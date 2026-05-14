Cuatro sillas de montar relucientes de expertos italianos

Hay un momento que todo ciclista de carretera conoce. El sol de primera hora de la mañana se extiende sobre la carretera, la bicicleta debajo de ti corre suave y silenciosamente, cada superficie capta la luz y brilla con el movimiento de tu pedaleo, mientras el frío en el aire promete un día glorioso por delante.

Es esta anticipación de un gran día sobre la silla lo que hace que valga la pena sonar la alarma de la mañana.

Con el lanzamiento de la colección cápsula Opal White, Selle Italia captura este sentimiento. Esto no es simplemente un nuevo acabado, es una reinvención de uno de los sillines más emblemáticos del ciclismo desde una nueva perspectiva.





Nunca quedarme quieto

El color de una piedra de ópalo nunca es estático; cambios sutiles de color que cambian con cada ángulo, cada rayo de luz. Su belleza reside en su imprevisibilidad. El acabado Opal White captura esa misma energía, tomando una base blanca luminosa y superponiendo reflejos iridiscentes que brillan a medida que se mueve.

En la carretera, eso significa que nunca hay dos miradas iguales; un destello violeta al amanecer, un espectro suave bajo un cielo nublado y un brillo silencioso bajo la paleta apagada de un paseo de entrenamiento invernal. Es un acabado que no se queda quieto, al igual que los ciclistas para los que está hecho.

Es donde el ciclismo de alto rendimiento se une al diseño moderno.

En un deporte cada vez más definido no sólo por los vatios sino también por la personalidad, la colección cápsula Opal White se dirige a los ciclistas que quieren que su equipamiento refleje ambos.

Selle Italia SLR: 25 años al frente de la carrera

Para comprender la colección cápsula Opal White, primero debe comprender la plataforma que se encuentra debajo.

Presentado por primera vez en 1999, el SLR rápidamente se convirtió en un punto de referencia para el diseño de sillines minimalistas y listos para la carrera. En una época en la que el peso y la simplicidad traspasaban nuevos límites, ofrecía ambas cosas, reduciendo a pesos sorprendentemente bajos (hasta 80 gramos) y manteniendo al mismo tiempo el soporte que demandaban los ciclistas profesionales.

Con el paso de los años, esa silueta original se ha ido refinando, no reinventado. Evoluciones sutiles, guiadas por la retroalimentación del usuario y sistemas avanzados de mapeo de presión, han dado forma a la SLR moderna.

Por ejemplo, en 2010, se introdujeron opciones de ajuste más amplias para adaptarse a diferentes anatomías, mientras que los recortes centrales ayudaron a aliviar la presión y mejorar el flujo sanguíneo en esfuerzos más prolongados. En 2018, el desarrollo del perfil “Boost” más corto fomentó una posición de conducción más óptima, especialmente en configuraciones agresivas. Más recientemente, la integración de fundas impresas en 3D ha marcado un importante avance, permitiendo un ajuste preciso de las zonas de apoyo y confort en la superficie del sillín de una manera que los materiales tradicionales simplemente no podían lograr.

Hoy en día, la SLR sigue siendo una presencia constante en el pelotón WorldTour masculino y femenino, en la que se confía no porque haya cambiado dramáticamente, sino porque ha evolucionado inteligentemente.





One Capsule Collection, cinco productos excelentes

En lugar de una única pieza llamativa, la colección cápsula Opal White es un ecosistema completo; Cuatro sillines construidos con el mismo ADN SLR, además de cinta de manillar a juego.

En la cima se encuentra la SLR 3D Carbon Opal White (£ 409,99). Definido por su avanzada cubierta impresa en 3D y sus raíles de carbono, representa la vanguardia de la tecnología de sillín. La estructura impresa permite soporte específico donde se necesita y cumplimiento donde no lo es.

El SLR Carbon Opal White (£ 289,99) destila ese rendimiento en una construcción más tradicional. Ligera, minimalista e inequívocamente centrada en la carrera, lleva adelante la esencia pura del legado de las SLR.

Equilibrando el rendimiento con la comodidad en viajes largos, la SLR Elite Opal White (£ 209,99) presenta rieles de acero, acolchado de PU de alta densidad y una innovadora absorción de impactos integrada en la carcasa. Es la opción para los ciclistas que exigen velocidad, pero se niegan a comprometer la durabilidad y la amortiguación de vibraciones en caminos más accidentados.

Completando la colección, la SLR Advan Opal White (£139,99) abre la puerta a la experiencia SLR. Accesible en precio pero sin concesiones en sensación, ofrece la misma geometría central y sensación de conducción que han definido la gama durante más de dos décadas.

Juntos forman una familia cohesionada. Una plataforma, cuatro rutas distintas hacia el rendimiento.

El toque final

No se pasa por alto ningún detalle y, para completar la estética, Selle Italia presenta la cinta de alquitrán Opal White (£29,99). Esto ofrece una superficie opalescente completa combinada con la misma marca iridiscente que se encuentra en las monturas.

Más allá de su impacto visual, ofrece el control y agarre exigidos en todas las condiciones. Con su grosor de 3 mm y su construcción de PU, Gel y Lycra, proporciona un equilibrio preciso entre comodidad y control.

Es el toque final de una construcción holística que garantiza la cohesión en un mundo en el que el sillín y la cinta del manillar deben combinar. Nosotros no hacemos las reglas.





Del pelotón al pueblo

El pedigrí de la SLR no es teórico. Se ha perfeccionado en el pelotón WorldTour durante décadas, bajo la guía de ciclistas que exigen eficiencia, estabilidad y comodidad absolutas en las carreras más exigentes del calendario. Entre ellos, el ex campeón mundial y superestrella de las clásicas, Mathieu van der Poel.

Ese mismo ADN recorre la colección cápsula Opal White. Debajo del acabado brillante se encuentra una plataforma refinada a través de miles de ajustes de bicicletas, datos de carreras del mundo real y más de dos décadas de innovación incremental.

Es un recordatorio de que el verdadero desempeño no siempre se trata de un cambio radical, sino de perfeccionar lo que ya funciona.

La colección cápsula Opal White toma ese pedigrí de Worldtour y lo convierte en una declaración: la excelencia en ingeniería y la identidad estética ya no son conversaciones separadas.

Para el ciclista que busca ganancias marginales, ofrece el rendimiento probado de la SLR.

Para el conductor atraído por el diseño, ofrece algo más exclusivo: un componente que se siente tan distintivo mientras conduce.

Y en la carretera, cuando brilla el sol y la luz de la mañana golpea justo, se convierte en algo completamente distinto.