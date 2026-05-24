Fenix-Premier Tech lidera el camino con una ráfaga de movimientos en el circuito final

Después de que Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) ganara la etapa 1 de la Vuelta a Burgos Feminas, parecía probable que la etapa 2 terminara nuevamente en un sprint masivo. Y aunque Wiebes corrió hacia la victoria al final, el último tramo hasta la meta en Bodega Viña Pedrosa fue emocionante.

SD Worx se estaba preparando para preparar su tren de velocidad para Wiebes mientras otros equipos animaban los últimos 24 km en el circuito final con ataques volando de izquierda a derecha, la mayoría de ellos iniciados por Fenix-Premier Tech.