Un italiano se convirtió en un paraciclista muy condecorado tras perder ambas piernas en un accidente automovilístico

Alex Zanardi, paraciclista condecorado y expiloto de F1, falleció a la edad de 59 años.

El italiano se dedicó al ciclismo de mano como segunda carrera deportiva después de perder ambas piernas en un accidente automovilístico en 2001.

Luego ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, así como 12 maillots arcoíris en el Campeonato Mundial de Paraciclismo UCI.

Zanardi murió la noche del viernes 1 de mayo, anunció su familia en un comunicado.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente ayer por la tarde, 1 de mayo”, se lee en el comunicado. “Alex falleció en paz, rodeado del amor de su familia y amigos.

“La familia desea expresar su más sincero agradecimiento a todos aquellos que muestran su apoyo en este momento y pide que se respete su dolor y su privacidad durante este período de luto”.

Zanardi, que vino de Bolonia, alcanzó fama deportiva como piloto de carreras, compitiendo en la serie de Fórmula 1 de primer nivel para empresas como Jordan, Lotus y Minardi a principios de los años 1990 y luego para Williams a finales de los años 1990. Mientras tanto, pasó a la serie Cart en Estados Unidos, ganando en 1997 y 1998.

Fue durante una carrera de carros en 2001 cuando perdió sus extremidades inferiores, sufriendo un accidente a alta velocidad en el circuito alemán de Lausitzring que requirió la amputación de ambas piernas.

Zanardi se dedicó al ciclismo de mano y representó a Italia en los Juegos Paralímpicos con gran éxito. Debutó en los Juegos de Londres en 2012, ganando tanto la carrera en ruta como la contrarreloj en la categoría H4. Cuatro años más tarde, en los Juegos de Río, consiguió dos medallas de oro más en contrarreloj y relevos, esta vez en la división H5.

“Sus actuaciones fueron verdaderamente fuera de este mundo, atrajeron a nuevos fanáticos a los Juegos y mostraron al mundo que todo es posible”, se lee en un comunicado del Comité Paralímpico Internacional.

“La imagen icónica de él levantando su bicicleta de mano por encima de su cabeza en la victoria en Londres 2012 pasará a la historia como una de las grandes imágenes deportivas. Será recordado para siempre”.

Zanardi ganó el primero de sus 12 títulos mundiales en el Campeonato Mundial de Paraciclismo en Ruta UCI 2013 en 2013, con victorias en la carrera en ruta, contrarreloj y relevos. Hizo la carrera en ruta y la contrarreloj doble un año después, y volvió a hacer el triplete una vez más en 2015. Ganó la carrera en ruta y el relevo en 2017, y la contrarreloj y el relevo en 2019.

En 2020, Zanardi sufrió otro terrible accidente al chocar con un camión durante un descenso en la carrera de relevos Obiettivo Tricolore. Sufrió graves lesiones faciales y en la cabeza y posteriormente fue puesto en coma y sometido a una serie de cirugías neuroquirúrgicas y maxilofaciales. Permaneció internado durante 18 meses mientras se sometía a un largo proceso de rehabilitación para recuperar la vista, el oído y el habla.

“Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de Alessandro Zanardi”, se lee en un comunicado de la UCI el sábado. “La UCI rinde homenaje a una leyenda del paraciclismo, una verdadera inspiración y un luchador increíble. Sus logros y su legado nunca serán olvidados”.