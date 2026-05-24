El hombre de 38 años disputa actualmente su noveno y último Giro de Italia en apoyo de la maglia rosa Afonso Eulálio

Después de una carrera de 18 temporadas, el veterano italiano Damiano Caruso ha confirmado que la temporada 2026 será la última.

El ciclista de Bahrain Victorious está compitiendo actualmente en su noveno y último Giro de Italia y espera finalmente retirarse con una última aparición en el Tour de Francia a finales de este verano.

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Damiano Caruso de Italia y el ganador de etapa Alec Segaert de Bélgica y el equipo de Bahréin - Victorious reaccionan después del 109.° Giro de Italia 2026, etapa 12, una etapa de 175 km desde Imperia a Novi Ligure