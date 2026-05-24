“Si creen que pueden usarlo para algo, entonces pueden intentarlo, pero ya estoy normal otra vez”, dice el líder de Visma-Lease a Bike

Jonás Vingegaard respondió a los rivales que intentaron aprovechar su reciente enfermedad en el Giro de Italia, diciendo que “pueden intentarlo”, pero que se sentía casi vuelto a la normalidad cuando el pelotón llegó a Verbania para la etapa 13 el viernes.

El líder de Visma-Lease a Bike, y favorito para ganar el título general, se mostró reacio a especular cómo se sentiría antes de la próxima prueba de montaña en la etapa 14, que terminará en la cima de Pila el sábado, pero dijo que no creía que su reciente enfermedad afectaría su rendimiento.

“No intentaba ocultar nada. De todos modos, empezó antes del día de descanso, y hasta ahora estoy empezando a sentirme mejor, y después del día de descanso me sentí mejor”, dijo Vingegaard a la prensa en la zona mixta antes de la etapa 13 en Alessandria.

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“Si creen que pueden usarlo para algo, entonces pueden intentarlo, pero ya estoy en mi estado normal otra vez”.

Vingegaard y Visma-Lease a Bike respondieron a las especulaciones sobre su enfermedad a principios de semana, revelando en la etapa 12 del jueves que el líder de su equipo y algunos compañeros se habían sentido mal después de la lluvia y el frío en varias etapas durante la primera semana del Gran Tour de tres semanas.

El pelotón disfrutó de un día de descanso muy necesario el lunes antes de que comenzara la segunda semana de carreras con una contrarreloj de 42 km que finalizó en Massa.

Se esperaba que Vingegaard tomara el magila rosa de los hombros de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), y aunque logró recuperar un tiempo significativo, no fue suficiente para ponerse líder de la carrera.

Al comienzo de la etapa 13, Vingegaard ocupa el segundo lugar de la general a 33 segundos, y se prevé que pase al liderato general de la carrera en la próxima etapa 14 hasta Pila, que sube hasta 1.793 metros.

Las próximas dos grandes etapas de montaña tendrán lugar en la tercera semana, con la gran final consecutiva en la etapa 19 en Alleghe (Piani di Pezzè) y la etapa 20 en Piancavallo.

Admitió que si bien su salud aún no ha vuelto completamente a la normalidad, se está recuperando y cualquier síntoma restante no afectaría su carrera.

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“Por supuesto, todavía lo siento un poco, pero no creo que sea algo que sienta sobre la moto”, dijo Vingegaard.

Vingegaard no quiso especular sobre el posible resultado de la carrera de Pila en sus entrevistas con la prensa antes de la etapa 13. “Por el momento, no estoy pensando en mañana. Creo que hoy será una final bastante dura. Resultó ser un día bastante duro. En primer lugar, tengo que concentrarme en hoy, y por la tarde empezaré a concentrarme en mañana”.

Vingegaard terminó la etapa 14 en Verbania entre los principales después de una gran escapada que ganó más de 13 minutos y Alberto Bettiol (XDS Astana) se llevó la victoria de etapa. Mantuvo su segundo puesto en la clasificación general a 33 segundos de Eulálio, mientras que Thymen Arensman (Netcompany Ineos) permanece en tercer lugar, a 2:03 minutos.

“Fue un buen día. Lo superamos de buena manera. Hacía mucho calor, pero sí, creo que muchos de los muchachos de la general ya estaban pensando en mañana, así que no hay mucha acción allí, pero así es como es”, dijo Vingegaard a la prensa en la zona mixta. “Hoy no queríamos atacar, elegimos nuestros días y hoy no queríamos hacerlo”.

Cuando se le preguntó si habría un gran ataque en la etapa 14, Vingegaard dijo: “Depende de cómo estén las piernas, obviamente. Por supuesto, si me siento bien, sería bueno intentarlo”.

El tiempo en el Giro de Italia ha mejorado en la segunda semana de carrera alcanzando temperaturas entre 20°C y 25°C a lo largo de la costa. Sin embargo, hacia el interior las temperaturas han aumentado hasta casi los 30°C y se espera que la carrera hacia Pila sea cálida.

Vingegaard dijo que si bien el calor podría influir en la montañosa etapa 14, no creía que le afectaría.

“Normalmente, el entrenamiento para el calor viene por sí solo al estar en campos de entrenamiento que han sido bastante cálidos, y es lo mismo este año”, dijo Vingegaard. “Normalmente, me siento muy bien con el calor y me gusta más que el frío”.