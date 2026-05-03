El francés de 24 años supera a Max Agut al final de la carrera de 22 horas, mientras que Marei Moldenhauer se asegura el segundo puesto tras sufrir una caída nocturna.

Victor Bosoni (Factor Racing) repitió como campeón masculino y Maddy Nutt (Q36.5 Off Road Racing) ganó su debut en Traka Adventure, la prueba de ultra resistencia de 560 km sin escalas, celebrada junto con los eventos de la Gravel Earth Series The Traka 200 y The Traka 360.

Bosoni marcó un tiempo de 22 horas y 11 minutos, una carrera abrasadora en la que superó varios problemas técnicos y un desafío de Max Agut, que terminó siete minutos detrás. Ole Bjørn Smisethjell quedó tercero, a una hora y 23 minutos de Bosoni.

En los primeros 100 km de la carrera masculina, el campeón defensor tuvo que detenerse por una mecánica, pero pudo reducir la brecha con los líderes antes de que comenzaran las tres subidas más grandes del día. Se puso en cabeza en solitario otros 100 kilómetros más adelante. Una vez que se acercaba la oscuridad, Bosoni tenía una botella de agua que no podía abrir. Esto le dejó con sólo 1,5 litros de agua para los últimos 150 kilómetros de la competición.

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Los problemas en el agua del francés de 24 años ralentizaron su ritmo lo suficiente como para que Agut recuperara algo de tiempo y se pusiera en cabeza, algo que notaron dotwatcher.cc. Luego, una mecánica de Agut en los últimos 15 km permitió a Bosoni atacar para conseguir el pase y la victoria.

“El año pasado creo que hice la mejor actuación de mi vida”, escribió en Instagram el día antes de tomar la salida por segunda vez en la Traka 560. Regresó para demostrar su valía, completando el recorrido una hora y 45 minutos más rápido que la victoria de hace un año, cuando ganó en solitario por casi dos horas.

Nutt registró un tiempo de 27 horas y 27 minutos para su victoria, pasando a la distancia más larga en el evento The Traka después de terminar séptima en la distancia de 360 ​​km el año pasado.

Dotwatcher.cc informó que Marei Moldenhauer (Canyon x DT Swiss All-Terrain) se estrelló en mitad de la carrera justo después de la puesta de sol, lo que permitió a Nutt realizar la atrapada. Luego, Nutt pudo adelantarse ligeramente para lograr la victoria en solitario, pero solo por 14 minutos.

Jana Kesenheimer (Rapha-Specialized-SRAM) completó el podio femenino en tercer lugar. Las tres mujeres marcaron tiempos más rápidos que la ganadora del año pasado, Svenja Betz, que ganó en 28::52:09 y este año no estaba en la lista de largada.

La Traka Adventure es la categoría más larga que se ofrece en el evento europeo de gravel de alto perfil con 9.269 metros de desnivel. Los ciclistas comenzaron poco después de las 7:00 am hora local en Girona y pedalearon durante toda la noche. Era la segunda edición de la prueba de 560 kilómetros.