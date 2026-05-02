El corredor australiano será uno de los candidatos al podio, mientras que Pascal Ackermann es la opción de sprint del equipo.

Jayco-AlUla ha anunciado su equipo para el Giro de Italia, con Ben O'Connor liderando la general del equipo con el objetivo de mejorar su cuarto lugar en la carrera de 2024.

O'Connor, de 30 años, estará entre una serie de corredores que lucharán por los puestos del podio en Italia detrás del favorito a la maglia rosa, Jonas Vingegaard.

Se enfrentará a contendientes del Giro como Egan Bernal, Giulio Pellizzari, Adam Yates y Felix Gall en el primer Gran Tour de la temporada, que comienza en Bulgaria el 8 de mayo y concluye en Roma el 31 de mayo.

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“Este año será mi quinto Giro de Italia y debo decir que siempre vuelvo con gran placer. El Giro es una carrera que me gusta mucho, también porque fue la primera Gran Vuelta de mi carrera y donde gané mi primera etapa de Gran Vuelta en 2020”, dijo O'Connor.

“También me gusta mucho Italia; es un lugar colorido con mucho que ver a lo largo de la carretera de sur a norte. La ruta de este año es muy equilibrada, con algunas etapas clave en los Alpes y la del Blockhaus en las que es muy importante centrarse, y varias etapas complicadas, como las de Las Marcas y Liguria”.

O'Connor se dirigirá al Giro en busca de su primera victoria de 2026, y la más reciente fue en la cima del Col de la Loze en el Tour de Francia el verano pasado. En lo que va de 2026, su mejor resultado se produjo en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Australia, donde acabó cuarto.

Se dirige a la Grande Partenza búlgara después de terminar en octavo lugar en el reciente Tour de los Alpes, mientras que finalizó 25º en su último día de carrera en Lieja-Bastogne-Lieja.

En las montañas, O'Connor contará con el apoyo del escalador holandés Koen Bouwman y el debutante en la carrera, el campeón mundial de ciclismo de montaña de cross-country, Alan Hatherly.

Pascal Ackermann es la opción del equipo para las llegadas al sprint, mientras que el todoterreno italiano Andrea Vendrame corre su octavo Giro. El capitán de ruta Chris Juul-Jensen, el corredor alemán Felix Engelhardt y otro debutante, el piloto británico Robert Donaldson, completan la selección.

“Estoy muy satisfecho con el equipo que tendremos en el Giro de Italia porque es completo y capaz de tener posibilidades de ganar todas las etapas”, dijo el director deportivo de Jayco-AlUla, Steve Cummings.

“Ben será nuestro hombre para la general y toda su preparación se ha centrado en las tres semanas de carrera que nos esperan. Junto a él, corredores como Andrea, Félix, Alan y Koen son realmente buenos en terrenos difíciles.

“Pascal estará a cargo del sprint, apoyado en esto por la dirección y el posicionamiento de Bob, mientras que Chris será nuestro director en carrera. La ruta de 2026 se adapta muy bien a un equipo equilibrado como el nuestro e imagino una general relativamente apretada hasta la tercera semana, cuando los Alpes decidirán quién será el ganador final”.