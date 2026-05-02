Tres veces ganador liderando a su nuevo equipo, The Grip, en una prueba de resistencia sobre grava

La Traka 360 y Mattia de Marchi parecen ser una combinación perfecta. El corredor de gravel italiano ganó la prueba de resistencia en cada uno de los primeros tres años del evento, de 2021 a 2023, robándole un poco de protagonismo a la carrera emblemática Traka 200.

Y no solo logró una victoria a duras penas, sino que ganó por márgenes de siete o más minutos cada vez, con 37:03 la diferencia más grande en 2022 por delante de Lachlan Morton en segundo lugar.

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El año pasado, De Marchi no tuvo una temporada estelar: sus mejores resultados fueron quinto en Ranxo Gravel y Gravel Locos, y sexto en The Traka 360. En The Traka, intentó algo diferente, montando el doblete: el 360 el viernes y luego el 200 el sábado. Después de un top 10 en la carrera más larga, al día siguiente estaba en el puesto 67. El noruego Torbjørn Røed fue otro corredor notable que hizo el doblete, quedando noveno en 360 y 103 en 200.