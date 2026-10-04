Primera carrera profesional de 2027 que comenzará con formato de cuatro días, con objetivo a largo plazo de seis

La llegada de una nueva carrera de cualquier descripción siempre despierta interés entre los fanáticos, pero cuando se prepara para abrir el calendario de carreras profesionales de la UCI para este año, como lo hará la nueva Vuelta a las Islas Canarias el próximo enero, podría decirse que hay aún más intriga.

La carrera por etapas de las Islas Canarias, que se celebrará durante cuatro días del 14 al 17 de enero, será la primera que se celebre en el archipiélago español, situado aproximadamente a 1.000 kilómetros al sur del continente y utilizado frecuentemente tanto por profesionales como por aficionados para climas cálidos y campos de entrenamiento en altitud.

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Un equipo entrenando en Canarias en 2012