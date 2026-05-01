Parece el nuevo Endurace pero con neumáticos más grandes.

Las cosas se están calentando en Traka, y parece que una bicicleta sobre la que todo el mundo del gravel ha estado preguntando durante más de un año está a punto de ser lanzada oficialmente.

El escritor senior de tecnología Will Jones vio lo que parecía ser un nuevo Canyon Grail CFR en los boxes de Traka hoy.

El artículo continúa a continuación.


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón


Nuevo grial del cañón