Glastonbury, o el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury, para darle su nombre completo, es El GrandeCada año, una zona de 1000 acres de tierras agrícolas de Somerset se convierte en el lugar más densamente poblado del planeta, ya que más de 200.000 personas acuden a la fiesta durante una semana. Se siente como una ciudad propia y, cuando se celebra, se convierte en la cuarta ciudad más grande del suroeste de Inglaterra, el doble del tamaño de la cercana Bath. La mayoría de los asistentes llegan al festival en coche, autobús o tren, lo que significa que, para muchas personas, el festival está enmarcado por horas de espera en el tráfico mientras las pequeñas carreteras rurales se atascan.

Para evitarlo, mis amigos y yo decidimos ir en bicicleta a Glastonbury este año, y creo que fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Dado que nuestras habilidades varían,Ciclista muy entusiasta que trabaja en la industria de la bicicleta.' a 'No va en bicicleta excepto para ir a la práctica de baloncesto.'Me comuniqué con Bosch y tomé prestadas algunas bicicletas eléctricas para el viaje para nivelar el campo de juego y, para ser honesto, hacer que el viaje de regreso a casa fuera un poco menos doloroso.

Advanced Bikes, un actor relativamente nuevo en el sector de las bicicletas eléctricas, ofrecía una gama de modelos que abarcaba desde un modelo todoterreno con suspensión total hasta una bicicleta urbana de estilo holandés. Solo una vez un voluntario me acusó de “hacer trampa” porque nuestras bicicletas tenían motores. Esto es algo que me molesta mucho, ya que las bicicletas eléctricas son una herramienta increíble para que la gente salga a andar en bicicleta cuando de otra manera no lo haría y para reducir el uso del coche, pero la gente sigue teniendo sus prejuicios.

Aunque todavía lo tengo presente, y en la tuya también si todavía te lamentas por las enormes colas, estas son mis lecciones para llevar a casa que puedes tomar de forma gratuita si consideras viajar a Glaseado el próximo año.

Quedarse atrapado en el tráfico en el camino prácticamente nunca sucedió: este pequeño tramo en la ciudad catedralicia de Wells fue todo con lo que tuvimos que lidiar.

1 – Es la forma más fácil de llegar y salir de nuevo.

Si no eres ciclista, y especialmente si también tienes dolor de cabeza, puede que no te resulte fácil creerlo, pero llegar y volver del festival en bicicleta es muy fácil. Tener bicicletas eléctricas ayudó mucho, y hablaré de eso más adelante, pero en términos de entrar y salir de Worthy Farm, un boleto de bicicleta probablemente sea el segundo mejor después de un boleto VIP. Salimos de Bristol a las 8:30 a. m. el miércoles por la mañana y estábamos instalados en el campamento al mediodía. Nuestros amigos que condujeron salieron a las 5:30 a. m. y llegaron después que nosotros.

Como el festival quiere promover actividades ecológicas, los ciclistas pueden entrar por la entrada de recepción. El recorrido desde Bristol no es muy largo, pero es alcanzable para la mayoría de personas con un nivel moderado de condición física y vale la pena porque nunca hay que hacer cola.

De la misma manera, al salir, todo lo que teníamos que hacer era caminar hasta nuestras bicicletas, guardadas en un parque seguro siempre atendido por un voluntario (así que puedes dejar los candados en casa), ensillarlas y partir por la mañana; a casa a la hora del almuerzo para comenzar la montaña de ropa para lavar.

2 – Aprovecha el depósito de equipaje

Pero, ¿cómo demonios haces para llevar todas tus cosas allí? Es cierto que algunos ciclistas se las llevan todas consigo y vi algunos remolques de bicicleta que se usaban de forma adecuada, pero lo más fácil es utilizar un servicio de entrega de equipaje. Bike to Glasto ofrece entregas de equipaje desde Bristol, Londres y un montón de otros lugares del suroeste, y todo lo que tienes que hacer es dejar tu equipaje unos días antes del festival y estará allí cuando llegues. Es barato (15 libras aproximadamente desde Bristol) y luego el proceso se invierte para el trayecto de vuelta.

Hay límites de peso, por lo que no puedes pedirles que traigan 15 cajas de sidra, pero todos logramos meter fácilmente todo lo que necesitábamos para la semana dentro de los límites.

3 – Aprovecha a tus amigos y familiares que conducen

Dado el tamaño del festival, es muy probable que, incluso si vas en bicicleta, haya gente que conozcas que vaya en coche, así que si no puedes llevar todo lo que no supere el límite de peso para la entrega de equipaje (esas 15 cajas de sidra, por ejemplo), puedes pedir amablemente a los conductores que te ayuden. Nuestros amigos se llevaron nuestras tiendas de campaña este año, y los padres de mi pareja se llevaron nuestros líquidos. Claro, tienes que caminar por todo el recinto para quitarles tus cosas, pero tómatelo como una visita turística y ofréceles una lata de Bloody Mary para la mañana.

4 – Las bicicletas eléctricas son un gran nivelador

Quizás esto se deduzca del título, pero si eres ciclista y quieres montar en bici y tienes amigos que se muestran reacios, considera las bicicletas eléctricas como una opción. Pídelas, tómalas prestadas o alquílalas si no tienes. Incluso con alguien que básicamente nunca monta en bici, todos pudimos pedalear en grupo por Mendips sin problemas.

Todas las máquinas que tomamos prestadas de Advanced estaban equipadas con un motor y una batería Bosch montados en la manivela. Si bien el motor y los paquetes de energía diferían entre los modelos (los modelos de trekking usaban el motor Bosch Performance CX más potente y una batería más grande de 750 Ah, mientras que los modelos urbanos usaban el motor Bosch ActivePlus y un paquete de energía más pequeño), descubrimos que el peso adicional de las bicicletas más grandes compensaba la potencia adicional y todos llegamos con una diferencia del 5 % entre nosotros en términos de energía restante.

5 – Las bicicletas eléctricas todavía sufren pinchazos

Cuando se utilizan bicicletas utilitarias como estas de Advanced Bikes, es fácil caer en la trampa de suponer que no se pinchan. Tuve el mismo problema con una bicicleta de carga. Los neumáticos de las bicicletas eléctricas suelen ser más resistentes, pero el día antes de partir, un obstáculo importante me hizo tener que volver a casa andando. Como en cualquier otro viaje, recuerda llevar todas las piezas de repuesto que necesites; en este caso, tuve que acordarme de llevar una llave para las tuercas de las ruedas, además de la multiherramienta habitual.

No es necesario traer una batería de repuesto, pero traer un cargador significa que podemos ser más liberales con el uso de energía en el camino a casa.

6 – Lleva un cargador

A la salida fuimos bastante prudentes con el uso de la energía (demasiado, para ser honestos, pero hablaremos más sobre eso más adelante), pero incluso si hubiéramos agotado por completo las baterías o hubiéramos hecho una ruta más larga, habríamos estado bien porque llevamos un cargador para cada bicicleta. Había tomas de corriente disponibles en el estacionamiento de bicicletas y, aunque tuve que quedarme con ellas mientras se cargaban, no había riesgo de quedarme sin batería.

7 – Portabotellas no estándar

Creo que las botellas de bicicleta estándar tienden a tener fugas en una bolsa y, seamos realistas, nadie quiere que la ginebra y el jugo tibios se derramen en su suéter a mitad de la tarde del domingo. Cambie los portabotellas tradicionales por otros que puedan contener algo como una Nalgene. Son más difíciles de beber sobre la marcha, pero mucho más útiles en el festival en sí. Sin embargo, necesitará cambiar sus portabotellas.

Velo Orange fabrica la jaula Mojave y Arundel tiene el Loony Bin, en el que guardé una taza Yeti con aislamiento. Por supuesto, no apruebo beber mientras ando en bicicleta, así que fue una excelente manera de mantener una bebida (de agua) helada para el viaje.

8 – Las baterías duran más de lo esperado

La ansiedad por la autonomía es real, pero las baterías de las bicicletas eléctricas son tan buenas que es una ansiedad fuera de lugar. En las dos horas y media que estuvimos allí en las colinas, nos quedamos obstinadamente en el modo “eco” y solo usamos ⅓ de un tanque de electrones. Podríamos haber llegado y regresado con una sola carga, pero los festivales están destinados a ser divertidos. No seas un mártir, usa el Turbo para subir las colinas si lo necesitas, o al menos el “Tour+”.

9 – Aprovecha las duchas para bicicletas, incluso si acampas en otro lugar

Si vas en bicicleta a Glastonbury, tendrás acceso al camping para ciclistas. Está bastante alejado, pero es tranquilo. Además, tiene los mejores baños (baños de compost con una estricta política de solo sentarse) y su propio bloque de duchas para el que la cola es minúscula incluso en las horas punta.

Incluso si acampas en las entrañas del festival, puedes utilizar las instalaciones del camping para ciclistas. Una caminata matinal, una buena ducha refrescante y un desayuno de camino de regreso te preparan muy bien para el día.

Incluso si normalmente te quedas en las carreteras, toma los senderos para baños.

10 – Coge los carriles bici, incluso los de grava.

Como ciclista, suelo considerar los carriles bici como una necesidad molesta ocasional, pero para ir en bici a un festival con tus amigos eran, sin duda, los tramos más agradables del recorrido. Sin tráfico, a veces con grava si utilizas la cercana Strawberry Line, pero nunca suponen una molestia para una bicicleta cargada. También es probable que te cruces con otros ciclistas que van o vienen del lugar y podáis emocionaros juntos o intercambiar historias sobre los baños.

11 – Realizar una prueba de conducción adecuada

Si no sueles montar en bicicleta o no estás acostumbrado a montar en bici cargada, merece la pena hacer una prueba antes de salir. Los tramos en los que no hay carriles bici suelen estar formados por carreteras secundarias bastante estrechas que suelen estar más llenas de coches de lo normal. Si sabes de antemano cómo manejar tu máquina con las cosas enganchadas, estas partes te resultarán mucho menos estresantes.

Las alforjas son más fáciles de transportar por el sitio que las bolsas para bikepacking, especialmente si vienen con una correa para el hombro.

12 – Las alforjas superan a las bolsas para bikepacking

Las bolsas para bikepacking son ahora mucho más comunes que las alforjas para bicicleta, pero si vas a atar cosas a tu bicicleta para llevarlas contigo, lo que hicimos con algunas bolsas Overspin, entonces las alforjas para bicicleta superan a las bolsas para bikepacking en cualquier momento. No es tanto que sean más fáciles de empacar (aunque lo son), sino que son más fáciles de cargar por el sitio. Si vas a comprar algunas, te recomiendo que elijas algunas con correas para los hombros. Mantiene tus manos libres para llevar otro equipaje o esa taza de agua helada que no terminaste en el camino.

Las bicicletas eléctricas no son motos y usar Turbo todo el tiempo es una forma segura de reducir la vida útil general de la batería, pero al volver a casa después de un festival de una semana probablemente puedas permitirte usarla en las colinas más de lo que normalmente lo harías.

13 – Salida ecológica, hogar turbo

Otro consejo para los ciclistas eléctricos es utilizar la batería en modo ecológico para el viaje de ida y así conservar la mayor cantidad de energía posible. Esto significa que tendrás que pasar menos tiempo cargándola mientras se desarrolla el festival. En el viaje de vuelta, cuando es posible que no estés del todo descansado y al final la carga sea muy sencilla, optamos por utilizar más energía en las colinas y no nos arrepentimos en ese aspecto.

14 – Carga el jueves por la mañana

Llegamos el miércoles y no pudimos cargar las bicis el mismo día, así que optamos por explorar el lugar. Casi todos consideran que el jueves es el peor día; hay menos actividades y las que hay siempre están abarrotadas porque la gente tiene ganas de hacer cosas. Lo mejor es ir a cargar la bici el jueves, después de una buena ducha, para poder secar la toalla mientras se carga.

No tengas prisa: haz una parada para desayunar en Wells de camino a casa y puede que te encuentres con algunos amigos que hagan lo mismo.

15 – Pozos para desayunar

Sí, salir en bicicleta es mucho más fácil que hacerlo en coche, autobús o tren, pero sigue siendo un poco complicado. El servicio de entrega de equipaje para el tramo de vuelta cierra a las 10 de la mañana, por lo que las posibilidades de disfrutar de un desayuno decente son escasas, incluso para los asistentes al festival más organizados. Mi último consejo es que te dirijas a Wells, la pequeña ciudad cercana al festival, y te tomes un desayuno decente allí antes de volver a casa. Hay muchas cafeterías y seguro que querrás tomar otro café y lo que puede ser tu primera comida de verdad en una mesa en una semana.