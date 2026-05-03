El francés de 24 años supera a Max Agut al final de la carrera de 22 horas, mientras que Marei Moldenhauer se asegura el segundo puesto tras sufrir una caída nocturna.

Victor Bosoni (Factor Racing) repitió como campeón masculino y Maddy Nutt (Q36.5 Off Road Racing) ganó su debut en Traka Adventure, la prueba de ultra resistencia de 560 km sin escalas, celebrada junto con los eventos de la Gravel Earth Series The Traka 200 y The Traka 360.

Bosoni marcó un tiempo de 22 horas y 11 minutos, una carrera abrasadora en la que superó varios problemas técnicos y un desafío de Max Agut, que terminó siete minutos detrás. Ole Bjørn Smisethjell quedó tercero, a una hora y 23 minutos de Bosoni.

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