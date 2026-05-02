Factor también lanza un nuevo juego de ruedas para gravel

Factor ha añadido hoy otra bicicleta a su gama de gravel con la Sarana, que la marca llama un modelo de “carrera de resistencia”.

La Sarana se une a la Ostro gravel, la primera en carreras, y a la todoterreno Aluto, pero esta es una bicicleta que, en palabras de Factor, ha sido “construida específicamente para carreras de ultra distancia y ciclistas que superan el límite de las carreras de gravel modernas”.

Los eventos de ultra gravel parecen estar ganando popularidad; Eventos como el Traka 360 son muy populares ahora. Factor dice que la “velocidad, duración y demandas” de estos eventos informan las decisiones de ingeniería detrás del Sarana.

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El ultra corredor y piloto de Factor, Rob Britton, ha tenido un papel importante en el proceso de diseño de Sarana y, según la marca, su aportación sobre factores como la fatiga y la eficiencia durante la carrera ha dado forma a la bicicleta. En resumen, parece que esta es una bicicleta para los días épicos, en los que todavía necesitas ir rápido y estar cómodo cuando estás al límite.

Este lanzamiento también nos permite finalmente ponerle un nombre a la misteriosa bicicleta de gravel Factor equipada con suspensión que vimos hace aproximadamente un año en Unbound Gravel.

Estaremos atentos a la Sarana en Traka este fin de semana y ya hemos visto nuevas bicicletas de gravel de Ridley y Canyon en el evento. También tenemos una Sarana en prueba para una revisión completa y en profundidad y ver cómo se maneja en una amplia variedad de condiciones de gravel.





Muchos ciclistas ya están compitiendo en eventos gigantescos con una variedad de bicicletas de grava, algunas disponibles en el mercado, otras hechas a medida, ¿qué hace que la Sarana sea tan adecuada para la tarea?

Factor dice que Sarana utiliza un cuadro monocasco de carbono con una disposición direccional de fibra de carbono, que tiene tubos para brindar “rigidez lateral y flexibilidad en el plano”. La marca me dijo que se había esforzado por lograr una combinación entre comodidad, estabilidad y rendimiento.

En la parte delantera, existe la opción de una horquilla rígida o de suspensión en forma de unidad RockShox Rudy con 30 mm de recorrido, y la geometría del cuadro está diseñada para aceptar ambas opciones. En la parte trasera, Factor ha empleado una “forma de ballesta” en los tirantes muy caídos para aumentar el cumplimiento.

La parte delantera de la moto ha recibido cierta atención aerodinámica; el tubo de dirección esculpido es evidencia de esto, aunque en realidad no hay ninguna afirmación aerodinámica importante que destacar de Factor. El tubo de dirección y la parte delantera también se han diseñado para integrarse perfectamente con las bolsas de almacenamiento del cuadro que Factor ha diseñado para el cuadro.

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En cuanto a los números, Factor afirma una reducción del 18% en la “amplitud de vibración en comparación con las líneas de base de resistencia anteriores”, así como una “derivación estructural cero en la rigidez después de 40 horas de simulación continua” y una dirección estable y un equilibrio aerodinámico con configuraciones cargadas a 30-40 km/h. Sin embargo, no hay información más detallada para aclarar más estas declaraciones específicas.

En cuanto a las especificaciones, la bicicleta tiene un espacio libre para neumáticos de 57 mm o 2,2 pulgadas, lo que la sitúa a la altura de otras máquinas de gravel muy populares en este momento. La marca me dijo que fue diseñada teniendo en mente los neumáticos Continental RaceKing ahora reemplazados, pero la bicicleta se enviará con los nuevos modelos Dubnital, que son muy similares. Los beneficios del caucho de gran volumen y baja presión en terrenos accidentados ahora son obvios para la mayoría.

Hay una abrazadera externa para la tija del sillín y una tija redonda de 30,9 mm, lo que significa que los ciclistas pueden utilizar una tija telescópica si lo desean.

El cuadro es compatible únicamente con 1X, tiene una escotilla y una bolsa de almacenamiento en el tubo diagonal, es compatible con UDH y puede acomodar hasta un plato de 52 dientes, lo que seguramente complacerá a los corredores. El estándar del pedalier es T47a y podrá utilizar un rotor de disco de hasta 180 mm.





Factor dice que la geometría ha sido una gran parte del diseño de Sarana, citando una bicicleta de tamaño 56 con una caída del 20% con una horquilla de suspensión, una pila de 592 mm y un alcance de 410 mm.

Geo ha sido diseñado para brindar un manejo receptivo pero estable con un recorrido de horquilla de 60 mm, mientras que la longitud de la vaina de 425 mm se mantiene igual en cada tamaño. El ángulo del tubo del sillín es de 73 grados, mientras que el tubo de dirección es de 71,5 grados con una caída del pedalier de 80 mm.

Factor dice que el tubo del sillín desplazado y ligeramente inclinado ha agregado comodidad, pero también ayudó a facilitar el espacio libre requerido para los neumáticos manteniendo la misma longitud de la vaina.

Nuevas ruedas de gravel Black Inc.

Factor también lanzó un nuevo juego de ruedas para grava al mismo tiempo que Sarana: el nuevo juego de ruedas Black Inc 46.

Las 46 ruedas están diseñadas para ser rápidas y robustas. Tienen, como su nombre indica, 46 mm de profundidad con un ancho de llanta interior de 27 mm y un exterior de 33 mm.

Las ruedas utilizan radios de acero laminado y están construidas con cabecillas de radios de latón para mayor durabilidad. Para este fin también se han utilizado cojinetes de acero inoxidable.

Factor reclama el mecanismo de engranaje de rueda libre, que utiliza un cuerpo de rueda libre de tres trinquetes y un anillo de compromiso de 30 dientes.

El precio de venta al público del juego de ruedas es relativamente razonable hoy en día: 1.699 dólares / 1.649 libras esterlinas / 2.049 euros por par, y las ruedas se pueden comprar por separado.





Precios y especificaciones

Sarana está disponible en dos acabados de pintura: azul cian y oro prismático. La bicicleta también estará disponible en las opciones 49/52/54/56 y talla 58.

Habrá cuatro opciones de construcción disponibles para la bicicleta, dos tendrán una horquilla rígida y dos un modelo de suspensión RockShox Rudy. La Sarana también se enviará con un manillar integrado de una sola pieza Black Inc para mantener la velocidad.

Bicicletas rígidas:

Sarana – Ruedas SRAM Red XPLR / Black Inc 46: $9,599 / £9,399 / €11,499

Sarana – Ruedas SRAM Force XPLR / Black Inc 46: $7,899 / £7,699 / €9,499

Bicicletas con suspensión:

Sarana – Ruedas SRAM Red XPLR / Black Inc 46: $10,199 / £9,499 / €12,199

Sarana – Ruedas SRAM Force XPLR / Black Inc 46: $8,499 / £8,299 / €10,199

Los paquetes de cuadro 'opción premium' también están disponibles en variantes rígidas y equipadas con horquilla de suspensión.

Saraná: 4.699$ / 4.599£ / 5.599€

Sarana + suspensión: 5.299$ / 5.199£ / 6.399€.

El juego de ruedas Black Inc 46 costará: 1.699 dólares / 1.649 libras esterlinas / 2.049 euros.