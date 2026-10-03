El campeón defensor entrena junto al danés Mikkel Honoré cerca de Liubliana

A pesar de que una lesión dejó a Tadej Pogačar y Urška Žigart fuera de su Campeonato Europeo de Ruta UEC en casa, la pareja aún regresó a Eslovenia antes de las carreras en ruta de este fin de semana cerca de Ljubljana.

Habiendo regresado a los entrenamientos en las últimas semanas, Pogačar y Žigart entrenaron cerca de la capital junto al ciclista danés Mikkel Honoré, quien acaba de terminar 19º en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal, Canadá.

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El campeón de Europa Tadej Poga&#269;ar cabalga junto a Mikkel Honor&eacute; y Ur&scaron;ka Žigart en formación en Eslovenia