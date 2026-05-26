Bob Donaldson de Jayco-AlUla 'bien' después de estrellarse mientras la pareja se une en el sprint de Milán

El piloto de Bardian-CSF-7 Sabre, Enrico Zanoncello, fue expulsado del Giro de Italia 2026 después de darle un cabezazo al velocista rival Bob Donaldson (Jayco-AlUla) en los últimos metros de la etapa 15.

La pareja estaba hombro con hombro de cara a la final, con los velocistas frustrados por un cuarteto separatista unos segundos más adelante. Donaldson, de 24 años, cayó en el incidente cuando Frederik Dversnes de Uno-X Mobility obtuvo una victoria sorpresa en Milán.

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