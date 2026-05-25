Después de un largo proceso de recuperación de lesiones en la segunda mitad de 2025, el aspirante al podio español ocupa actualmente el puesto 23 en la general del Giro

El veterano director del equipo Movistar, Eusebio Unzué, ha realizado un análisis característicamente directo de la desastrosa actuación del mejor piloto de su equipo en el Giro de Italia, Enric Mas, en la batalla por la general. Sin embargo, los de Unzué también insistieron en que el español de 31 años tiene la oportunidad de contraatacar al menos en la tercera semana para las escapadas.

Hablando en el periódico COMOUnzué también ha hecho hincapié en la necesidad de tener paciencia con Mas, dado su largo proceso de recuperación de una compleja operación necesaria para curar la tromboflebitis que sufrió el pasado verano.

Al debutar en el Giro de Italia en mayo después de muchos años de afrontar el Tour de Francia y la Vuelta a España, después de cuatro podios en esta última, Mas había dicho antes de la carrera que esperaba estar entre los tres primeros también en Italia.

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En cambio, ahora se encuentra en el puesto 23 de la general, casi 30 minutos menos que el líder general Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Como decía Unzué, si bien los números en los entrenamientos habían dado motivos para el optimismo y la posterior incomprensión cuando Mas se desempeñaba tan mal, “las verdaderas pruebas están en las carreras y allí, lamentablemente, la nota que saca es un suspenso”.

Sobre la incertidumbre que rodeaba el regreso de Mas a la competición tras un periodo de recuperación tan largo, iniciado el pasado mes de julio tras su abandono en el Tour, Unzué dijo COMO que “sabíamos que existía esta incógnita después de tanto tiempo sin competir, aunque también teníamos motivos para creer que podían estar ahí arriba con los mejores”.

“No hablaré de decepción, pero nos hubiera gustado verlo en mejor forma. Está claro que la batalla por la general ha terminado para él. Pero todavía queda un largo camino por recorrer en el Giro y creo que lo veremos en algunas etapas de montaña al nivel que esperábamos”.

Hasta la fecha en el Giro, Mas ha estado a punto de fallar en una escapada, cuando se escapó con el ganador múltiple del UAE Team Emirates-XRG, Jhonatan Narváez, en la etapa 11, pero fue derrotado en la final, y volvió a estar en movimiento en la muy montañosa etapa 14 junto con otros tres compañeros de Movistar. Todos los corredores de Movistar, sin embargo, fueron absorbidos junto con el resto de la carrera por el vorazmente poderoso equipo Visma-Lease a Bike, antes del ataque final de Vingegaard en la cima de Pila de 1ª categoría.

Todo esto ha vuelto a hacer que Mas vuelva a ser el centro de atención, aunque Unzué destacó que el equipo, que ya hizo una gran actuación colectiva en la etapa 3, ganada por Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), está en un gran momento de forma. Tal fue el optimismo en la primera semana, como dijo la dirección a My Bike después de la etapa 3, que Movistar había optado por sacrificar las posibilidades del ex finalista entre los diez primeros del Giro, Einer Rubio, de volver a terminar en lo alto de la general con la esperanza de darle a Mas todo el apoyo que necesitaba. Pero no funcionó.

“Éramos conscientes de que la plantilla estaba en un gran momento y eso nos ha permitido luchar por etapas casi todos los días”, apuntó Unzué, “aunque todavía no hemos recibido una recompensa por el trabajo realizado”.

“Por otro lado, está la situación de Enric, que en su posición como líder del equipo, lamentablemente, ha estado muy lejos del nivel que esperábamos. Había mucha incertidumbre después de ocho meses sin correr y de la operación en su pierna el pasado mes de octubre. En los entrenamientos no tuvo ningún problema, pero no sabíamos cómo reaccionaría en pruebas clave como el Blockhaus, donde ya decimos que no estaba al nivel que esperábamos”.

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Si las opciones de Mas y del equipo se limitan ahora a ganar etapas, Unzué también dio buenas noticias sobre su fichaje estrella del Tour de Francia, Cian Uijtdebroeks, que sufrió una fuerte caída en primavera.

Según Unzué, el joven belga volverá a competir en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la carrera antes conocida como Critérium du Dauphiné, el 7 de junio, y tienen la esperanza de que pueda estar a la altura de los mejores. Sin embargo, el veterano director descartó que corra el Tour con opción a subir al podio.

“Sólo queremos que siga creciendo y aprendiendo a liderar un equipo”, dijo Unzué. “El Tour será su primera gran experiencia como líder en un Gran Tour. A medio plazo, tenemos grandes esperanzas en él”.