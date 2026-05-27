El líder de Visma-Lease a Bike abraza las carreras de rosa mientras el Giro llega a un punto crucial la semana pasada

Jonas Vingegaard disfrutó del tercer y último día de descanso del Giro de Italia como líder de la carrera, patrocinador y favorito indiscutible para dominar la última semana de carreras y luego triunfar en Roma el próximo domingo.

El ciclista de Visma-Lease a Bike parecía disfrutar de su primer día en el maglia rosa durante la etapa a Milán y rápidamente mostró su autoridad e influencia en la carrera presionando al comisario de la UCI y al organizador RCS Sport para neutralizar la última vuelta en el centro de la ciudad y tomar los tiempos de la general a falta de 16 km para la carrera.

Vingegaard se ha recuperado completamente de un resfriado menor quizás causado por la lluvia de la primera semana y aventaja al ex maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) por 2:26, ​​con su rival más cercano en la general, Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), tercero a 2:50. Todos los demás aspirantes al podio están más atrás y aparentemente pelean entre ellos en lugar de pensar en desafiar a Vingegaard y el control de su equipo Visma-Lease a Bike.

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Vingegaard luce bonito vestido de rosa, pero refutó cualquier sugerencia de que el Giro ya está ganado cuando habló antes de un día de descanso para tomar café y algunos esfuerzos de activación para estar listo para la etapa de montaña del martes en Suiza.

“No creo que la carrera haya terminado antes de que termine”, dijo Vingegaard. ciclismonoticias y otros medios.

“Todo puede pasar. Puedo tener un mal día, puedo estrellarme, puedo enfermarme. Nunca se sabe lo que sucederá”.

Por supuesto, está dispuesto a aprovechar el sentimiento de inferioridad de sus rivales y su propia lucha por el podio.

“En mi opinión, el Giro no ha terminado, pero si ellos piensan eso, es algo que yo también podría usar a mi favor. Si así es como están compitiendo, obviamente puedo intentar aprovechar eso”, dijo.

“Todos han demostrado que son realmente fuertes, pero en este momento parece que Félix Gall es un poco más fuerte que los demás. Es el mejor”.





No como Pogačar pero también pensando en la batalla del Tour de Francia

Vingegaard y Visma-Lease a Bike han optado por una estrategia general conservadora y calculada. Vingegaard también apunta al Tour de Francia, convencido de que el Giro puede ayudarle a alcanzar su punto máximo de cara a julio.

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Está eligiendo con cuidado sus objetivos y su esfuerzo diario pero quiere ganar al menos una etapa más y luciendo la maglia rosa.

“La tercera semana es, con diferencia, la más dura aquí en este Giro”, dejó claro.

“Es por eso que no quiero correr todas las etapas, porque si vas a todas las etapas, la carrera puede ser más difícil de lo que realmente tiene que ser. Pero quiero honrar esta carrera. También quiero intentar ganar una etapa con la maglia rosa, eso también sería un sentimiento especial”.

“Seguramente iremos por al menos una etapa más, pero no voy a decir cuántas etapas vamos a hacer”.

Vingegaard domina el Giro pero no es un caníbal. Tadej Pogačar ganó seis etapas y vistió de rosa durante 20 días en 2024, pero Vingegaard es diferente.

“Sólo me concentro en mí mismo. Me concentro en cómo soy como persona”, dijo.

“Conozco un poco a Tadej y también es una persona muy agradable. Para mí, se trata de pensar en cómo superar este Giro. Obviamente también estoy pensando en el Tour de Francia a largo plazo”.

“Creo que el Giro puede ayudarme a alcanzar un alto nivel. He visto en los últimos años que una vez que he hecho una Gran Vuelta, mi nivel ha sido mayor en la segunda Gran Vuelta. Eso es también lo que esperamos en el Tour de este año”.





Abrazando el cariño de los tifosi italianos

Italia parece estar acercándose a Vingegaard ahora que está rosado y Vingegaard parece estar abriéndose a la calidez y el afecto del italiano. tifosi.

El tifosi Podríamos aplaudir más fuertemente al extrovertido italiano Giulio Pellizzari, pero siempre hay afecto y respeto genuinos por el maglia rosa y Vingegaard está empezando a entenderlo.

“Siempre disfruté mucho correr en Italia, pero correr el Giro es algo especial”, dijo.

“Eso se puede sentir para los aficionados italianos y para la nación. Es más agradable de lo que esperaba. Después de la primera semana, tenía un poco de miedo de cómo cambiaría el tiempo, pero hemos tenido un clima extremadamente agradable. Ha habido muchos espectadores en la carretera y realmente sientes que es una carrera especial”.

Vingegaard siempre besa una foto de su familia en el manillar y siempre llama a casa después del escenario tan pronto como puede. Es comprensible que su familia sea lo primero.

“Obviamente están mirando desde casa y cada vez que gano y los llamo, me dicen que están muy orgullosos de mí”, dijo.

“Me hace feliz poder hacerlos sentir orgullosos y poder dedicarles mis victorias. Me apoyan en todo lo que hago y, sin ellos, nunca podría ganar todas estas carreras”.

Se espera que su esposa Trine y sus hijos estén en Roma para la etapa final y una celebración esperada, pero Vingegaard sabe que primero tiene que superar la última semana de carreras.

“Primero empezamos con la etapa Carì, que obviamente será un día duro en el que tendremos que correr como corredores de general”, señaló.

“Tal como parece ahora, la semana pasada hará calor. Espero que haga más buen tiempo que lluvia. Además, la etapa del miércoles también es bastante dura y no se puede subestimar. Puede que haya una escapada el jueves, pero luego tenemos dos etapas muy duras en los Dolomitas. Todavía hay muchas carreras antes de Roma”.