Enve ha lanzado una nueva serie potente de ruedas para gravel de tres modelos

Enve ha lanzado hoy la nueva línea de juegos de ruedas para gravel G SES, un trío de juegos de ruedas donde “la aerodinámica se encuentra con las realidades del gravel moderno”, dice la marca.

Este lanzamiento se centra en otro producto que está dirigido a las carreras de gravel, donde las cosas son cada vez más rápidas y específicas. Se trata de ruedas anchas y aerodinámicas diseñadas para combinarse con neumáticos modernos de gran volumen para maximizar la eficiencia aerodinámica. Las ruedas se ubican junto a la gama Enve 'SES' de nivel profesional existente, que se lanzó el año pasado.

Lo más destacado aquí son las ruedas G SES 6.7 Pro de gama alta, que cuentan con una enorme dimensión de llanta interna de 35 mm de ancho. Hasta ahora, las ruedas Zipp 303 XPLR de 32 mm de ancho eran las ruedas de gravel más anchas (internamente) disponibles en el mercado.

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Eso sin contar las ruedas prototipo internas de 45 mm que el fabricante de bicicletas personalizadas Dangerholm mostró el año pasado.

A las ruedas 6.7 Pro se unen los juegos de ruedas SES 4.5 y SES 4.5 Pro, que cuentan con un ancho de llanta interno de 30 mm ligeramente más conservador y algunas otras especificaciones ligeramente diferentes.

También vislumbramos recientemente el prelanzamiento de estas ruedas en el Traka y, de hecho, parecían anchas en la vida real.

Tenemos los detalles aquí, y hay algunas cifras de pruebas en el túnel de viento para revisar, incluidos los resultados de las pruebas comparativas de Enve con el juego de ruedas Zipp XPLR, picantes.

Los precios de los juegos de ruedas comienzan en $2,850 para el juego de ruedas SES 4.5, los juegos de ruedas 4.5 Pro y 6.7 Pro cuestan ambos $3,100.

Enve G SES 6.7 Pro

Las ruedas SES 6.7 Pro son las más profundas y anchas de la gama y, por lo tanto, naturalmente serán las más emocionantes para los fanáticos de la tecnología. Enve dice que esta es la rueda de gravel más aerodinámicamente eficiente del mundo y dice que hizo las ruedas porque quería saber qué tan aerodinámica podría ser una rueda optimizando la forma de la llanta alrededor de los últimos neumáticos grandes de gravel, que ahora se usan ampliamente en eventos de gravel.

Según las especificaciones, las ruedas 6.7 Pro tienen 60 (F) y 67 mm de profundidad (R), y los tres juegos de ruedas de la gama utilizan profundidades de llanta específicas delanteras y traseras.

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El ancho interno es de 35 mm, que es realmente muy ancho, mientras que el externo mide 42,6 mm. El tamaño mínimo recomendado de neumático es de 44 mm y el máximo es de 52 mm, con llantas anchas para mantener un flujo de aire claro con un neumático de mayor volumen.

Las llantas no tienen ganchos y el talón de la llanta mide 3,8 mm. Las ruedas utilizan 24 radios delante y detrás y están construidas con cabecillas de aleación.

El peso declarado es de 1580 gramos por par, incluida la cinta sin cámara y las válvulas con un cuerpo de rueda libre Shimano HG. El peso de la rueda delantera es de 735 gramos y el de la trasera de 845 gramos.

Las ruedas 6.7 están construidas alrededor del juego de mazas Enve Innerdrive Pro, con un trinquete de 40 dientes y rodamientos cerámicos. Los bujes son 60 gramos más livianos que los bujes Innerdrive utilizados en los otros juegos de ruedas y pesan 281 gramos en total.

Enve también ha incluido algunos datos de prueba para las ruedas 6.7 Pro, que he incluido aquí. La marca dice que los ciclistas de gravel de hoy utilizan neumáticos de entre 44 y 52 mm. Aunque puede que no sea todo el mundo, esa es la dirección que se toma en la competición de gravel. La idea aquí es suavizar la transición del aire sobre la pared lateral de la llanta cuando se utilizan neumáticos de más de 44 mm de tamaño.

Enve dice que las ruedas 6.7 Pro brindan un ahorro de 8 vatios a 32 km/h y un ahorro de 25 vatios a 45 km/h con respecto a la rueda básica Enve AG25, que es una todoterreno de grava de 21 mm de profundidad y 25 mm de ancho.

Probados con neumáticos de grava Enve Hex de 40, 44 y 48 mm en ángulos de guiñada de 0, 2,5, 5, 7,5, 12,5, 15 y 17,5 grados, los resultados de Enve indican que las ruedas ofrecen, en promedio, una reducción del 3,5 % en la resistencia a 32 km/h y una reducción del 3,3 % a 48 km/h en comparación con el juego de ruedas Zipp XPLR.

Las ruedas también se probaron con dos neumáticos, el Rene Herse Snoqualmie Pass de 44 mm y el Enve Hex de 44 mm, a dos velocidades, lo que indica la diferencia que la banda de rodadura de los neumáticos puede marcar en el rendimiento aerodinámico, algo en lo que hay que pensar dependiendo del recorrido y la velocidad a la que se esté conduciendo. Aunque la resistencia a la rodadura, el agarre y la resistencia a los pinchazos son factores que deben tenerse en cuenta en el mundo real, no lo olvidemos.

Ruedas Enve G SES 4.5 y 4.5 Pro

Esas son las ruedas 6.7 cubiertas; Los otros dos juegos de ruedas de la gama son el 4.5 y el 4.5 Pro. Enve dice que las ruedas 6.7 solo se ofrecen en su especificación más alta, dirigida a atletas competitivos.

Las especificaciones son similares en general, pero los juegos de ruedas 4.5 parecen ofrecer más opciones y un ahorro de peso de 100 gramos en la versión 4.5 Pro.

Las ruedas SES 4.5 Pro tienen llantas de 49 mm (F) y 55 mm (R) de profundidad, pero con un tamaño de llanta interna más estrecha de 30 mm. Cuentan con los mismos bujes Pro Innerdrive que los del 6.7 y tienen el mismo precio de $3,100.

Las diferencias clave son la poca profundidad de la llanta y el tamaño interno más estrecho, lo que proporciona un ahorro de peso de 100 gramos para un peso total declarado de 1.480 gramos.

Las ruedas SES 4.5 utilizan el juego de mazas Premier Innerdrive con rodamientos de acero inoxidable y un anillo de trinquete de 60 dientes, exactamente las mismas dimensiones de llanta que las ruedas 4.5 Pro y cabecillas de radios de latón para mayor durabilidad, con un peso de 1,565 gramos y un costo de $2,850.

Tenemos un juego de ruedas SES 6.7 para probar y pronto veremos cómo funcionan en el mundo real.