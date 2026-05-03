No sabemos mucho, pero tiene el menú fijo de características de la bicicleta de carreras de gravel.

Descubrir bicicletas nuevas en The Traka es como pescar peces en un barril. Simplemente deambulando por el paddock de salida verás un Ridley inédito con neumáticos monstruosos y un paquete aerodinámico similar al de la carretera, o un prototipo de Canyon, pero más allá de las paredes del evento uno puede detectar fácilmente la última y mejor tecnología de gravel con solo mantener los ojos abiertos en la ciudad de Girona.

Caminando a casa el jueves, emocionado por haber visto una gran cantidad de cosas interesantes para mi próxima galería de tecnología, me senté en un café con una cerveza europea helada para editar un poco cuando algo me llamó la atención: una nueva bicicleta de gravel Argon 18.

No dejaré al jinete en agua caliente, pero tuvieron la amabilidad de dejarme apoyarlo contra una pared en un callejón durante cinco minutos mientras ella charlaba con una amiga. Aún no hemos recibido detalles de Argon 18, a pesar de haberlo pedido amablemente, por lo que tendremos que esperar y ver cuál es la situación real, pero está claro que se trata de realizar pedidos desde el menú establecido para nuevas bicicletas de gravel y de inspirarse en la última bicicleta de carretera Nitrogen Pro.

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