Sepp Kuss se centró en ayudar a Vingegaard a defender la maglia rosa en la última semana: “Estamos preparados para los días difíciles que se avecinan”

Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike parecen listos para finalmente tomar el control del Giro de Italia en la primera etapa de montaña de cinco estrellas alrededor del Valle de Aosta el sábado.

Vingegaard y su equipo se alegraron de que Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) llevara el peso de la maglia rosa y dejara que numerosas escapadas lucharan por las victorias de etapa diarias.

Ahora parecen dispuestos a poner sus cartas sobre la mesa y confirmar sus intenciones de ganar el Giro. Vingegaard tiene 33 segundos para recuperar al corredor portugués, que mantiene el liderato desde la etapa 5.

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“Estoy listo, el equipo también”, dijo Vingegaard después de la etapa 13 hasta Verbania, aparentemente cambiando mental y físicamente a correr en las montañas y mostrando su verdadera forma después de ser evasivo al comienzo del día.

“Es una etapa que me gustaría disputar. Sería fantástico conseguir la maglia rosa y el objetivo es tenerla en Roma. Siempre he dicho que cada día que llevas la camiseta de líder es un honor”.

El leal súper nacional Sepp Kuss ha disfrutado de una carrera tranquila hasta ahora, pero también parece listo para que el equipo imponga su autoridad en el Giro en la etapa 14, que cuenta con cinco subidas clasificadas.

“Es el momento adecuado para llevarse la maglia rosa. No la rechazaríamos”, dijo el estadounidense. ciclismonoticias.

“Quizás Afonso Eulálio aguante si mide sus esfuerzos, pero nos centraremos en nuestra carrera. La etapa hasta Pila es corta, pero hay mucha subida. Será un día importante, no el más importante, pero estamos en una buena posición para lo que suceda. Estamos preparados para los días difíciles que se avecinan”.

Espere que Visma-Lease a Bike esté bien ubicado a la cabeza del pelotón el sábado para proteger a Vingegaard, pero no espere que arruinen la carrera en las primeras subidas. Es probable que corran con cuidado y cálculo.

El director deportivo del equipo, Marc Reef, se mantiene cauteloso pero también parece dispuesto a tomar el control del Giro.

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“No fue una mala situación que hasta ahora no tuviéramos rosa. Si lo tomamos el sábado, sería bueno. Es el primero de cuatro días de montaña realmente duros”, admitió. ciclismonoticias.

“Creo que desde el principio del Giro aceptamos la responsabilidad de ser favoritos, pero eso no significa que subestimemos a los corredores o a los equipos. El sábado estaremos preparados para cada escenario, pero también tenemos un plan preparado para llevar a Jonas a la mejor posición posible en la subida final”.

Vingegaard también tiene como objetivo el Tour de Francia este verano, y por eso está calculando todos los esfuerzos. Visma ya ha aprendido por las malas y por la mejor manera que el Giro también puede cambiar drásticamente en la última semana.

El año pasado, consiguieron la victoria con Simon Yates en la última etapa de montaña hacia Sestriere, haciéndose eco del triunfo de Primož Roglič en la etapa 20 contrarreloj de montaña, que le quitó la maglia rosa a Geraint Thomas.

Sin embargo, también han soportado el dolor de la derrota en el Giro con Roglič en 2019 y Steven Kruijswijk en 2016.

“En los últimos tres o cuatro años, la camiseta de líder del Giro cambió de manos en las etapas finales, así que tenemos que mantenernos alerta”, advirtió Reef.

“En la última semana pueden pasar muchas cosas. Ya han pasado cosas varias veces en este Giro. Necesitamos estar al tanto de las cosas. Nuestro objetivo es tener la maglia rosa y la victoria final en Roma”.