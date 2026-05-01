Parece el nuevo Endurace pero con neumáticos más grandes.

Las cosas se están calentando en Traka, y parece que una bicicleta sobre la que todo el mundo del gravel ha estado preguntando durante más de un año está a punto de ser lanzada oficialmente.

El escritor senior de tecnología Will Jones vio lo que parecía ser un nuevo Canyon Grail CFR en los boxes de Traka hoy.

La horquilla de suspensión equipada con Grail CFR RIFT fue posiblemente el secreto peor guardado en el evento del año pasado, siendo la horquilla una especie de regalo visual. Sin embargo, el espacio libre de la bicicleta se mantuvo en un nivel oficial bastante conservador de 42 mm (aunque los ciclistas la usan con neumáticos un poco más grandes), y muchos ciclistas se han estado preguntando cuándo, y no si, la Grail recibiría una actualización al menos en el departamento de espacio libre de neumáticos, y parece que ya ha llegado el momento.

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Esta bicicleta es lo que suponemos que es la nueva Canyon Grail CFR. El cuadro parece más agresivo y más atrevido que el Grail existente, y la bicicleta ahora tiene tirantes más bajos y una forma interesante del tubo del sillín, presumiblemente para facilitar una tija aerodinámica.

Vimos una bicicleta equipada con neumáticos Schwalbe 29×2.2, lo que confirma que se trata de una bicicleta nueva, y no la Grail existente o la Endurace CFR recientemente lanzada, que tiene un espacio libre para neumáticos de 35 mm.

Una bicicleta en las imágenes a continuación tiene un trozo de cinta adhesiva aplicada en la parte trasera del tubo del sillín, presumiblemente ocultando el nombre del modelo, y es posible que también haya algunos neumáticos de grava Schwalbe nuevos para mirar.

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