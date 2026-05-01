El holandés disputará su sexta participación en el Tour de Francia este verano, pero no ha abandonado su afición por el todoterreno

Mathieu van der Poel tiene solo 31 años y tiene un acuerdo para permanecer en Alpecin-Premier Tech hasta al menos finales de 2028, pero ya le preguntan cómo le gustaría ser recordado como ciclista cuando termine lo que ha sido una carrera ilustre.

Y es ser “parte de una generación que cambió el ciclismo”, algo que el holandés aspira a dejar como legado, con ataques de capa y espada más frecuentes por parte de jugadores como él y Tadej Pogačar que juegan un papel importante en ello.

Van der Poel se ha iluminado y ha ganado algunas de las carreras más memorables de los últimos tiempos, como Amstel Gold 2019, Strade Bianche 2021 y Milan San-Remo 2025, que me vienen a la mente, junto con sus tres triunfos en Flandes y Roubaix, que a menudo han demostrado ser el complemento perfecto para el casi conquistador esloveno en las Clásicas.

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Hablando con el periódico español. COMO En un evento de Richard Mille, Van der Poel reflexionó sobre varias cosas, desde su legado hasta sus objetivos a largo y corto plazo, además de confirmar algunos de sus planes de carreras para el verano.

“Como parte de una generación que cambió el ciclismo”, dijo Van der Poel a COMOen respuesta a la pregunta de cómo le gustaría ser recordado. “La forma en que corrieron, atacando de principio a fin, es bueno que este tipo de carreras sean recordadas”.

Puede que su campaña de primavera más reciente no haya sido tan fructífera como en años anteriores, sin monumentos añadidos a los ocho que ya tiene, pero los valientes esfuerzos de Van der Poel en Milán-San Remo, el Tour de Flandes y París-Roubaix apuntan a asegurar ese legado para Van der Poel.

“Creo que puedo estar feliz con lo que logré. Alcancé el nivel que quería. Por supuesto, me hubiera gustado ganar otro Monumento, pero sería poco realista pensar que ganaré uno cada año”, afirmó.

“Estuve en uno de mis mejores niveles en la primavera, con una gran preparación, por lo que es difícil hacer más en ese sentido. A veces también necesitas un poco de suerte para ganar esas carreras”.

Van der Poel sufrió su peor suerte en París-Roubaix, cuando un doble pinchazo y dos cambios de bicicleta en la Trouée d'Arenberg prácticamente lo descartaron por completo de la carrera.

Lo que produjo después fue una persecución bastante ridícula para terminar cuarto, a sólo 15 segundos de su rival y ganador desde hace mucho tiempo, Wout van Aert. Después de felicitar al belga nada más llegar al velódromo, Van der Poel dijo que no fue una sorpresa verlo superar a Pogačar en el sprint à deux una vez que sobrevivió a sus ataques.

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“Así es Roubaix para ti; necesitas un poco de suerte. Yo era uno de los más fuertes, pero esa sección en particular fue desagradable para nosotros este año. Mi actuación posterior me motiva y por eso tengo que estar feliz aunque no haya podido ganar”, dijo Van der Poel.

“Si miramos otros sprints, es normal que Van Aert sea más rápido, pero lo que también es increíble es lo que hace Pogacar para llegar allí. Sube al podio todos los años en todos los Monumentos, y eso es espectacular”.

El esloveno sigue siendo el punto de referencia incluso para una estrella como Van der Poel, y seguramente regresará a los Monumentos de primavera de 2026 para intentar recuperar su corona.

“Es un rival muy difícil de vencer. Todo el mundo en el ciclismo sabe que en la mayoría de las carreras, si puedes vencer a Pogacar, significa que estás muy cerca de ganar”, añadió. “Seguiré intentándolo, sigo mejorando y estoy convencido de que puedo volver a vencerlo”.

Van der Poel también comentó sobre la nueva fuerza en ascenso en el ciclismo masculino, el adolescente francés Paul Seixas, y describió su actuación en Lieja-Bastogne-Lieja como “increíble” y “espectacular”.

“Parece que Francia, después de tantos años, finalmente tiene un corredor que puede volver a ganar el Tour”.

Si Seixas realmente debuta en el Tour, entonces verá mucho a Van der Poel en las duras pruebas de las dos primeras semanas, y el holandés confirmó que regresaría para una sexta aparición en la carrera más importante del ciclismo. También dijo que el Campeonato Mundial de Mountain Bike sigue siendo un objetivo que le encantaría cumplir, y que el evento XCO masculino llegará el 26 de agosto a Val di Sole.

“Estamos preparando mi programa para el Tour de Francia, en el que definitivamente participaré”, dijo Van der Poel.

“Necesitamos ver qué carreras haré antes de ir allí, y es probable que algunas de ellas sean carreras de bicicleta de montaña. Obviamente, el Tour es el foco principal en las próximas semanas”.