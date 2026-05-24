El corredor del Groupama-FDJ United fue atacado en la última subida de la etapa 13, pero fue derrotado por corredores más fuertes en el camino a Verbania.

El año pasado, el neozelandés Josh Kench corrió en Asia para un equipo chino de tercera división, compitiendo en carreras en Uzbekistán, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.

Es un gran contraste con la etapa 13 del Giro de Italia de 2026, donde el corredor de Groupama-FDJ United luchaba por su primera victoria de etapa en un Gran Tour.

Kench, de 25 años, llegó a la escapada de 15 corredores en la etapa entre Alessandria y Verbania junto a dos compañeros de equipo, Axel Huens y Johan Jacobs. Como el escalador más fuerte del equipo francés, los colegas de Kench lo apoyaron y lo guiaron en la ascensión final a Ungiasca.

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Kench se lanzó a 2,5 km del final de la subida, pero, desafortunadamente para el debutante en el Grand Tour, miró a su alrededor y vio a personas como Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Michael Valgren (EF Education First-EasyPost) y Alberto Bettiol (XDS-Astana) siguiendo las huellas de sus ruedas.

Bettiol atacó a Leknessund y se llevó la victoria de etapa, mientras que Kench quedó decepcionado con el sexto lugar, a 44 segundos del italiano.

“El equipo me apoyó completamente. Supongo que estoy bastante decepcionado en este momento porque decepcioné a los muchachos. Pero vine de China el año pasado, así que puedo estar orgulloso”, dijo Kench. ciclismonoticias y varios otros medios de comunicación se reunieron tras la línea de meta.

Kench tuvo su primera gran oportunidad en Europa con el equipo Black Spoke registrado en Nueva Zelanda, para quien corrió entre 2020 y 2023. Después de que el equipo se disolvió en su último año, Kench se mudó para competir en China para un pequeño equipo continental, Tianyoude Hotel, en la temporada 2024.

El año pasado, Kench se mudó al equipo continental más grande de China, Li-Ning Star, que alberga a varios ex profesionales, entre ellos el escalador argentino Eduardo Sepúlveda y el ciclista suizo Simon Pellaud.

Sus victorias en los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán (en el Tour de Sharjah y en el Tour de Bostonliq) fueron suficientes para demostrarle al Groupama-FDJ United que merecía otra oportunidad en Europa, y el equipo lo fichó para este año.

Kench agradeció el importante trabajo realizado por sus compañeros durante la etapa de 189 kilómetros.

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“Creo que me dieron la confianza para darlo todo”, afirmó. “Al menos puedo decir que los enorgullecí y lo di todo”.

Con los números en juego, el equipo francés asumió cierto nivel de responsabilidad a la hora de controlar quién era y quién no podía atacar desde la escapada, con especial atención a los rodadores más fuertes de la escapada y a otros corredores estrella.

“Todos estaban conmigo. Todo el día fue para asegurarnos de que no hubiera ataques por la carretera de antemano. Obviamente, había gente como Mikkel Bjerg que tal vez podría subir por la carretera en llano. Así que se trataba de asegurarnos de que lo controláramos hasta la subida”, dijo Kenci.

“Bettiol ha ganado muchas carreras. Tiene un palmarés increíble. Así que él también era a quien había que observar en la subida. Pero supongo que nuestra táctica fue acelerar a fondo y esperar que bajaran”.

La aceleración de Kench fue fuerte, pero al reflexionar sobre su desempeño, se dio cuenta de que había ido demasiado pronto en la subida final, lo que hizo que se desvaneciera mientras Bettiol y otros avanzaban.

“Creo que probablemente podría haber esperado otro kilómetro antes del tramo empinado”, dijo Kench.

“Eso fue un pequeño error por mi parte, así que estoy un poco decepcionado. Creo que tal vez podría haber sido un resultado diferente”.