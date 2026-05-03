La francesa se une a Marianne Vos y Sarah Van Dam en el equipo holandés para el Gran Tour de España

Puede que Visma-Lease a Bike tenga a la actual campeona del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, en su plantilla de La Vuelta Femenina, pero el objetivo declarado del equipo holandés esta semana es conseguir victorias de etapa.

La francesa tenía como objetivo el Tour de Flandes y Lieja-Bastogne-Lieja esta primavera, pero no obtuvo los resultados que esperaba y terminó segunda y 22ª, mientras Demi Vollering (FDJ United-Suez) ganó ambas carreras.

Ferrand-Prévot finalizará su primavera en España encabezando con el equipo Visma la carrera de siete días que comienza este domingo. Dijo que su equipo aspira a ganar una etapa durante la semana, mientras que ella espera “progresar” como corredora de etapa antes del Tour de Francia Femenino en agosto.

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“Por supuesto, aspiramos al mejor resultado posible y queremos ganar una etapa. Como equipo, tendremos que trabajar bien juntos para lograrlo. Espero contribuir a ello”, afirmó Ferrand Prévot.

“Personalmente, también estoy aquí para progresar como corredora de etapas. Todo lo que hago aquí tiene como objetivo mejorar, teniendo en mente nuestro principal objetivo de la temporada: el Tour de Francia Femenino.

“Al igual que el año pasado, quiero mostrar mi mejor nivel allí”.

El director deportivo de Visma-Lease a Bike, Jos Van Emden, dijo que “todavía queda trabajo por hacer” para que Ferrand-Prévot vuelva a centrarse en las carreras de Grand Tour después de las Clásicas de primavera.

“Después de una fuerte primavera, esta es su primera preparación real para competir nuevamente en la clasificación general”, dijo.

“Todavía queda trabajo por hacer, pero lo sabemos. Será importante para ella tener una semana completa de carreras en España. Espero con ansias una gran semana”.

Van Emden dijo que el equipo se centrará en las etapas durante toda la semana, con Marianne Vos, en busca de su séptima victoria de etapa en la Vuelta, y Sarah van Dam, séptima en la Amstel Gold Race, entre las corredoras del equipo de siete mujeres liderando la carga por victorias de etapa.

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“Las primeras etapas son más similares en perfil, y ahí es donde haremos todo lo posible para ganar etapas. Ese es nuestro principal objetivo esta semana”, dijo Van Emden.

“Por supuesto, Marianne será nuestra piloto clave para esas llegadas, pero también tenemos otras opciones para mostrarnos en las primeras etapas. No debería sorprender que tengamos a Marianne firmemente marcada para varias etapas”.

“Sarah es una corredora que nos fortalece en todos los ámbitos y nos da otra carta para jugar. Ha tenido una primavera muy consistente y espero que desempeñe un papel importante en varios finales”.

A Ferrand-Prévot, Vos y Van Dam se unirán a la alineación de Visma-Lease a Bike la británica Imogen Wolff, de 20 años, la corredora francesa Marion Bunel y las ciclistas holandesas Lieke Nooijen y Maud Oudeman.