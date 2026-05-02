Tres veces ganador liderando a su nuevo equipo, The Grip, en una prueba de resistencia sobre grava

La Traka 360 y Mattia de Marchi parecen ser una combinación perfecta. El corredor de gravel italiano ganó la prueba de resistencia en cada uno de los primeros tres años del evento, de 2021 a 2023, robándole un poco de protagonismo a la carrera emblemática Traka 200.

Y no solo logró una victoria a duras penas, sino que ganó por márgenes de siete o más minutos cada vez, con 37:03 la diferencia más grande en 2022 por delante de Lachlan Morton en segundo lugar.

En su quinta participación en la carrera de Girona, el corredor italiano de gravel, de 34 años, competirá como líder de su nuevo equipo todoterreno, The Grip, junto al piloto francés Eddy Le Huitouze, de 24 años, que ganó dos etapas en Sahara Gravel. El tercer corredor de The Grip, el belga Jordy Bouts, de 29 años, regresará a Traka 200, donde fue séptimo el año pasado.

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“Quiero hacerlo lo mejor posible mañana. Dedico mucho tiempo a entrenar y descansar para hacerlo lo mejor posible. Quizás el resultado sea una de las cosas, pero hay que juntarlo todo. Se necesita tiempo para el entrenamiento, el descanso y para todo. No es fácil tener un equipo”, dijo De Marchi. ciclismonoticias sobre su nuevo proyecto de crear y dirigir The Grip para 2026.

“Tengo algunos buenos patrocinadores para mi equipo y trato de encontrar algo diferente para la comunicación con el equipo de medios. Este es quizás mi secreto para divertirme”.

Dijo que cuando comenzó a correr sobre grava en 2021, completar el recorrido desde el amanecer hasta el anochecer en The Traka 360 le llevó casi 14 horas. Si bien la distancia sigue siendo la misma, dijo que el nivel de competencia se ha disparado y los tiempos son dos horas más rápidos. La ruta sigue en el sentido de las agujas del reloj hacia el norte de Girona, pero no llega a la Costa Brava. En cambio, incluye un largo tramo llano hacia el sur y tiene más subidas en los primeros kilómetros.

“El primer año, también el segundo, fue muy, muy difícil correr, porque pasabas más tiempo en la parte norte. Ahora, en los últimos años, la carrera es más rápida, a veces más suave, la salida es un poco más difícil”, dijo. ciclismonoticias.

“La lista de salida es una locura. Ahora estás muy cerca de las 10 horas. Recuerdo el primer año, tal vez pasé más de 13 horas y 45 minutos, guau”.

La ruta de este año tiene 325 kilómetros, pero De Marchi no vio que eso afectara el resultado, eliminando solo una hora del recorrido.

“Normalmente, una carrera de 10 horas es mi distancia favorita. Nunca se sabe cómo se comporta el cuerpo después de ocho horas, así que tal vez necesite esforzarme más en la primera hora, ya que la carrera es un poco más corta”.

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Cayó a The Traka 200 en 2024, terminando en el puesto 42 en general, pero se recuperó un mes después para terminar quinto, el mejor de su carrera, en Unbound Gravel 200 en Kansas. Si bien los corredores de The Grip no forman parte del Life Time Grand Prix, planean volver a participar en muchas de las carreras de larga distancia de EE. UU.

El trío compitió hace dos semanas en Sea Otter Classic Gravel en California, con Bouts como el mejor del grupo con el octavo lugar y De Marchi en el 18. Traka 360 marca sólo la segunda carrera de la temporada con los tres corredores alineados juntos.

El año pasado, De Marchi no tuvo una temporada estelar: sus mejores resultados fueron quinto en Ranxo Gravel y Gravel Locos, y sexto en The Traka 360. En The Traka, intentó algo diferente, montando el doblete: el 360 el viernes y luego el 200 el sábado. Después de un top 10 en la carrera más larga, al día siguiente estaba en el puesto 67. El noruego Torbjørn Røed fue otro corredor notable que hizo el doblete, quedando noveno en 360 y 103 en 200.

“La temporada 2025 no fue lo que esperaba, pero aun así logré encontrar algunas pequeñas satisfacciones. Intenté contribuir al movimiento gravel organizando una carrera (The Hills). Fue un trabajo duro, pero también me trajo muchas satisfacciones”, dijo Polvu revista a principios de este año.

De Marchi lanzó The Hills gravel la temporada pasada en Treviso, Italia, y ahora es un elemento básico en la Gravel Earth Series antes de The Traka. El lanzamiento de un nuevo equipo le ha agregado otra forma de interactuar con la creciente comunidad de gravel y encontrar una excusa para compartir su fetiche por las papas fritas.

“El Grip es, sin duda, un equipo de alto rendimiento. Nos mantenemos muy cerca de la comunidad, como las patatas fritas el sábado (en The Traka). Es mi comida favorita después de la carrera, especialmente después de 10 horas a tope en la bicicleta”, confirmó.

“No se trata sólo de poner fotos en Instagram o de los resultados. Intento enseñar a los jóvenes corredores de gravel, no se trata sólo de rendimiento. La clave para el gravel, el éxito del gravel en los próximos años, es recordar a la comunidad. No hagas simplemente una carrera o una Gran Fondo, y luego pongas tu bicicleta en el coche y regreses a casa. Después de la carrera, necesitas pasar tiempo todos juntos”.