La marca de ropa lanza un extenso plan de 10 puntos para mejorar todas las áreas del ciclismo profesional

El día de la fecha límite para las presentaciones a la consulta de la UCI sobre el futuro del ciclismo profesional, la marca de ropa Rapha ha reeditado The Rapha Roadmap, su propio plan para el futuro del deporte.

Rapha publicó inicialmente la Hoja de Ruta en 2019, el documento que analiza los desafíos del ciclismo y propone reformas para mejorar varios aspectos del deporte.

La hoja de ruta de 2019 llevó a la compañía a crear un “calendario alternativo” de carreras en asociación con el equipo EF Education First en 2020. También crearon la Rapha Super-League, lanzada el año pasado, que reúne carreras en todo el Reino Unido en una serie de una temporada.

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El director ejecutivo de Rapha, Fran Millar, que asumió el cargo en septiembre de 2024, escribió el prólogo de la hoja de ruta actualizada. Lamentó la falta de cambios y progreso en el deporte, ya que trabajó lejos del ciclismo después de dejar el cargo de directora ejecutiva de Ineos Grenadiers en 2020.

“Lo que más me llamó la atención al volver al ciclismo después de cuatro años no es cuánto ha cambiado, sino cuánto no”, escribió Millar.

“Cuando dejé mi puesto como director ejecutivo de INEOS Grenadiers, el deporte estaba debatiendo una reforma. Regresé y descubrí que el debate había retrocedido, y eso es profundamente deprimente.

“Los problemas identificados en la Hoja de Ruta de Rapha hace siete años son los mismos problemas que la propia carta de consulta de la UCI reconoció en febrero de 2026: ingresos que no reflejan la popularidad del deporte y el modelo comercial tan dependiente del patrocinio externo que los equipos operan al borde de la viabilidad financiera. Pero el deporte también tiene un sistema de gobernanza ineficaz que a menudo parece priorizar la autoconservación sobre el crecimiento”.

Millar añadió que la consulta de la UCI ofrece una oportunidad para un cambio real en el deporte, afirmando que el ciclismo debería poner fin a los interminables debates sobre la reforma y lo que se debe hacer.

“Estamos reeditando la Hoja de Ruta de Rapha porque la consulta de la UCI representa otra oportunidad de acción para cambiar este deporte. No pretendemos tener todas las respuestas. Lo que tenemos es un amor honesto por este deporte y una creencia genuina en su potencial. Y casi dos décadas de experiencia viendo cómo no logra realizar ese potencial por razones totalmente evitables.

“El tiempo de debatir interminablemente y volver a diagnosticar el problema ha pasado. Esta consulta es una oportunidad para la acción y el cambio. Espero sinceramente que la UCI la aproveche esta vez”.

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El Rapha Roadmap actualizado, una colaboración entre la marca y La línea exterior, Consta de 12 partes, incluido el prólogo de Millar y una sección que revisa la hoja de ruta de 2019.

La Hoja de Ruta “analiza los mayores desafíos del deporte y propone reformas audaces para hacer que las carreras sean más accesibles, sostenibles y hermosas para todos los aficionados”, dice Rapha.

La marca pide diversas reformas en el ciclismo profesional, entre ellas acortar el calendario, alterar los modelos de equipo, mejorar la cobertura de las carreras y diversificar los ingresos, entre otros puntos.

Queda por ver qué pasa con la consulta de la UCI sobre el futuro de este deporte. La federación decidió iniciar la consulta en la reunión del Comité Directivo a finales de enero. La consulta se lanzó posteriormente el 17 de febrero y estuvo abierta a presentaciones hasta el jueves.

La federación, presidida por David Lappartient, envió una carta invitando a las partes interesadas del ciclismo a contribuir. Entre los nombrados en la carta se encontraban la asociación de equipos (AIGCP), la asociación de organizadores de carreras (AIOCC), la asociación de corredores (CPA) y las distintas federaciones nacionales. También se invitó a contribuir a otras partes interesadas, incluidos los ciclistas.

“Se invita a las partes interesadas a presentar sus puntos de vista y propuestas sobre temas clave -incluido el modelo económico, el calendario y las reglas de participación, la participación de los aficionados, la seguridad y la credibilidad de los resultados deportivos- antes del 30 de abril de 2026”, anunció la UCI en febrero.

“Varias reformas implementadas en los últimos años han contribuido a promover el desarrollo del ciclismo de ruta (internacionalización, nuevas pruebas, crecimiento del ciclismo femenino, etc.). El objetivo ahora es continuar este impulso positivo de manera colectiva, en un espíritu de diálogo y de responsabilidad compartida, bajo los auspicios de la UCI.

“Al final de la fase de consulta, la UCI entablará debates en profundidad con las distintas partes interesadas y socios interesados, con vistas a desarrollar un modelo más fuerte, más atractivo y sostenible para el ciclismo de ruta profesional masculino y femenino”.