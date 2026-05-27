La joven de 20 años busca continuar su desarrollo mientras firma un nuevo contrato hasta finales de 2028

Ampliamente considerada como uno de los principales talentos emergentes del pelotón femenino, Célia Gery ha firmado un nuevo contrato con el FDJ United-SUEZ hasta el final de la temporada 2028.

La joven de 20 años se unió al equipo francés el año pasado, su primera temporada fuera de las categorías inferiores. Gery impresionó de inmediato, consiguiendo sólidos resultados iniciales antes de múltiples victorias de etapa en el Tour de l'Avenir y el maillot arcoíris en la carrera de ruta femenina sub-23 en el campeonato mundial en Kigali.

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