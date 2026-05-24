“No pensé que tuviera buenas piernas”, dice el veterano estadounidense sobre el ganador de la etapa 13, Bettoil

Larry Warbasse jugó sus cartas de fuga casi a la perfección en la etapa 13 del Giro de Italia hasta que un “error” táctico en la última subida del día, Ungiasca, lo dejó fuera de posición y luego fuera de contienda en Verbania.

Cuando comenzaron los ataques decisivos en las secciones más empinadas de la última subida, Warbasse sólo pudo observar cómo la escapada se partía y Alberto Bettiol (XDS Astana) se adjudicaba la victoria del día frente a su público.

“Jugué demasiado. Estaba bastante atrás en el grupo. Estaba en la rueda de (Mikkel) Bjerg, y esperaba que fuera un poco más fuerte, así que simplemente jugué con eso, y luego soltó la rueda, y no sólo estaba jugando; simplemente no tenía las piernas. Obtuvo una gran brecha. Probablemente fue un error porque mi director me dijo que estuviera más arriba, pero pensé que era más inteligente”.

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Warbasse habló con miembros de la prensa, incluido ciclismonoticiasen una entrevista posterior a la carrera, justo después de la línea de meta a orillas del Lago Maggiore, mientras se esperaba que el pelotón principal, que incluía a los favoritos de la clasificación general, cruzara la línea más de 13 minutos después de Bettiol.

“Esperaba que jugaran más antes de la escalada. Sabía que era uno de los mejores escaladores, pero para ser honesto, algunos muchachos tuvieron muy buenas piernas hoy porque fuimos muy duro en esa última subida después de ir a toda velocidad hoy. Fue impresionante”.

Warbasse fue uno de los 15 corredores que finalmente llegaron a la escapada decisiva del día en las primeras etapas de la carrera de 189 km entre Alessandria y Verbania. La escapada ganó más de 11 minutos, alcanzando una velocidad media de más de 48 km/h, antes de llegar a la última sucesión de subidas más adelante en la carrera.

“Observé de cerca VeloViewer esta mañana y ayer y estaba bastante seguro de que iría en los primeros 30 km porque había muchos puntos de aprietos y caminos pequeños, así que comencé al frente del kilómetro cero y lo seguí y me encontré en un grupo de siete. Giramos muy fuerte, fue el movimiento perfecto, todos hicieron todo lo posible, surgieron algunos más y era un grupo súper bueno”, dijo Warbasse.

Dijo que no estaba sorprendido por el éxito de la escapada y que predijo que el escenario se desarrollaría como lo hizo en gran parte porque el grupo corrió con cautela antes de la inminente etapa 14 del día siguiente hasta la cumbre de Pila.

“Estaba seguro de que sería una gran escapada y mucho tiempo, sin corredores de la general. Mañana es uno de los días más importantes del Giro, y seguro que los muchachos de la general querían un descanso”, dijo.

“Todos estaban trabajando muy duro, todos estaban girando. Sinceramente, me sorprende que hayamos ido a todo gas durante todo el día; en realidad nunca redujimos la velocidad. Todos trabajaron muy bien y yo diría que es una carrera justa”.

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Aunque estuvo distanciado en la última subida, elogió al eventual ganador Bettiol por su imponente actuación en solitario.

“Siempre es súper peligroso en la escapada. Para ser honesto, no pensé que tuviera las piernas”, dijo Warbasse.

“En este Giro, ha lucido tan bien como a veces en el pasado, pero obviamente, hoy tenía muy buenas piernas. Es un corredor muy inteligente, un corredor realmente bueno, y es súper peligroso si alguna vez se encuentra en una escapada”.

Volviendo a centrarse en las etapas restantes de este Giro de Italia, Warbasse dijo que el equipo busca un top 10 en la clasificación general y una victoria de etapa. Su compañero de equipo Michael Storer se encuentra actualmente en la séptima posición de la general a 3:34 detrás de la maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious).

“Nuestro objetivo es tener a alguien entre los 10 primeros y ganar una etapa. No creo que vayamos a ganar una etapa en el pelotón, así que necesitamos escaparnos como hoy, pero desafortunadamente no tuve las piernas para terminarla al final”.