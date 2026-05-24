“Es difícil recuperarse en una carrera de tres semanas”, dice un esperanzado australiano mientras continúa el impacto de la enfermedad

Red Bull-Bora-Hansgrohe tenía ambiciones de victoria general en el Giro de Italia de este año, pero mientras la decisiva etapa montañosa 14 a Pila se vislumbra en el horizonte, los colíderes del equipo Giulio Pellizzari y Jai Hindley todavía están luchando contra la enfermedad, sin estar seguros de si tienen la salud para permanecer en la lucha por un resultado general.

La etapa del sábado a Pila en el Val d'Aosta tiene “sólo” 133 km de longitud, pero se considera una etapa de cinco estrellas, con cinco subidas importantes y más de 4.000 metros de desnivel que llenan la ruta, y un ascenso de 16,5 km y 7,1% hasta el final.

Pellizzari, Hindley y el director deportivo de Red Bull, Christian Pömer, saben que será un gran día.

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“Creo que el sábado es el gran día de la verdad. Creo que veremos dónde estamos realmente”, dijo Pömer. ciclismonoticias.

“Es la primera gran etapa de montaña. Las otras eran más bien una etapa llana con un final de montaña. La etapa hasta Pila es muy diferente, con una subida desde el principio”.

“Parece un buen bloque de Toblerone, pero no será tan divertido como Toblerone”, dijo Hindley. ciclismonoticias y El podcast de ciclismo con su colorido y único sentido del humor.

“Creemos que será un día realmente difícil. Muchos muchachos se están reservando para la última semana, pero el sábado será un día realmente salvaje”.

Hindley y Pellizzari se enfermaron hace una semana y las carreras de Grand Tour dificultan mucho la recuperación. El australiano es sexto en la general, a 2:39 de Jonas Vingegaard, mientras que Pellizzari es noveno, a 3:09 del danés.

Ambos están a menos de dos minutos de la batalla por el podio, pero también luchan contra una enfermedad.

“Es un poco jodido, pero no hay mucho que puedas hacer”, dijo Hindley. ciclismonoticias y El podcast de ciclismo el viernes.

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“Desafortunadamente no estoy al 100%. Así son las cosas. Es difícil recuperarse en una carrera de tres semanas, pero hay muchachos en el mismo barco”.

El ex campeón del Giro, Hindley, seguirá luchando en el Giro, con la esperanza de recuperarse gradualmente. Si queda fuera de la lucha por el top 10, intentará conseguir una victoria de etapa en la tercera semana.

“Esa es la idea principal para mí: espero estar sano para la última semana”, dijo.

“Espero que Visma participe en una carrera conservadora”





Fiel a su carácter, Pellizzari sigue sonriendo pero también sufre. Tenía grandes esperanzas y ambiciones para el Giro, pero ha insinuado que incluso podría tener dificultades para llegar a la meta en Roma.

“Me siento mejor, pero todavía estoy sufriendo mucho. La gente decía que tendríamos tres días fáciles esta semana, pero hasta ahora no hemos tenido un día fácil y por eso ha sido difícil recuperarme”, dijo el italiano. ciclismonoticias.

“El sábado será la primera etapa de montaña real y será dura desde el principio hasta el final. Sólo espero poder recuperarme un poco más”.

“Todavía estoy sufriendo y me sentía un poco mal en el autobús después de la etapa hacia Novi Ligure. Espero que no sea demasiado grave”.

Como todo el mundo, Pömer espera que Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike finalmente se hagan con el control de la maglia rosa con una demostración de fuerza.

“No hace falta ser Nostradamus para entender que Jonas Vingegaard es el favorito. Detrás de él también hay una batalla por la general, por lo que también tendremos algo de claridad en esa batalla”, dijo. ciclismonoticias.

Pömer nunca revela las tácticas de carrera de Red Bull, pero espera que Visma pilote de forma conservadora hasta la última subida a la meta de Pila.

“Nuestra tarea es estar preparados para varios escenarios. No voy a profundizar demasiado en nuestra estrategia, entonces todo el mundo leería ciclismonoticias y saber lo que hemos planeado”, afirmó Pömer.

“Giulio sufrió un pequeño revés en el escenario del Blockhaus, pero él y Jai intentarán seguir luchando.

“Me di cuenta de que Jonas no lucía bien después del final en Fermo, y corrió de manera conservadora en Corno alle Scale; eso es una señal de que no es genial. Pero con Jonas, nunca se sabe.

“Espero que Visma corra una carrera conservadora. Creo que esa es su estrategia general en el Giro, y luego depende de cómo se sientan sus rivales más cercanos. Depende de nosotros correr nuestra mejor carrera posible”.