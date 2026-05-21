“La UCI debería incluir a la WFSGI en la elaboración de normas como socio pleno”, dice el fabricante de componentes mientras la UCI pierde apelación en un caso de restricción de equipo

La derrota de la UCI no en uno sino en dos tribunales belgas representa un éxito significativo para el fabricante de componentes SRAM, que celebra no sólo la victoria legal sino también las implicaciones más amplias mientras presiona para una mayor participación de la industria en la toma de decisiones de la UCI.

El miércoles, la victoria de SRAM en octubre sobre la UCI ante la Autoridad de Competencia belga fue confirmada por el Tribunal de Mercado de Bruselas, que rechazó el recurso de la UCI contra la sentencia de la BCA que había puesto fin a su protocolo de restricción de material.

Ese protocolo, diseñado con miras a mejorar la seguridad del ciclista reduciendo la velocidad, se basó en una relación de transmisión máxima equivalente a 54T en la parte delantera y 11T en la parte trasera, mientras que el grupo de carretera de primer nivel de SRAM viene con un engranaje más pequeño de 10 dientes. SRAM argumentó que las pruebas propuestas afectaron “exclusiva e injustamente” a SRAM, tanto en términos de los equipos y corredores que suministra, como también del daño financiero y de reputación relacionado con la posible percepción de sus grupos como inseguros.

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“Este caso comenzó como una disputa sobre nuestro engranaje de 10 dientes. El fallo de hoy es mucho más grande que eso”, dijo el CEO de SRAM, Ken Lousberg, en un comunicado enviado a ciclismonoticias.

“El Tribunal de Apelación de Bruselas ha emitido un fallo innovador sobre cómo las federaciones deportivas en toda Europa deben ejercer el poder regulatorio. El Tribunal confirmó las conclusiones anteriores de la Autoridad de Competencia belga de que la gobernanza abierta, transparente, objetiva y no discriminatoria es el estándar legal para la elaboración de reglas en el deporte.

“Respaldó ese razonamiento en su totalidad, aplicando jurisprudencia bien establecida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una manera que guiará la gobernanza de la federación mucho más allá de este caso, y reprendiendo tajantemente la apelación de la UCI”.

La UCI no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el último fallo.

El 'fiasco de los frenos de disco' y la exclusión de la industria

Para comprender el punto más amplio que SRAM está tratando de exponer, hay algunas lecturas interesantes ocultas en el documento de sentencia de 50 páginas del Tribunal de Mercado.

En extractos de actas internas de una reunión con la UCI en abril de 2025, los representantes de SRAM señalaron: “Ellos (UCI) parecían motivados por el fiasco de los frenos de disco de hace unos años para excluir a la industria de lo que consideran grupos de partes interesadas”. (Nota del editor: esto ha sido traducido del francés tal como aparece en el documento de la sentencia, que señala que fue “traducido libremente” del inglés original).

Los frenos de disco se introdujeron por primera vez en el pelotón profesional de carretera en 2017, y la adopción de una tecnología fue controvertida al principio, pero ahora omnipresente.

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Las pruebas de restricción de equipo propuestas surgieron del trabajo de SafeR, un grupo de seguridad creado en 2024 que comprende la UCI y las asociaciones de corredores, equipos y organizadores de carreras. SRAM argumentó que ni él ni otros fabricantes de equipos fueron consultados adecuadamente sobre el protocolo, argumentos que fueron respaldados en ambos fallos judiciales.

“Para SRAM, nuestra acción legal siempre se centró en cómo las partes interesadas de este deporte trabajan juntas para mejorar cada aspecto del mismo, incluida la seguridad de los ciclistas, de una manera clara, transparente y justa”, dijo Lousberg. “Lo que viene a continuación es el trabajo que este deporte ha necesitado durante mucho tiempo: construir ese proceso juntos, con el objetivo común de mejorar nuestro deporte”.

Lousberg señaló luego el papel potencial de la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI), que ya tuvo influencia en este caso, después de haber escrito una larga carta a la UCI expresando su preocupación por el protocolo de restricción de material en nombre de una “industria unificada”.

“La WFSGI, como voz neutral de la industria del ciclismo, es el socio natural en ese trabajo junto con los equipos, los atletas, los organizadores de carreras y la UCI”, dijo Lousberg.

“La puerta ahora está abierta y debería haber un asiento para todos aquellos que estén dispuestos a ayudar a construir el futuro que el deporte merece a través de la colaboración, no de la exclusión. El primer paso es sencillo: la UCI debería incluir a la WFSGI en la elaboración de reglas como socio pleno y comenzar esta reforma ahora. SRAM está emocionado de ponerse a trabajar”.