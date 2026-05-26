“Lo habría hecho de todos modos, incluso sin la maglia rosa, pero con la maglia rosa, de alguna manera tiene más potencia”, dice el líder general de la carrera.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) usó su influencia como líder general para solicitar que los oficiales de carrera impongan una neutralización de los tiempos de la general en la última vuelta de un circuito final de cuatro vueltas, citando preocupaciones colectivas entre los corredores sobre las carreteras en mal estado en la etapa 15 del Giro de Italia el domingo.

Hablando sobre la seguridad de los ciclistas en una conferencia de prensa posterior a la carrera, enfatizó la importancia de que todas las partes interesadas en el deporte trabajen juntas para mantener el pelotón seguro.

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