El corredor del Groupama-FDJ United fue atacado en la última subida de la etapa 13, pero fue derrotado por corredores más fuertes en el camino a Verbania.

El año pasado, el neozelandés Josh Kench corrió en Asia para un equipo chino de tercera división, compitiendo en carreras en Uzbekistán, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.

Es un gran contraste con la etapa 13 del Giro de Italia de 2026, donde el corredor de Groupama-FDJ United luchaba por su primera victoria de etapa en un Gran Tour.

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