La joven de 20 años busca continuar su desarrollo mientras firma un nuevo contrato hasta finales de 2028

Ampliamente considerada como uno de los principales talentos emergentes del pelotón femenino, Célia Gery ha firmado un nuevo contrato con el FDJ United-SUEZ hasta el final de la temporada 2028.

La joven de 20 años se unió al equipo francés el año pasado, su primera temporada fuera de las categorías inferiores. Gery impresionó de inmediato, consiguiendo sólidos resultados iniciales antes de múltiples victorias de etapa en el Tour de l'Avenir y el maillot arcoíris en la carrera de ruta femenina sub-23 en el campeonato mundial en Kigali.

FDJ United-SUEZ estaba ansioso por conseguir la firma de Gery después de que la ciclista del departamento de Ardèche, en el sur de Francia, consiguiera sus primeras victorias profesionales el mes pasado en Brabantse Pijl y el GP Féminin de Chambéry. Gery también fue 11.ª en su debut en la Paris-Roubaix Femmes y 9.ª en el Trofeo Alfredo Binda.

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Su contrato con el equipo expiraba al final de esta temporada. A pesar de su primera racha de éxitos, Gery parece mantener los pies en la pista y comprometerse con su propio desarrollo como ciclista.

“Estoy muy feliz de extender mi contrato con el equipo”, dijo Gery en una publicación del equipo en las redes sociales para anunciar el nuevo acuerdo.

“Me siento muy bien en este proyecto, así como con las chicas del equipo, y estoy muy motivada para seguir mejorando, aprendiendo y persiguiendo grandes metas juntas”.

Gery ha manifestado que sigue comprometida con su condición de multidisciplinaria, manteniendo importantes objetivos en el ciclocross durante los meses de invierno. Fue tercera en la carrera sub-23 del campeonato mundial en febrero y se convirtió en campeona del mundo juvenil en 2024.

Es la ciclista más joven de un equipo altamente talentoso de FDJ United-Suez, que también incluye a figuras como la ganadora del Tour de France Femmes 2024, Demi Vollering, la actual campeona de Paris-Roubaix Femmes, Franziska Koch, y la campeona mundial de múltiples pistas, Ally Wollaston, entre otras.

“Célia encarna esta nueva generación de talento capaz de dar forma a nuestro deporte durante muchos años”, afirmó el director del equipo, Stephen Delcourt.

“Desde que se unió al equipo, ha seguido demostrando todo su potencial, consiguiendo ya importantes victorias y mostrando una capacidad poco común para cumplir cuando más importa”.

La próxima serie de carreras de Gery aún se desconoce, y es probable que regrese para el Tour Féminin des Pyrénées de nivel 2.PRO, donde una vez más podría tener la oportunidad de demostrar su destreza en la escalada.