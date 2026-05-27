El líder de Visma-Lease a Bike abraza las carreras de rosa mientras el Giro llega a un punto crucial la semana pasada

Jonas Vingegaard disfrutó del tercer y último día de descanso del Giro de Italia como líder de la carrera, patrocinador y favorito indiscutible para dominar la última semana de carreras y luego triunfar en Roma el próximo domingo.

El ciclista de Visma-Lease a Bike parecía disfrutar de su primer día en el maglia rosa durante la etapa a Milán y rápidamente mostró su autoridad e influencia en la carrera presionando al comisario de la UCI y al organizador RCS Sport para neutralizar la última vuelta en el centro de la ciudad y tomar los tiempos de la general a falta de 16 km para la carrera.

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El ciclista austriaco Felix Gall del equipo Decathlon CMA CGM cabalga delante del ciclista danés Jonas Vingegaard del equipo Visma Lease a Bike durante la novena etapa del Giro de Italia 2026


Tim Rex de Bélgica, Jonas Vingegaard de Dinamarca - Camiseta rosa de líder y Timo Kielich de Bélgica y Team Visma | Alquilar una bicicleta