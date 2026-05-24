El hombre de 38 años disputa actualmente su noveno y último Giro de Italia en apoyo de la maglia rosa Afonso Eulálio

Después de una carrera de 18 temporadas, el veterano italiano Damiano Caruso ha confirmado que la temporada 2026 será la última.

El ciclista de Bahrain Victorious está compitiendo actualmente en su noveno y último Giro de Italia y espera finalmente retirarse con una última aparición en el Tour de Francia a finales de este verano.

El ciclista siciliano, que ahora tiene 38 años, ha sido uno de los participantes más consistentes en Grandes Vueltas de Italia durante la última década. Su mejor resultado llegó en el Giro de Italia 2021, donde terminó segundo en la general detrás de Egan Bernal (Netcompany Ineos) y ganó la última etapa de montaña en Alpe Motta.

Últimos vídeos de

te puede gustar



Pello Bilbao, ganador de etapa del Tour de Francia y Giro de Italia, anuncia su retirada a finales de 2026



El ex subcampeón del Tour de Francia y múltiple campeón de Grandes Vueltas Nairo Quintana anuncia su retirada para final de temporada



“Es la última para mí, eso seguro” – Final París-Roubaix para Luke Durbridge mientras el australiano anuncia su inminente retirada

Habían circulado informes de que Caruso podría continuar hasta 2027, con rumores de una apuesta realizada con el ciclista colombiano de la clasificación general Santiago Buitrago de que Caruso agregaría un año más a su carrera si Buitrago terminaba en el podio final del Giro de 2026. Sin embargo, Buitrago no pudo terminar la segunda etapa de la carrera tras verse atrapado en un gran accidente en Bulgaria.

“No, ninguna posibilidad”, respondió Caruso tras ser preguntado por El podcast de ciclismo si existía la posibilidad de que pudiera seguir corriendo la próxima temporada.

“En un momento, tienes que decir basta. Siempre es agradable poder decidir el final de la carrera. Este es sin duda mi último Giro de Italia. Tal vez también participe en el Tour de Francia.

“Lo que puedo imaginar es retirarme en el Tour de Francia después de los Campos Elíseos. Será increíble”, añadió Caruso.

Bahrain Victorious se dirigirá al Tour de Francia buscando apoyar las candidaturas de Clasificación General de su compatriota italiano Antonio Tiberi y del joven francés Lenny Martínez.

Caruso comenzó su carrera en 2009, compitiendo para el equipo italiano LPR Brakes-Farnese Vini. Luego compitió para Liquigas y BMC antes de unirse a Bahrain Victorious en 2019, disfrutando de sus temporadas más exitosas hacia el final de su carrera.

Además de su victoria de etapa y su segundo lugar en la general del Giro de 2021, Caruso también ganó una etapa de la Vuelta a España el mismo año y terminó entre los cinco primeros de los Giros de 2023 y 2025.

Qué leer a continuación



“Ahora es cuando comienzan los días realmente decisivos”: Vincenzo Nibali opina sobre la batalla por la clasificación general del Giro de Italia



'Todavía no estoy pensando en retirarme': Primož Roglič confirma que se perderá el Tour de Francia, pero aún no ha terminado



'Mi Giro está terminado' – Afonso Eulálio impresiona en Corno delle Scale pero reconoce que los días en maglia rosa están contados

'Viviendo el sueño día a día'





En el Giro de 2026, Caruso ha trabajado como gregario de la actual maglia rosa Afonso Eulálio, que consiguió la rosa tras una escapada exitosa en la etapa 5. El propio Caruso se encuentra en el puesto 16 de la general después de 12 etapas.

El equipo ha tenido una carrera excelente hasta ahora, consiguiendo una victoria de etapa gracias al rodador Alec Segaert en la etapa 12 después de frustrar a los equipos de velocidad con un astuto ataque tardío.

Caruso es, con diferencia, el corredor con más experiencia del equipo y está brindando una guía constante al joven corredor portugués Eulalio antes de las etapas de montaña más difíciles del Giro.

Con una ventaja de sólo 33 segundos sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Caruso espera que Eulalio pierda la maglia rosa en un día difícil en la región del Valle de Aosta el sábado.

“Es una sensación agradable, especialmente para mí”, dijo Caruso sobre el ambiente en el campamento de Bahrein Victorious. “En este momento, en el equipo tenemos un aura especial, porque para él y para todos es algo nuevo.

“Simplemente pensamos en hacer lo correcto en el momento adecuado y tratamos de no estresarnos demasiado y vivir el sueño día a día”.