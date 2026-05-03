Un implacable esfuerzo en solitario de 90 km para conseguir la victoria y una señal siniestra para los rivales antes del Unbound 200

La carrera hacia The Traka 360 no había sido exactamente ideal para Rosa Klöser, ya que si bien no le fue mal en el Sea Otter Classic Gravel a mediados de abril, terminando séptima, no fue el comienzo de la serie Life Time Grand Prix que la piloto alemana había estado buscando. Sin embargo, se recuperó rápidamente en The Traka 360, lo que significa que Klöser seguramente volverá a alinearse como una de las favoritas clave en Unbound 200.

“Quiero decir, creo que es justo decir que mi primera salida Life Time en Sea Otter no fue la mejor”, dijo Klöser. ciclismonoticias en Girona después de su carrera ganadora en The Traka 360. “Salí de un gran bloque de carreras en carretera y vine directamente desde Roubaix, y fue en el último minuto debido a algunos vuelos cancelados”.

Klöser había explicado en el podcast How She Won de la semana pasada que estaba reservando vuelos en el autobús del equipo camino a París-Roubaix después de una llamada de último minuto y luego del obstáculo adicional de las huelgas en los aeropuertos. Luego voló el lunes para llegar cansada y con desfase horario a los Estados Unidos, con poco tiempo para adaptarse antes del evento de grava Sea Otter del viernes.

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“Me sentí muy mal en la carrera, pero creo que a veces el fracaso realmente te motiva y estoy muy feliz de haber podido cambiar las cosas hoy”, dijo Klöser.

Ese bloqueo con Canyon-SRAM zondacrypto también la ayudó en Girona de otras maneras, y esos esfuerzos en carreras como Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix, que incluyeron una larga escapada temprana, dieron dividendos en la grava el viernes.

“Creo que me ayuda en el aspecto estratégico”, dijo Klöser cuando se le preguntó si el bloqueo era beneficioso para sus carreras de tierra. “Pero también me da una potencia superior porque hoy pude ver que incluso después de ocho horas todavía me quedaba algo de VO2, lo que me sorprendió, así que creo que es definitivamente útil”.

La fuerza de Klöser quedó patente de principio a fin. Ella ya había ayudado a dividir la carrera desde el principio, avanzando cerca de la cima de la primera subida y ayudando a formar lo que inicialmente era un grupo de cuatro al frente, incluida la campeona defensora Karolina Migoń (PAS Racing), Axelle Dubau-Prévot (EF Education-Oatly) y Geerike Schreurs (Specialized Off-Road). Migoń se estrelló y luego tuvo un problema mecánico que la dejó fuera de carrera y Schreurs se quedó atrás, pero aún así no cedió a medida que avanzaba la carrera.

“En la larga subida al norte éramos básicamente Axelle y yo”, dijo Klöser. “Pero me di vuelta una vez y vi a Gee muy cerca, así que definitivamente estaba haciendo un buen trabajo, pero luego decidí que era hora de irme”.

Faltaban poco más de 90 kilómetros para el final cuando despegó y cuando Klöser cruzó la meta en Girona la diferencia con su rival más cercano se había reducido a 12:53.

“No conocía el intervalo en absoluto, así que pensé: '¿Es un minuto? ¿Son cinco minutos? ¿Son diez minutos?' así que pensé: 'No voy a perder esta carrera'”, dijo Klöser a los organizadores en una entrevista en la transmisión en vivo mientras sus rivales continuaban avanzando hacia la línea de meta en el prestigioso evento Gravel Earth Series.

En 2025 quedó segunda a solo 44 segundos de la piloto Specialized Off-road Sofía Gómez Villafañe en The Traka 200, pero esta vez aumentó la distancia y estaba igual de decidida a hacer lo mismo en el podio.

“Estuve muy cerca el año pasado en los 200 y tenía muchas ganas de ganar, así que seguí esforzándome hasta llegar a la meta”, dijo Klöser.

Lo efectivo que fue ese empujón final ciertamente no hará que sus rivales en el Unbound 200 el 30 de mayo descansen más tranquilamente.