“Es difícil recuperarse en una carrera de tres semanas”, dice un esperanzado australiano mientras continúa el impacto de la enfermedad

Red Bull-Bora-Hansgrohe tenía ambiciones de victoria general en el Giro de Italia de este año, pero mientras la decisiva etapa montañosa 14 a Pila se vislumbra en el horizonte, los colíderes del equipo Giulio Pellizzari y Jai Hindley todavía están luchando contra la enfermedad, sin estar seguros de si tienen la salud para permanecer en la lucha por un resultado general.

La etapa del sábado a Pila en el Val d'Aosta tiene “sólo” 133 km de longitud, pero se considera una etapa de cinco estrellas, con cinco subidas importantes y más de 4.000 metros de desnivel que llenan la ruta, y un ascenso de 16,5 km y 7,1% hasta el final.


BLOCKHAUS, ITALIA - 15 DE MAYO: (LR) Giulio Pellizzari de Italia y Jai Hindley de Australia y el equipo Red Bull - BORA - hansgrohe compiten durante el 109º Giro d&amp;apos;Italia 2026, etapa 7, una etapa de 244 km desde Formia hasta Blockhaus 1658m / #UCIWT / el 15 de mayo de 2026 en Blockhaus, Italia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)