Un italiano se convirtió en un paraciclista muy condecorado tras perder ambas piernas en un accidente automovilístico

Alex Zanardi, paraciclista condecorado y expiloto de F1, falleció a la edad de 59 años.

El italiano se dedicó al ciclismo de mano como segunda carrera deportiva después de perder ambas piernas en un accidente automovilístico en 2001.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente ayer por la tarde, 1 de mayo”, se lee en el comunicado. “Alex falleció en paz, rodeado del amor de su familia y amigos.