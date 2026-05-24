“Si creen que pueden usarlo para algo, entonces pueden intentarlo, pero ya estoy normal otra vez”, dice el líder de Visma-Lease a Bike

Jonás Vingegaard respondió a los rivales que intentaron aprovechar su reciente enfermedad en el Giro de Italia, diciendo que “pueden intentarlo”, pero que se sentía casi vuelto a la normalidad cuando el pelotón llegó a Verbania para la etapa 13 el viernes.

El líder de Visma-Lease a Bike, y favorito para ganar el título general, se mostró reacio a especular cómo se sentiría antes de la próxima prueba de montaña en la etapa 14, que terminará en la cima de Pila el sábado, pero dijo que no creía que su reciente enfermedad afectaría su rendimiento.

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Cuando se le preguntó si habría un gran ataque en la etapa 14, Vingegaard dijo: “Depende de cómo estén las piernas, obviamente. Por supuesto, si me siento bien, sería bueno intentarlo”.