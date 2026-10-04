Primera carrera profesional de 2027 que comenzará con formato de cuatro días, con objetivo a largo plazo de seis

La llegada de una nueva carrera de cualquier descripción siempre despierta interés entre los fanáticos, pero cuando se prepara para abrir el calendario de carreras profesionales de la UCI para este año, como lo hará la nueva Vuelta a las Islas Canarias el próximo enero, podría decirse que hay aún más intriga.

La carrera por etapas de las Islas Canarias, que se celebrará durante cuatro días del 14 al 17 de enero, será la primera que se celebre en el archipiélago español, situado aproximadamente a 1.000 kilómetros al sur del continente y utilizado frecuentemente tanto por profesionales como por aficionados para climas cálidos y campos de entrenamiento en altitud.

Según la promotora y organizadora Noelia Pérez, la idea de la carrera por etapas nació en parte del deseo de mostrar la popularidad del deporte en las islas y las razones de esa popularidad. Pero también fue diseñado para proporcionar un punto focal para los ciclistas canarios que no tienen la oportunidad de presenciar carreras profesionales de alto nivel con tanta frecuencia, dadas las distancias entre las islas y la península española.

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“Es una idea que nació hace mucho tiempo, porque es un poco un reconocimiento al mundo del ciclismo sobre Canarias”, cuenta Pérez Noticias de ciclismo.

“También soy presidente de un club que opera a nivel nacional que tiene juveniles y juveniles todos de Canarias, llamado Gran Canaria Bike Team y luego a nivel sub23 junto con un equipo vasco. Luego hay otros clubes florecientes en Canarias, como Tenerife Bike Point y Tenerife ViClass, etc.

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“Básicamente, hay muchos niños aquí que sueñan con ser profesionales. Pero al estar en Canarias, como puedes imaginar, es muy difícil viajar a la península y conseguir allí toda la infraestructura, como los vehículos del equipo, el material, etc.

“Durante los últimos cuatro años hemos tenido una base en la península y otra aquí y compiten en alrededor de 25 eventos al año fuera de Canarias”.

Pero al mismo tiempo, el club comienza a organizar carreras también en Canarias, incluida una carrera sub-18 de dos días en una de las dos islas principales, Tenerife, y luego otra, la Vuelta al Norte sub-23 en la otra, Gran Canaria. El siguiente paso fue la primera carrera profesional en las Islas Canarias, con la vista no sólo en los corredores de casa, sino también en el mercado ciclista internacional.

“Aquí se está promocionando mucho el cicloturismo y muchos equipos profesionales vienen aquí a entrenar también para prepararse en altura”, apunta Pérez. El clima constantemente cálido juega un papel clave a la hora de animar a los ciclistas a viajar a Canarias, así como el creciente interés de las autoridades públicas por promover el turismo sostenible.

“Combine los dos: el interés en los corredores más jóvenes por este deporte y el interés de las autoridades públicas en promoverlo, y la carrera pudo cobrar vida”.

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La decisión de celebrar la carrera tan temprano en el año se tomó deliberadamente como una forma de demostrar que es posible montar en condiciones agradables en las Islas Canarias sin importar la temporada, dice Pérez.

“Aquí entrenamos en manga corta y pantalones cortos los 365 días del año”, dijo, “y queríamos demostrarlo. Hay que verlo para creerlo”.

“Además, hay muchas carreras en Australia y Oriente Medio en esa época del año, pero esto es para aquellos que se han quedado en Europa y dicen: 'Ooh, vayamos a buscar un clima cálido a las Islas Canarias'. Porque si están sobre ruedas entrenando bajo techo en el continente debido al frío, aquí tenemos lo que llamamos 'la eterna primavera'.

“Ser la primera carrera del año también demuestra a la gente lo que se puede hacer en las Islas Canarias”.

Otras ventajas de celebrar la carrera tan temprano en la temporada es que los equipos podrían combinar sus campos de entrenamiento de invierno en las islas con la carrera en sí. Otro aliciente añadido es que, al igual que las primeras pruebas en ruta del año, la carrera en sí no sería excesivamente exigente.





Sin Teide… por ahora

Ciertamente no hay planes, al menos inicialmente, de subir al volcán Teide, la montaña más alta de España con 3.715 metros sobre el nivel del mar. Pérez coincide con una sonrisa antes de añadir con buen humor: “Nos matarían, nadie vendría”.

“No está descartado si terminaremos siendo WorldTour o cambiaremos las fechas. Pero eso está muy lejos por ahora”.

Más bien, el formato inicial es comparativamente discreto, dice: aunque las ciudades de salida y llegada aún no se han publicado para 2027, lo que ya está decidido es que habrá cuatro etapas de salida masivas en un terreno relativamente fácil y sin contrarreloj.

En cuanto a la estructura inicial de cuatro días, el motivo es geográfico, ya que en Canarias hay dos regiones principales, la del norte que incluye Gran Canaria, Lanzarote, Isla Graciosa y Fuerteventura y la del sur que incluye Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. El apoyo contará con la organización OCETA, que actualmente dirige Itzulia País Vasco y San Sebastián.

Dado que la carrera cuenta con financiación tanto pública como privada, el plan actual es tener dos etapas en cada una de las islas más grandes, aunque a medio plazo, la carrera se disputaría en seis de las islas más grandes, utilizando ferries o aviones para transportar a los corredores y la infraestructura de una a otra.

Dados los múltiples puntos de interés para la celebración de una carrera ciclista – y en las primeras 24 horas después de que la carrera fue publicada en el sitio web de la UCI, los equipos ya se están poniendo en contacto con Pérez para conocer más detalles, dice – la pregunta más importante sobre la Vuelta a las Islas Canarias quizás no sea tanto por qué se celebra por primera vez ahora. Más bien es por eso que no ha sucedido antes. Esto es aún más sorprendente, dado que prácticamente todas las regiones de España tienen o han tenido su carrera por etapas local, hasta las regiones más pequeñas como Murcia y, en el pasado, La Rioja.

El otro tema que aún ronda en torno al ciclismo y Canarias es el reciente intento fallido de celebrar la Vuelta a España en las islas este año. Pero Pérez dice que el hecho de que el fracaso del Gran Tour nacional y el primer Tour local hayan coincidido es sólo eso: coincidencia.

“El hecho de que íbamos a tener la Vuelta aquí ha demostrado a la gente cuánto interés hay en el deporte aquí. Pero nuestra propia gira regional es totalmente compatible con tener la Vuelta a España aquí algún día, y las autoridades todavía están interesadas en que suceda aquí en las islas. Todavía quieren hacerlo”.

“La buena noticia es que pase lo que pase con la Vuelta, ahora tenemos nuestra propia gira regional. Y si está sucediendo ahora, es porque las diferentes instituciones políticas y los partidos se han unido con la misma idea al respecto.

“Sin ese apoyo oficial esto no podría suceder. Y eso es realmente una buena noticia, porque ese tipo de acuerdo entre partidos no ocurre tan a menudo sobre cualquier tema”.