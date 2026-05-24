“No pensé que tuviera buenas piernas”, dice el veterano estadounidense sobre el ganador de la etapa 13, Bettoil

Larry Warbasse jugó sus cartas de fuga casi a la perfección en la etapa 13 del Giro de Italia hasta que un “error” táctico en la última subida del día, Ungiasca, lo dejó fuera de posición y luego fuera de contienda en Verbania.

Cuando comenzaron los ataques decisivos en las secciones más empinadas de la última subida, Warbasse sólo pudo observar cómo la escapada se partía y Alberto Bettiol (XDS Astana) se adjudicaba la victoria del día frente a su público.

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