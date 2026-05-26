“Lo habría hecho de todos modos, incluso sin la maglia rosa, pero con la maglia rosa, de alguna manera tiene más potencia”, dice el líder general de la carrera.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) usó su influencia como líder general para solicitar que los oficiales de carrera impongan una neutralización de los tiempos de la general en la última vuelta de un circuito final de cuatro vueltas, citando preocupaciones colectivas entre los corredores sobre las carreteras en mal estado en la etapa 15 del Giro de Italia el domingo.

Hablando sobre la seguridad de los ciclistas en una conferencia de prensa posterior a la carrera, enfatizó la importancia de que todas las partes interesadas en el deporte trabajen juntas para mantener el pelotón seguro.

“Lo habría hecho de todos modos, incluso sin la maglia rosa, pero con la maglia rosa, de alguna manera tiene más poder”, dijo Vingegaard.

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“Creo que durante la carrera y cuando llegamos a las vueltas, nos dimos cuenta de que probablemente no era el circuito más seguro. Estábamos hablando en grupo. Y no creo que puedas verlo en televisión, normalmente no puedes ver cómo es”.

Vingegaard no quiso revelar quién en el pelotón discutió las condiciones de los circuitos, pero dijo que asumió toda la responsabilidad como corredor que se acercó a los vehículos de los oficiales durante la carrera para discutir la neutralización.

“Asumiré la responsabilidad de ir al auto, pero también hablamos dentro del grupo y nos cuidamos unos a otros. Creo que eso es algo que demostramos hoy, por una vez, nos unimos un poco y la organización se reunió con nosotros en algún lugar, lo cual fue realmente agradable hoy”.

La etapa 15 cerró la segunda semana de carreras en el Giro de Italia con una carrera de 157 km desde Voghera hasta Milán. La ruta incluyó cuatro circuitos finales de 15 kilómetros celebrados en calles estrechas de la ciudad y superficies más accidentadas.

“Fuimos al jurado y a la organización”, explicó Vingegaard. “Hablamos con ellos. Fueron muy amables con nosotros, escucharon lo que teníamos que decir y creo que nosotros, como ciclistas, deberíamos agradecerles hoy por encontrarse con nosotros en algún lugar”.

La seguridad en el ciclismo profesional ha sido un importante punto de discusión a lo largo de los años, pero cuando se le preguntó por qué los ciclistas no habían mirado el recorrido en los meses previos a la carrera y expresado sus preocupaciones de antemano, Vingegaard dijo que sentía que la responsabilidad de la seguridad de los ciclistas recae en la UCI, los organizadores de la carrera, las asociaciones de ciclistas y los propios atletas.

“No creo que sea nuestra responsabilidad como corredores. Creo que es más responsabilidad de la UCI y de la organización hacer rutas. Tenemos nuestro grupo CPA. Debería ser una mezcla de todos”, dijo.

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“Creo que la seguridad en el ciclismo es de interés para todos. No sólo para los ciclistas sino también para la UCI. No podemos simplemente señalarnos unos a otros; todos tienen una responsabilidad y, obviamente, nosotros mismos como ciclistas”.

Por tanto, el tiempo de la clasificación general se tomó al inicio de la última vuelta de la carrera. Una escapada de cuatro corredores logró por poco la línea de meta con Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) llevándose la victoria por delante de Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Sabre) y Mattia Bais (Team Polti VisitMalta).

Paul Magnier (Soudal-QuickStep) ganó el sprint del grupo por el quinto lugar, cruzando la meta 57 segundos después.

A pesar de la neutralización, Vingegaard dijo que correr por las calles de Milán vistiendo la maglia rosa por primera vez en su carrera fue un momento especial.

“Obviamente, ha sido un sueño hecho realidad para mí. Hoy, al llegar a Milán, fue especial viajar con el maillot rosa. Como dije ayer, es uno de los maillots más especiales del ciclismo, así que ir a una ciudad tan grande es algo especial para mí”, dijo.

El pelotón se tomará un merecido día de descanso el lunes antes de comenzar la última semana de carreras, que incluye una gran final de escalada consecutiva en la etapa 19 en Alleghe (Piani di Pezzè) y la etapa 20 en Piancavallo.

“Me sentí bastante bien hoy. Estuve teniendo un buen día allí. Hoy volvió a hacer mucho calor, pero logramos pasar bien el día”.