor, quédense donde están. Otros equipos están bien, por favor. No tiene que ser lo mismo que Pogacar. Mantenlo interesante para nosotros los aficionados”, dijo.

Willems publicó más recientemente una versión más refinada de la canción en su canal de Youtube.

Letra completa:

Paul Seixas, eres demasiado bueno para ser simplemente el sucesor de Pogačar.

¿Quieres pasar tus inviernos montando la zona 2 en el desierto?

¿Quieres un reloj de Richard Mille o una estatua en mi jardín?

¿Y podrías informarle a mi escultor si quieres acero inoxidable o mármol?

¿Y qué tan lamentable hubiera sido si tuviéramos a Jonas y Pogačar en el mismo equipo?

¿Y qué genial darles una paliza en una bicicleta Decathlon?

Eres el próximo Hinault, el elegido, pero ¿nadie pensará en mí?

Paul Seixas, por favor no fiches por los Emiratos Árabes Unidos.

Paul Seixas, estoy tan cansado de las siestas de la tarde en julio.

Ahora por fin hay adrenalina dentro de mí, cuando miro la lista de salida.

¿Quieres llevarte la corona y ser un héroe?

¿O quieres ganar tu primer Tour porque tus compañeros corrieron el Giro?

No firmes

no firmes,

No firmes por los Emiratos Árabes Unidos, Paul.

No firmes

no firmes,

No firmes por los Emiratos Árabes Unidos, Paul.

Paul Seixas, hice algunas llamadas y estoy feliz de declarar,

que existe este castillo en Versalles, el estado de Francia quisiera compartirlo con ustedes.

O podrías postularte para presidente,

Hombre, por favor solo firma los documentos.

Si te quedas con tu equipo,

Nombraremos algunas islas de ultramar Paulynesia francesa.