La escuadra belga cambia de imagen para la primera Gran Vuelta de la temporada

Soudal-QuickStep ha presentado una nueva apariencia para el próximo Giro de Italia, con el equipo belga cambiando su uniforme azul por una camiseta 'crema vintage' en homenaje al fabricante de uniformes Castelli.

La marca italiana fabrica los uniformes de QuickStep desde la temporada 2022, pero existe desde hace mucho más tiempo, ya que se fundó hace 150 años, en 1876.

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“Ciento cincuenta años es un hito extraordinario, y lo que hace que la historia de Castelli sea tan convincente es que su historia siempre se ha definido por seguir adelante, no quedarse quieto”, afirmó el director general de Soudal-QuickStep, Jurgen Foré.


Kit Castelli edición especial Soudal-QuickStep Giro d'Italia 2026