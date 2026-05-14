“No entiendo esa toma de decisiones”, dice Rowe, mientras el equipo defiende la elección de neumáticos

El equipo UAE Team Emirates-XRG ha rechazado las sugerencias de que los líderes del equipo Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler se cayeron del Giro de Italia en la etapa 2 debido a la decisión de usar neumáticos de contrarreloj durante las etapas de ruta.

Otros corredores se han caído en la primera semana del Giro, con Igor Arrieta resbalándose y luchando en los descensos camino a la victoria en Potenza el miércoles.

El UAE Team Emirates-XRG es suministrado por Continental y los pilotos prefieren utilizar el modelo GP 5000 TT en la mayoría de las carreras, y la marca alemana dice que es “uno de los neumáticos de carretera más rápidos del mundo, sin concesiones”. Continental también dice que es adecuado para contrarreloj, triatlón, carreras en ruta y ciclismo en pista.

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Sin embargo, durante su podcast Watts Occurring habitual, Geraint Thomas y Luke Rowe sugirieron que los neumáticos GP 5000 TT “tienen menos agarre” que los neumáticos de carretera estándar. Thomas, ambos ex corredores, ahora trabaja como director de carreras en el equipo Necompany Ineos, mientras que Luke Rowe es director deportivo en Decathlon CMA CGM.

“Todos sabemos que son más rápidos. Son más rápidos. Siempre los usan. Son el único equipo que los usa en casi cualquier circunstancia. Pero tienen menos agarre”, dijo Rowe, discutiendo los neumáticos con Thomas y hablando sobre cómo podrían haber jugado un papel en el accidente de la etapa 2.

“El primer chico caído fue un chico de los Emiratos Árabes Unidos. Perdió ambas ruedas. Puede parecer duro decirlo, considerando que tres de sus muchachos están en casa, pero también cuestionas la toma de decisiones allí, ¿verdad? Bueno, lo hago”.





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Thomas estuvo de acuerdo y reveló que Netcompany Ineos ha utilizado el neumático Continental GP 5000 TT en carreras de ruta en el pasado.

“Sí, ha sido un tema en nuestro equipo porque comenzamos a usar neumáticos TT y luego, obviamente, terminas usándolos cada vez más y más a menudo y luego, antes de que te des cuenta, se convierte en estándar”, explicó Thomas.

Los equipos del Giro sabían que se pronosticaba lluvia para la etapa 2, pero los Emiratos Árabes Unidos confiaban en sus decisiones técnicas.

“No entiendo esa toma de decisiones, amigo. Realmente no. Realmente no entiendo esa toma de decisiones”, dijo Rowe.

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“En una etapa del Tour o en cualquier etapa, miras la carretera, evalúas, puedes poner a ciertos muchachos en ella, a otros no. Pero tener un día lluvioso y tener neumáticos TT parecía una decisión extraña”.

Opciones y respuesta de neumáticos de los EAU

El UAE Team Emirates-XRG parece estar utilizando el modelo TT como estándar esta temporada en todas las condiciones. En la etapa 5, donde obviamente se pronosticaba lluvia y caía a cántaros, Igor Arrieta montó el neumático hacia la victoria, aunque no sin una caída y un par de bamboleos.

Continental lanzó el neumático arquetipo en junio pasado, que supuestamente fue desarrollado para el UAE Team Emirates-XRG, pero lo usan con menos frecuencia. Tadej Pogačar montó la GP 5000 TT todos los días en su reciente y dominante victoria en el Tour de Romandía.

Cuando contactado por ciclismonoticiasel equipo descartó dudas sobre la elección de neumáticos.

“No creemos que haya sido un problema con los neumáticos”, dijo un portavoz del equipo. noticias de ciclismo, en referencia a los accidentes de la etapa 2.

“Los pilotos han estado usando neumáticos de contrarreloj durante mucho tiempo. Creemos que fue sólo por la humedad y la velocidad”.