¿Podría ser este un modelo Ridley actualizado o una nueva bicicleta de gravel aerodinámica?

Las nuevas bicicletas de carreras de gravel están empezando a asomar la cabeza en The Traka. ciclismonoticias está en el suelo en la carrera y ya estamos a la caza de nueva y emocionante tecnología gravel.

El jueves nos llamó la atención una nueva bicicleta de gravel Ridley. Este será corrido por Pieter Potters del equipo Strada Campina / Ridley Bikes en la carrera 360. Sin duda es una moto que no reconocemos y es claramente un modelo muy aerodinámico y agresivo.

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Las bicicletas de carreras de gravel de Ridley son la ASTR y la Kanzo Fast. Esta máquina parece mucho más agresiva que cualquiera de ellas, con un tubo de dirección similar al que se encuentra en la bicicleta de carretera aerodinámica Noash Fast 3.0.


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de grava aero Ridley en negro mate de Traka 2026'


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026


Un prototipo de bicicleta de gravel aero Ridley en negro mate de la Traka 2026