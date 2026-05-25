Después de un largo proceso de recuperación de lesiones en la segunda mitad de 2025, el aspirante al podio español ocupa actualmente el puesto 23 en la general del Giro

El veterano director del equipo Movistar, Eusebio Unzué, ha realizado un análisis característicamente directo de la desastrosa actuación del mejor piloto de su equipo en el Giro de Italia, Enric Mas, en la batalla por la general. Sin embargo, los de Unzué también insistieron en que el español de 31 años tiene la oportunidad de contraatacar al menos en la tercera semana para las escapadas.

Hablando en el periódico COMOUnzué también ha hecho hincapié en la necesidad de tener paciencia con Mas, dado su largo proceso de recuperación de una compleja operación necesaria para curar la tromboflebitis que sufrió el pasado verano.

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