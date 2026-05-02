La escuadra belga cambia de imagen para la primera Gran Vuelta de la temporada

Soudal-QuickStep ha presentado una nueva apariencia para el próximo Giro de Italia, con el equipo belga cambiando su uniforme azul por una camiseta 'crema vintage' en homenaje al fabricante de uniformes Castelli.

La marca italiana fabrica los uniformes de QuickStep desde la temporada 2022, pero existe desde hace mucho más tiempo, ya que se fundó hace 150 años, en 1876.

En homenaje a este hito, Castelli y Soudal-QuickStep han colaborado en un diseño especial para el Giro de este año que presenta una serie de logotipos de la historia de la marca veneciana.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



¿Verde o gris? Por qué Ineos tuvo que atenuar la combinación de colores de su primera camiseta con la nueva identidad de Netcompany



Visma-Lease a Bike presenta diseños de camisetas del Tour de Francia inspirados en Gaudí antes de la Gran Départ en Barcelona



Guía equipo por equipo del Giro d'Italia 2026: líderes, objetivos y corredores a seguir para cada equipo en la lista de salida

El nuevo uniforme es de color crema y presenta todos los patrocinadores habituales de Soudal-QuickStep en los mismos lugares, incluidos los grandes logotipos de los dos patrocinadores principales sobre un fondo azul oscuro en el pecho.

La mitad inferior de la camiseta, tanto delantera como trasera, presenta numerosos logotipos de Castelli, mientras que el área del pecho presenta una insignia '150' que incorpora el logotipo actual de Castelli.

“Para el Giro de Italia, queríamos proporcionar a Soudal Quick-Step un kit personalizado que reflejara genuinamente los 150 años de Castelli, no sólo como una celebración, sino como una continuación de lo que nuestra marca representa hoy”, dijo el gerente de marca global de Castelli, Steve Smith.

“El tono crema vintage se eligió para dar una sensación retro y porque proporcionaba el lienzo adecuado. Suaviza el aspecto general y permite que los diferentes colores de escorpión y las variaciones de las marcas denominativas se combinen de manera coherente. Nuestro objetivo con este diseño no era mirar hacia atrás, sino mostrar con orgullo cómo nuestra historia aún influye en lo que hacemos hoy”.

Soudal-QuickStep aún no ha anunciado su alineación para el Giro de Italia, que se disputará del 8 al 31 de mayo. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Mikel Landa en Italia después de que el escalador español sufriera una fractura de pelvis en una caída en Itzulia Basque Country.

La alineación provisional del equipo incluye al clásico Jasper Stuyven y al velocista Paul Magnier, así como a Ayco Bastiaens, Dries Van Gestel y el trío italiano formado por Filippo Zana, Andrea Noviero Raccagni y Gianluca Garofoli.

“Ciento cincuenta años es un hito extraordinario, y lo que hace que la historia de Castelli sea tan convincente es que su historia siempre se ha definido por seguir adelante, no quedarse quieto”, afirmó el director general de Soudal-QuickStep, Jurgen Foré.

“Eso es algo que reconocemos en nosotros mismos. Estamos orgullosos de usar este uniforme en el Giro de Italia, ya que es un hermoso tributo a todo lo que han construido. Creemos que la mejor manera de honrarlo es compitiendo duro. Perseguiremos victorias de etapa y apuntaremos a las ambiciones de la general, y esperamos que haya muchas oportunidades para mostrar estas hermosas prendas en el podio del Giro de Italia”.