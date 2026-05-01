¿Podría ser este un modelo Ridley actualizado o una nueva bicicleta de gravel aerodinámica?

Las nuevas bicicletas de carreras de gravel están empezando a asomar la cabeza en The Traka. ciclismonoticias está en el suelo en la carrera y ya estamos a la caza de nueva y emocionante tecnología gravel.

El jueves nos llamó la atención una nueva bicicleta de gravel Ridley. Este será corrido por Pieter Potters del equipo Strada Campina / Ridley Bikes en la carrera 360. Sin duda es una moto que no reconocemos y es claramente un modelo muy aerodinámico y agresivo.

Los detalles son escasos en este momento, pero nuestro hombre en el terreno, el escritor senior de tecnología Will Jones, habló con alguien de Ridley y se enteró de que esta bicicleta aparentemente proporciona una “ganancia aerodinámica de un solo dígito en comparación con la ASTR (la máquina aerodinámica de carreras de gravel de Ridley), pero ganancias de dos dígitos en resistencia a la rodadura”.

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Las bicicletas de carreras de gravel de Ridley son la ASTR y la Kanzo Fast. Esta máquina parece mucho más agresiva que cualquiera de ellas, con un tubo de dirección similar al que se encuentra en la bicicleta de carretera aerodinámica Noash Fast 3.0.

El logotipo 'RS2' en el tubo de dirección podría indicar que se trata de una versión actualizada del modelo ASTR RS, pero no lo sabemos con certeza en este momento. De cualquier manera, es otra indicación de la dirección de viaje de las bicicletas de carreras de gravel.

Además del tubo de dirección muy profundo, el tubo de sillín esculpido y los perfiles de tubo de cuadro profundos y agresivos, la bicicleta llevaba neumáticos Continental Dubnital de 2,2″, ruedas Zipp 303 XPLR, que tienen un ancho interno de 32 mm y un grupo de grava SRAM Red XPLR combinado, combinado con un desviador trasero XX Eagle.

Estén atentos este fin de semana mientras les traemos las mejores noticias tecnológicas y de carreras de Traka.



























