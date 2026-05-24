Fenix-Premier Tech lidera el camino con una ráfaga de movimientos en el circuito final

Después de que Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) ganara la etapa 1 de la Vuelta a Burgos Feminas, parecía probable que la etapa 2 terminara nuevamente en un sprint masivo. Y aunque Wiebes corrió hacia la victoria al final, el último tramo hasta la meta en Bodega Viña Pedrosa fue emocionante.

SD Worx se estaba preparando para preparar su tren de velocidad para Wiebes mientras otros equipos animaban los últimos 24 km en el circuito final con ataques volando de izquierda a derecha, la mayoría de ellos iniciados por Fenix-Premier Tech.

“Nuestra intención era hacer que fuera una final realmente dura. No había viento ni subidas, así que no queríamos esperar simplemente a un sprint con Lorena, eso es cierto”, dijo la directora deportiva de Fenix-Premier Tech, Valerie Demey. Noticias de ciclismo.

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“A partir del sprint intermedio, el plan era que Sara (Casasola), Aniek (van Alphen) y Xaydée (Van Sinaey) atacaran una por una e intentaran crear el caos en la carrera”.

Demey puso fin a su propia carrera como piloto tras la temporada 2025, cambiando su bicicleta por el volante del coche del equipo. Ella siempre había sido una ciclista ofensiva y ese estilo claramente se refleja en sus tácticas como DS.

Van Alphen atacó en la recta final cuesta arriba con una vuelta de 19 km para el final, y su movimiento dio lugar a un grupo de 15 ciclistas que incluía nombres conocidos como Maëva Squiban (UAE Team ADQ), Sara Martín (Movistar), Emma Norsgaard (Lidl-Trek) y Amber Kraak (FDJ United-SUEZ).

Sin embargo, SD Worx-Protime también estuvo representada con Mikayla Harvey y Mischa Bredewold.

El grupo nunca se puso en marcha y Martín saltó de nuevo para ir en solitario. Casasola persiguió al campeón de España y se acercó a Martín ante un grupo de 11 corredores con Kraak, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility) y Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber 93), y también Harvey por detrás.

Una vez más, se perdió la cooperación y la carrera se recuperó antes de que Van Sinaey hiciera su movimiento a 11,5 km de la meta.

La siguieron Ottestad y Kraak, así como Silke Smulders (Liv-AlUla-Jayco), Shirin van Anrooij (Lidl-Trek), Federica Venturelli (UAE Team ADQ) y Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM Zondacrypto). SD Worx-Protime, sin embargo, contaba con Blanka Vas en el grupo que creció hasta 13 corredoras.

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“Mantenerse alejado con un grupo era una opción, pero crear confusión para un ataque tardío también era parte del plan”, explicó Demey.

“Desafortunadamente, la velocidad en la final fue demasiado alta debido a la persecución organizada de varios equipos, por lo que todo se redujo a un sprint”.

La presencia de corredores de SD Worx-Protime en todos los movimientos de ataque, a menudo incluso un muy buen velocista como Vas o Bredewold, hizo que fuera más difícil para los grupos establecer una cooperación, y este último grupo delantero fue atrapado a 8,5 km del final.

Después de eso, SD Worx-Protime mantuvo el ritmo alto y finalmente se les unieron Lidl-Trek, FDJ United-Suez y UAE Team ADQ, quienes querían ponerse en posición para el sprint, un sprint que Wiebes ganó por varias longitudes de bicicleta.

Después de todo el ataque de Fenix-Premier Tech, el equipo belga consiguió un octavo puesto, cortesía de Millie Couzens. Sin embargo, no pueden decir que no lo intentaron.