Sepp Kuss se centró en ayudar a Vingegaard a defender la maglia rosa en la última semana: “Estamos preparados para los días difíciles que se avecinan”

Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike parecen listos para finalmente tomar el control del Giro de Italia en la primera etapa de montaña de cinco estrellas alrededor del Valle de Aosta el sábado.

Vingegaard y su equipo se alegraron de que Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) llevara el peso de la maglia rosa y dejara que numerosas escapadas lucharan por las victorias de etapa diarias.

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