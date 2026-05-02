El corredor australiano será uno de los candidatos al podio, mientras que Pascal Ackermann es la opción de sprint del equipo.
1
Síganos
Jayco-AlUla ha anunciado su equipo para el Giro de Italia, con Ben O'Connor liderando la general del equipo con el objetivo de mejorar su cuarto lugar en la carrera de 2024.
O'Connor, de 30 años, estará entre una serie de corredores que lucharán por los puestos del podio en Italia detrás del favorito a la maglia rosa, Jonas Vingegaard.
El artículo continúa a continuación.
“Este año será mi quinto Giro de Italia y debo decir que siempre vuelvo con gran placer. El Giro es una carrera que me gusta mucho, también porque fue la primera Gran Vuelta de mi carrera y donde gané mi primera etapa de Gran Vuelta en 2020”, dijo O'Connor.
“También me gusta mucho Italia; es un lugar colorido con mucho que ver a lo largo de la carretera de sur a norte. La ruta de este año es muy equilibrada, con algunas etapas clave en los Alpes y la del Blockhaus en las que es muy importante centrarse, y varias etapas complicadas, como las de Las Marcas y Liguria”.
Se dirige a la Grande Partenza búlgara después de terminar en octavo lugar en el reciente Tour de los Alpes, mientras que finalizó 25º en su último día de carrera en Lieja-Bastogne-Lieja.
“Estoy muy satisfecho con el equipo que tendremos en el Giro de Italia porque es completo y capaz de tener posibilidades de ganar todas las etapas”, dijo el director deportivo de Jayco-AlUla, Steve Cummings.
“Pascal estará a cargo del sprint, apoyado en esto por la dirección y el posicionamiento de Bob, mientras que Chris será nuestro director en carrera. La ruta de 2026 se adapta muy bien a un equipo equilibrado como el nuestro e imagino una general relativamente apretada hasta la tercera semana, cuando los Alpes decidirán quién será el ganador final”.