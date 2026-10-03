El campeón defensor entrena junto al danés Mikkel Honoré cerca de Liubliana

A pesar de que una lesión dejó a Tadej Pogačar y Urška Žigart fuera de su Campeonato Europeo de Ruta UEC en casa, la pareja aún regresó a Eslovenia antes de las carreras en ruta de este fin de semana cerca de Ljubljana.

Habiendo regresado a los entrenamientos en las últimas semanas, Pogačar y Žigart entrenaron cerca de la capital junto al ciclista danés Mikkel Honoré, quien acaba de terminar 19º en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal, Canadá.

Una vez más competirá junto al sexto clasificado del Mundial, Mads Pedersen, en el Europeo.

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Después de su accidente que puso fin a la temporada en la Vuelta a España el 29 de agosto, esta semana regresaron las especulaciones sobre si el campeón defensor de carreras en ruta masculina Pogačar sería, después de todo, capaz de regresar a tiempo de sus fracturas de cuello y clavícula y su conmoción cerebral para correr en sus carreteras locales.

Pero esos rumores se acabaron el miércoles, cuando la Federación Nacional Eslovena reveló su alineación para las carreras, sin Pogačar. La noticia no fue una sorpresa después de que el jefe del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, ya se lo hubiera dicho. La Gazzetta dello Sport, “Su voluntad de estar allí es fácil de entender, pero es demasiado pronto; la salud es la prioridad, así que no sucederá”.

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Pogačar hizo una rara aparición con la camiseta blanca del Campeón de Europa en la historia de Instagram de Honoré, con sus bandas azules y estrellas doradas a la vista. Había usado la camiseta de Campeón del Mundo en carreras y entrenamientos hasta el domingo pasado, cuando su compañero de equipo Brandon McNulty lo sucedió en Montreal.

La carrera de 196,3 kilómetros transcurrirá cerca de Komenda, la ciudad natal de Pogačar, antes de llegar a las vueltas del circuito final en Šenčur.

Como Pogačar no defenderá su título, Remco Evenepoel (Bélgica) partirá como gran favorito, con Primož Roglič y Jakob Omrzel representando las mejores posibilidades de Eslovenia en ausencia de él y del mejor piloto de este deporte.

Para Žigart, fue una nueva fractura de mandíbula lo que le hizo perder la oportunidad de representar a su país en sus carreteras locales. Sufrió la lesión durante un accidente en el Faun Tour Femmes, habiéndose roto la mandíbula a principios de esta temporada en el Tour de Suiza.

Sin ella, Eslovenia presentará un equipo de tres corredores para la carrera en ruta del sábado: la actual campeona nacional en ruta y TT Nika Bobnar, Špela Kern y Tjaša Sušnik.

Al no haber podido largar en Ljubljana, es poco probable que veamos a ninguno de los pilotos volver a la acción hasta el inicio de la temporada 2027. La última carrera que podría atraer a Pogačar es, por supuesto, Il Lombardia, donde ha ganado los últimos cinco títulos seguidos, pero con el mensaje de los Emiratos Árabes Unidos desde que se estrelló de que la recuperación y la salud son la prioridad para su piloto estrella, sería una posibilidad remota verlo comenzar en Bérgamo el 10 de octubre.



