“Creemos que hará que la cuarta edición de la serie sea la más dinámica hasta el momento”, dice Kimo Seymour de Life Time.

Es posible que la serie Life Time Grand Prix aún tenga el evento final de 2024 por desarrollarse, pero la atención ya se está centrando en lo que se avecina para 2025, con algunos cambios en el formato anunciados que los organizadores esperan que agreguen otra capa en el próximo año.

Los cambios que harán que la serie se vea un poco diferente la próxima temporada son el número de atletas, que se reducirá a 25 mujeres y 25 hombres, una selección que incluye tres entradas comodín después de dos eventos y algunos cambios en las carreras que se incluyen.

“Estamos entusiasmados de anunciar estas actualizaciones del Life Time Grand Prix 2025, ya que creemos que hará que la cuarta edición de la serie sea la más dinámica hasta el momento”, dijo Kimo Seymour, presidente de Life Time Media & Events en un comunicado de prensa anunciando los planes para 2025.

“Apenas estamos concluyendo la serie 2024, apenas nuestra tercera temporada, pero ya hemos visto un inmenso progreso en nuestro objetivo de atraer más fanáticos y hacer crecer el deporte del ciclismo a nivel nacional. Desde eventos con entradas agotadas hasta el éxito de nuestra serie de videos recapitulativos Life Time Grand Prix Race Highlights en YouTube, está claro que el apetito por el ciclismo todoterreno profesional y recreativo en los EE. UU. continúa creciendo”.

Sin embargo, lo que no seguirá creciendo son los números de los eventos, con una reorganización de lo que se incluye dando como resultado una competencia de seis eventos, con cinco largadas necesarias para ser elegible para el premio en metálico y los cinco primeros resultados del evento determinando las posiciones de la serie. .

Tanto Crushar in the Tushar (cancelado este año debido a incendios en la región) como el Rad Dirt Fest (agregado como comodín en 2023) están fuera de la agenda, mientras que Life Time Little Sugar MTB se agregará la semana anterior al Big Sugar Gravel cierra la carrera. La serie también comienza de manera un poco diferente en 2025, con el inicio de temporada normal de la Fuego XL 100K MTB en Sea Otter Classic cambiado por el LIfe Time Sea Otter Classic Gravel.

El inicio del Life Time Grand Prix el 11 de abril y Unbound Gravel el 31 de mayo también serán eventos que abrirán la puerta para que otros tres hombres y tres mujeres se abran camino.

La serie, que en 2024 contaba con 30 mujeres y 30 hombres en el plantel inicial, este año será una competición entre 25 corredores o 50 de ambas categorías. Sin embargo, sólo se nombrarán 22 hombres y 22 mujeres cuando se publique la lista a principios de noviembre, quedando tres lugares en cada división para entradas comodín. Los máximos goleadores de los dos eventos iniciales, entre aquellos que se perdieron cuando solicitaron uno de los lugares más buscados de la serie, tendrán la segunda oportunidad de ingresar a la temporada 2025.

Las solicitudes se abren el 14 de octubre y se extienden hasta el 28 de octubre, sin proceso de aceptación automática de atletas. La lista inicial de la serie para 2025 debería establecerse antes del 7 de noviembre y los participantes comodín se confirmarán después de Unbound. Los detalles del premio en metálico aún no se han publicado.

Sin embargo, antes de que el enfoque cambie a 2025, todavía queda una ronda más del evento de 2024 por jugarse, Big Sugar Gravel el 19 de octubre. Sofía Gómez Villafañe (Especializada) y Keegan Swenson (Santa Cruz) parecen listas para mantener su dominio en la serie. , ambos en la cima de la clasificación de cara a la ronda final.

