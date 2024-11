La Global Gravel Series amplía la bolsa de premios a 37.500 € e incluye 25 eventos en 15 países

La Gravel Earth Series anunció que 25 eventos en 15 países formarían parte de una tercera edición de la colección de competiciones, con ocho eventos en América del Norte. Un nuevo sistema de puntuación determinará los ganadores generales que compartirán un premio aumentado a 37.500 € en premios para tres clasificaciones independientes: élite masculina, élite femenina y no binaria.

Los eventos de apertura y cierre regresan a España, con La Santa Vall el 15 y 16 de febrero, revisada a una carrera por etapas de dos días, y la final en Ranxo Gravel, que está tentativamente fijada para el 28 de septiembre, pero la fecha aún está por confirmar. .

La serie agregó seis carreras en América del Norte, incluidas Festivus of Gravel y The Range en el oeste de Canadá, y cuatro en los EE. UU.: Lost & Found Bike Ride en California, CORE4 en Iowa, Gravel Worlds en Nebraska y Last Grizzly Gravel en Utah.

Gravel Worlds, que existe desde hace 16 años y registró el nombre en 2021, estaba ansioso por el anuncio del jueves. Jason Strohbehn, promotor principal de Gravel Worlds, dijo ciclismonoticias“De hecho, hemos estado hablando con ellos desde su primer año. Realmente no hemos hecho ninguna serie de carreras ni nada por el estilo en el pasado, por lo que estábamos un poco indecisos sobre hacer algo.

“Realmente hemos visto el gran trabajo que han hecho en todo el mundo, y fue una buena opción unirnos a Global Earth Series. Sabemos que están tratando de hacer algo diferente que reúna a muchas personas de todo el mundo. el mundo.”

Vuelven la Traka, Migration Gravel Race, The Rift, Ranxo Gravel y una parada en las Nordic Gravel Series, cinco de las siete carreras originales del lanzamiento de 2023. Fuera del calendario de Norteamérica de este año está Ukiah-Mendo Gravel en el norte de California, parte de la Grasshopper Adventure Series el 27 de abril.

La colección de carreras independientes creció a 20 eventos en 13 países en 2024, Simen Nordahl Svendsen de Noruega superó al estadounidense Griffin Easter por el título masculino, mientras que la ciclista polaca Karolina Migoń completó una sólida campaña por delante de las ciclistas estadounidenses Sarah Sturm y Morgan Aguirre, quienes empataron por segundo. Mattia De Marchi y Annabel Fisher se coronaron campeones en el primer año de la serie.

Los puntos proporcionados para las puntuaciones en Gravel Earth Series se distribuyen a partir de un “sistema de puntuación exponencial”, escalado según el grado de dificultad y el nivel de prominencia. Los que finalicen en primer lugar pueden obtener 1000 puntos en los eventos básicos, y los eventos más desafiantes ofrecen un aumento del 10% o del 20% en los puntos en oferta.

Las clasificaciones se determinarán para las categorías élite femenina, élite masculina y no binaria en función de la suma de cuatro de las puntuaciones más altas de las carreras completadas en el calendario, siendo Ranxo Gravel una carrera obligatoria para la clasificación final. Se distribuirá un premio total de 37.500 € entre los 10 primeros clasificados en cada una de las tres categorías independientes, y cada ganador recibirá 2.500 €.

Los organizadores de Gravel Earth Series enfatizan que el circuito ofrece eventos con opciones de recorrido no solo para los atletas de élite, sino también para los aficionados, y brinda oportunidades para explorar excelentes espacios al aire libre en todo el mundo.

“Cada prueba del circuito será un espacio único de encuentro y conexión para toda la comunidad. El valor paisajístico es el criterio principal de inclusión en el circuito, con un claro énfasis en el respeto medioambiental y la promoción del gravel sostenible y responsable. Esta carta de valores ha guiado la Gravel Earth Series desde el primer día y seguirá siendo la base para un 2025 lleno de aventuras”, se lee en un comunicado de prensa de Klassmark.

expansión estadounidense

Strohbehn dijo que un factor importante para aceptar un lugar en la serie fue el compromiso de los organizadores, Klassmark, de preservar los eventos de gravel “genuinos” y promover la sostenibilidad ambiental. También elevaría a Gravel Worlds en la escena gravel internacional.

“Es una gran motivación para nosotros, realmente queremos mostrar la belleza de Nebraska. Realmente es hermoso aquí. Somos una carrera muy desafiante con más de 10,000 pies de desnivel en 150 millas. Estamos aquí para celebrar a las personas rápidas, pero Definitivamente también está ahí para celebrar a los que quedaron en último lugar”, añadió Strohbehm.

“Nos encanta donar dinero y ayudar a las organizaciones sin fines de lucro de Nebraska. Así que con los $100,000 que hemos comprometido en donaciones el próximo año, parte de eso compensará nuestra huella de carbono a través de donaciones a la Arbor Day Foundation”. Señaló que el Día Nacional del Árbol se fundó en Nebraska y es un feriado cívico en ese estado.

Gravel Worlds ha abierto inscripciones para 2025, al igual que Festivus of Gravel, Lost & Found, Rebecca's Private Idaho y Oregon Trail Gravel Grinder entre la programación norteamericana. La inscripción a CORE4 abre el 12 de noviembre y la inscripción a The Last Grizzly abre el 15 de noviembre.

The Last Grizzly es un nuevo evento de gravel, organizado por el mismo grupo que organiza el Oregon Trail. Peter Stetina, que fue tercero en la general de la Gravel Earth Series del año pasado, dijo que pensaba que la adición de carreras en América del Norte era buena para el crecimiento de la disciplina, ya que “el equipo de la Gravel Earth Series está dando un gran impulso en algunas carreras americanas. Sus carreras se centran en la gravel”, dijo. ciclismonoticias.

“Estamos entusiasmados de tener no uno sino dos de nuestros principales eventos de gravel incluidos en la Gravel Earth Series 2025”, dijo el director de carrera Chad Sperry de Breakaway Promotions.

“El año pasado vimos un aumento significativo en nuestras inscripciones totales, así como el campo profesional más profundo que hemos tenido hasta la fecha en la Oregon Trail Gravel Stage Race. Ahora tenemos el privilegio de incluir la Last Grizzly Gravel Stage Race en la serie 2025. Un gran enfoque que compartimos con Gravel Earth Series es trabajar para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y al mismo tiempo producir un evento de alto nivel para que todos disfruten”.

Se esperaba que Barry Roubaix de Michigan, que se llevará a cabo el 12 de abril, fuera incluido para una aparición inaugural en la Gravel Earth Series, pero los organizadores dijeron que simplemente no había tiempo suficiente para ajustar los planes para la inclusión.

“No formaremos parte del GES para la próxima temporada. Nos invitaron hace apenas unas semanas, pero nuestra inscripción se abre este sábado y se agota rápidamente”, dijo el codirector de la carrera, Matt Acker. ciclismonoticias“No pensamos que había tiempo suficiente para tener todo para impactar nuestro evento, y no queríamos problemas con los ciclistas que deseaban participar pero no se registraban si eso tenía sentido. ¡Quizás el año que viene!”

Calendario Gravel Earth Series 2025

Eventos base

1 de marzo Giro Pío (Costa Rica) – Ruta MTB 'grande' de 100 millas

7 de junio Festivus of Gravel (Thorsby, Alberta, Canadá) – 183 'el Terrible'

14 de junio Camino a la Desolación (Graaff-Reinet, Sudáfrica) – 111 millas

26 al 29 de junio Brutal Gravel (Terrojo Sachica, Colombia) – 54 millas

19-20 de julio The Range (Claresholm, Alberta, Canadá) – 70 millas

26 de julio Festival del Desierto de Monegros (Fraga, España) – por determinar

+10% de puntuación en eventos

15 y 16 de febrero Santa Vall (Girona, España) – carrera por etapas, 127 millas en dos días

29 de marzo The Hills (Treviso, Italia) – 103 millas

11-13 de abril Ibereólic Gravel Tierra de Campos 360 (Castilla y León, España) – carrera por etapas, 165 millas en tres días

3 de mayo La Traka 200 (Girona, España) – 124,2 millas

14 de junio Festival de grava de objetos perdidos (Portola, California) – “Full Bull” 100 millas

6 de julio Gravel México (El Mastranto, Real de Catorce, México) – 150 millas

12 y 13 de julio Alpin Gravel Challenge (Suiza) – por determinar

19 de julio The Rift (Hvolsvöllur, Islandia) – 124 millas

2 de agosto Megre Gravel (Zarasai, Lituania) – 93 millas

Del 8 al 10 de agosto Fin de semana de grava (Tukums, Letonia): 90 millas

16 de agosto CORE4 (Iowa City, Iowa) – 100 millas

29 de agosto Rebecca's Private Idaho (Sun Valley, Idaho): carrera por etapas, 200 millas en 4 días

6 de septiembre Falling Leaves Lahti (Lahti, Finlandia) – 112 millas

13 de Septiembre Saga Gravel (Paredones, Chile) – 93 millas

19 al 21 de septiembre Last Grizzly Gravel (Ogden, Utah): 270 millas en tres días

+20% de puntuación en eventos