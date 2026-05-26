Bob Donaldson de Jayco-AlUla 'bien' después de estrellarse mientras la pareja se une en el sprint de Milán

El piloto de Bardian-CSF-7 Sabre, Enrico Zanoncello, fue expulsado del Giro de Italia 2026 después de darle un cabezazo al velocista rival Bob Donaldson (Jayco-AlUla) en los últimos metros de la etapa 15.

La pareja estaba hombro con hombro de cara a la final, con los velocistas frustrados por un cuarteto separatista unos segundos más adelante. Donaldson, de 24 años, cayó en el incidente cuando Frederik Dversnes de Uno-X Mobility obtuvo una victoria sorpresa en Milán.

Zanoncello, de 28 años, fue descalificado de la carrera por el jurado después de revisar las imágenes. Los funcionarios afirmaron que la infracción exacta fue una “desviación de la línea elegida que pone en peligro a otro ciclista (golpe en la cabeza)”.

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Zanoncello también recibió una multa de 500 CHF, le quitaron 13 puntos en la clasificación (comenzó el día con 14) y recibió una tarjeta amarilla.

Según las reglas establecidas por la UCI al comienzo de la temporada 2025, los corredores que reciben dos tarjetas amarillas en una sola carrera son descalificados y suspendidos de competir durante siete días. Sin embargo, las acciones de Zanoncello se consideraron lo suficientemente graves como para justificar una descalificación inmediata.

Es raro que el jurado de la carrera descalifique instantáneamente a los corredores de las Grandes Vueltas. Ejemplos recientes incluyen las expulsiones de Tony Martin y Luke Rowe del Tour de Francia de 2019 tras un altercado físico. Gianni Moscon (ahora Red Bull-Bora-Hansgrohe) fue expulsado del Tour un año antes, también por una falta física.

Zanoncello había estado participando en su tercer Giro de Italia y llegó como el velocista principal del Bardiani-CSF-7 Sabre. Logró top 10 en las etapas 3 y 6.

“Sinceramente lo siento por el tipo involucrado en la caída”, escribió Zanoncello en Instagram el lunes. “Nunca quise que esto terminara así”.

“Nunca hubo intención de dañar o poner en peligro a nadie”, añadió. “Lamento mucho lo que pasó”.

“Dejar el Giro de Italia de esta manera duele. Definitivamente no es como quería que terminara”.

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Donaldson, quien recientemente firmó una extensión de contrato con Jayco-AlUla hasta finales de 2028, quedó con un traje desgarrado y un sarpullido en el costado izquierdo. Fue el único ciclista que cayó en el accidente. “Estoy bien, más o menos”, informó Donaldson en su historia de Instagram unas horas después del escenario.

Un representante del equipo confirmó ciclismonoticias el lunes por la mañana que el británico había salido sólo con heridas leves y dijo: “Bob está bien, afortunadamente sólo algunos moretones en la piel”.

Se habían planteado preocupaciones de seguridad sobre el final de la etapa, con el líder de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), entre otros, negociando con los comisarios de carrera una neutralización de la carrera.

Se tomó la decisión de que los últimos cinco kilómetros del día no contarían para la Clasificación General, pero la batalla al sprint por la etapa seguiría adelante.

Al final, no hubo incidentes importantes en el camino hacia Milán, aparte del choque entre Zanoncello y Donaldson, cuando Dversnes logró su primera victoria de etapa en el Gran Tour.